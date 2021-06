Leipzig

Die Vorzeichen scheinen ähnlich: Auf ein schweres Frühjahr im Zeichen der Corona-Pandemie folgt nun ein Sommer zum kollektiven Durchatmen. Wie schon 2020 sind auch jetzt wieder pünktlich zur sonnigen Jahreszeit die Infektionszahlen im Keller, scheint das öffentliche Leben fast wie in früheren Tagen. Dennoch ist die Situation aktuell nur bedingt mit dem Sommer zu Beginn der Pandemie vergleichbar.

Intensivere Verbreitung

Die Corona-Angst war im Frühjahr 2020 allgegenwärtig – ein tödliches Virus als echte Gefahr schien den meisten Europäern bis dato undenkbar. Heute wissen wir: Welle Nummer eins war ein kleines Vorzeichen auf das, was noch folgen sollte. Auf dem Höhepunkt der primären Virusausbreitung Anfang April 2020 galten etwa 2000 Menschen im Freistaat als aktiv infiziert. Es ist ein Bruchteil im Vergleich dazu, wie tief Corona in den vergangenen Wochen in die Gesellschaft eindringen konnte. Mitte April dieses Jahres harrten 20.000 Sächsinnen und Sachsen infolge ihrer Infektion in Quarantäne aus oder kämpften in Krankenhäusern um ihr Leben. Mehr als 10.000 Menschen haben diesen Kampf sachsenweit inzwischen verloren. Damals – Ende Juni 2020 – waren es noch 200.

Die vergangene Welle war viel höher als die erste, entsprechend dauerte es auch länger sie zu bezwingen. Während die sächsische 7-Tage-Inzidenz vergangenes Jahr nach kurzem Überspringen des Wertes 20 bereits Ende April wieder einstellig wurde, mussten wir zuletzt bis Mitte Juni ausharren, ehe die wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern endlich wieder einstellig wurden. Aufgrund der insgesamt stärkeren Verbreitung, aber auch ob der schwindenden Angst davor heute, ist die Gefahr auch jetzt noch größer, dass unentdeckte Fälle auftreten.

Aggressivere Varianten

Neben der breiteren Streuung der Erreger war 2021 auch das Virus selbst ein anderes: Statt mit dem „Wildtyp“ haben wir es inzwischen mit aggressiveren Mutationen zu tun. Nach der Alpha-Variante (B.1.1.7) vom Jahresanfang bereitet den Experten nun Delta (B.1.617.2) Sorge. Noch wissen die Forscher zu wenig, um sichere Prognosen zu geben. Erfahrungen aus anderen Ländern lassen aber erkennen, dass diese Variante demnächst auch bei uns platzbestimmend sein wird.

Sicher ist bereits: Delta ist noch ansteckender als Alpha, benötigt weniger Partikel, um sich ausbreiten zu können. Ein noch kürzerer Kontakt zu einer infizierten Person reicht aus, um sich anzustecken. Zudem warnen Experten wie der Leipziger Virologe Uwe Gerd Liebert davor, dass Delta nicht nur schwerwiegendere Folgen haben kann – darunter auch für Kinder. Die Mutation scheint auch Lücken im Impfschutz besser auszunutzen zu können, die nach einer Dosis eben noch bestehen.

Schutzschild Impfen

Aber es gibt auch gute Nachrichten: Das schärfste Schwert im Kampf gegen die Pandemie ist das Impfen und dieses steht uns im Gegensatz zu 2020 nun zur Verfügung. Inzwischen werden täglich auch in Sachsen Tausende mit Vakzinen diverser Hersteller immunisiert, fast zwei Millionen Bürgerinnen und Bürger haben ihr Impfangebot bereits wahrgenommen, 1,4 Millionen davon sind schon vollständig geschützt.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Mehr als die Hälfte der Menschen im Freistaat hat noch keinerlei Schutz. Mit Blick auf die Eigenschaften der Delta-Variante spricht das Robert-Koch-Institut inzwischen von notwendigen 80 Prozent Geimpften, um die ersehnte Herdenimmunität erreichen zu können. Erst dann könnte auf andere Corona-Schutzmaßnahmen verzichtet werden.

Von Matthias Puppe