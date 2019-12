Eitorf

Der Feuerwerkshersteller Weco muss drei Modelle seiner Silvesterraketen zurückrufen. Laut der europäischen Kommission für Verbraucher stellen die Feuerwerkskörper eine Gefahr dar und funktionieren nicht richtig. Somit entsprechen sie weder den Anforderungen der Pyrotechnik-Richtlinie noch der europäischen Norm EN 15947.

Bei Gebrauch kann es zu Gehörschäden und Verletzungen kommen. Betroffen sind die Modelle „Party-Fices Pyro Concept“ mit der Chargennummer 4047291062924, „Night Hawk“ (Chargennummer 4047291047389) und „Ghost Scream Rockets“ (Chargennummer 4047291040076).

Weco ist Marktführer in Deutschland

Konkret besteht bei den Ghost-Scream-Raketen das Risiko, dass sie zum Benutzer zurückkehren und diesen durch eine plötzliche Explosion verbrennen. Gleiches gilt für das „Party Fices Pyro Concept“-Paket. Beim Modell „Night-Hawk“ ist der Schalldruckpegel des Feuerwerkskörpers zu hoch, was zu Hörschäden führen kann.

Weco ist nach eigenen Angaben Marktführer in Deutschland, die Raketen werden auch in Sachsen vertrieben – etwa von Aldi Nord. Die Warnung der europäischen Kommission für Verbraucher richtet sich vor allem an Händler. Start des Raketenverkaufs ist in diesem Jahr der 28. Dezember.

Von hgw