Wende im Fall Unister: BGH spricht Ex-Finanzchef in Teilen frei

Es ist eine späte Genugtuung für Daniel Kirchhof. Der ehemalige Finanzchef des einstigen Leipziger Internetriesen Unister ist vom Bundesgerichtshof teilweise freigesprochen worden. Die 15. Strafkammer am Landgericht Leipzig hatte den heute 42-Jährigen im Dezember 2017 in einem Mammutwirtschaftsprozess mit 41 Verhandlungstagen zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren und zu einer Geldstrafe von 8000 Euro verurteilt. Über die Höhe dieser Strafe muss nach der Entscheidung des BGH nun eine andere Kammer in Leipzig neu entscheiden. Nicht nur die Tätigkeit Kirchhofs, sondern auch eine großangelegte Razzia der Integrierten Ermittlungseinheit Sachen (Ines) erscheinen nach dem Beschluss aus Karlsruhe in einem anderen Licht.

Ersatz von Stornokosten

Betrug, unerlaubtes Betreiben von Versicherungsgeschäften und Steuerhinterziehung – es ging um eine Millionensumme, die Unister mit seinen Reiseportalen wie fluege.de oder kurz-mal-weg.de illegal erwirtschaftet haben soll. Neben Flügen vermittelte das Unternehmen aus dem Leipziger Barfußgäßchen auch Schutzbriefe. Damit sollten für die Kunden Kosten bei Stornierungen oder Umbuchungen ausgeglichen werden. Für die 15. Strafkammer waren die unter den Namen Flexifly und Stornoschutz angebotenen Produkte nichts anderes als Versicherungen. Eine Genehmigung für den Verkauf besaß Unister nicht, Versicherungssteuer zahlte das Unternehmen auch nicht.

Mysteriöser Tod des Unisterchefs

Dafür musste sich Kirchhof vor Gericht verantworten. Mit auf der Anklagebank sitzen sollte auch Unternehmenschef Thomas Wagner. Er war allerdings unter mysteriösen Umständen am 14. Juli 2016 in Slowenien mit einem Flugzeug abgestürzt und im Alter von 38 Jahren ums Leben gekommen. Am Tag zuvor war er von einem Betrüger, der sich als der Israeli Levy Vass ausgab, in Venedig um eine Millionen Euro erleichtert worden. Eigentlich wollte Wagner frisches Geld für sein ins Schlingern geratenes Unternehmen besorgen, um die Reisesparte an die Börse zu bringen.

Thomas Wagner ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Quelle: Andre Kempner

Freispruch wegen Flexifly

Der BGH hat Kirchhof nun zumindest von den Vorwürfen im Zusammenhang mit Flexifly freigesprochen. Kunden die dieses Produkt erworben hatten, konnten ohne Angaben von Gründen einen Flug kostenlos stornieren oder umbuchen.

Zweifel an der Versicherung

Während bei klassischen Reiserücktrittsversicherungen besondere Gründe wie Krankheit vorliegen müssen damit das Paket greift, war das Flexifly nicht notwendig. „Schon das Betreiben eines Versicherungsgeschäftes ist zweifelhaft“, fand nun auch der erste Strafsenat am BGH. Bedenken hatten die Karlsruher Richter am Vorsatz von Kirchhof. Dieser sei von der Kammer in Leipzig „nicht rechtsfehlerfrei“ belegt worden. Am Ende stand für Kirchhof der Freispruch wegen den Flexifly-Vorwürfen.

Beihilfe statt Haupttäter

Anders sieht die Sache bei einem ähnlichen Produkt mit dem Namen Stornoschutz aus. Es ist in einigen Details unterschiedlich und wurde deshalb als Versicherung eingestuft. Daran rüttelte nun auch der BGH nicht. Der Senat sah aber die Stellung Kirchhofs innerhalb des Unister-Konzerns als wesentlich kleiner an, als die Richter in Leipzig. Das bloße Einräumen von Leitungsfunktionen reiche nicht aus, um ein Versicherungsgeschäft zu betreiben. Der BGH erkannte in dem früheren Finanzchef deshalb auch keinen Haupttäter, sondern nahm nur eine Beihilfe an.

Bestand hat dagegen die Verurteilung wegen Betrugs. Kirchhof wurde 2017 gemeinsam mit Holger Friedrich, dem ehemaligen Chef der Unister-Flugsparte, wegen des sogenannten „Runterbuchens“ für schuldig gesprochen.

Suche nach billigeren Flügen

Unister suchte zwischen Onlinebuchung und Ausstellung des Flugscheins nach billigeren Tarifen, etwa aus Kontingenten für Pauschalreisen, die für Linienflüge nicht vorgesehen waren. Entweder setzte das Unternehmen dafür Mitarbeiter oder ein Computerprogramm ein. Der Kunde merkte davon nichts, weil er sein Ticket bereits zu einem festen Preis sicher glaubte. Die Ersparnis steckte sich der Leipziger Onlinehändler ein, hätte sie aber an die Kunden weiterreichen müssen.

War Razzia unverhältnismäßig?

Die heutige BGH-Bewertung von Flexifly hätte Kirchhof, Wagner und einem weiteren ehemaligen Unister-Manager womöglich einen Gefängnisaufenthalt über Weihnachten 2012 ersparen können. Damals durchsuchte die Sondereinheit Ines in Leipzig die Geschäftsräume von Unister. Die Beamten wollten herausfinden, ob das Unternehmen illegal Versicherungen verkaufte und Steuern hinterzog. Die angenommene Schadenssumme lag damals bei über einer Million Euro. Es war genau die Grenze, um die drei Unternehmer in Untersuchungshaft zu nehmen. Ohne die Ermittlungen wegen Flexifly hätte die Summe deutlich darunter gelegen. Wagner sprach stets von einer unverhältnismäßigen Razzia und später von einer „überschießenden“ Anklage. Der ehemalige Unister-Sprecher Dirk Rogl bezeichnet die Durchsuchung noch heute als „bizarr“ und „medienwirksam“. Die Untersuchungshaft sei der Auslöser für die Unister-Insolvenz 2016 gewesen. Viele Geschäftspartner wie die Tui beendeten damals die Zusammenarbeit mit den Leipzigern.

Ankläger verteidigt Durchsuchung

„Jahre später stellen sich Dinge manchmal auch anders dar“, bekannte Steve Schulze-Reinhold, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Dresden, die die Ermittlungen gegen Unister führte. Vor acht Jahren sei die Razzia aber gerechtfertigt gewesen und auch die Haftbefehle zu Recht ergangen.

Wo ist Levy Vass ?

In einer anderen Sache lässt die Generalstaatsanwaltschaft bis heute nicht locker, auch wenn der Erfolg bisher ausblieb. Die Beamten suchen noch immer nach Levy Vass, dem Israeli aus Venedig. „Es sind sehr aktive Fahndungsmaßnahmen im Gange. Wir wollen ihn kriegen“, so Schulze-Reinhold. Details nannte er nicht.

BGH – Az.: 1 StR 579/18

Von Matthias Roth