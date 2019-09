Bayreuth/Leipzig

Sophias Mörder muss lebenslänglich ins Gefängnis. Boujemaa L., 42-jähriger Lkw-Fahrer aus Marokko, ist am Mittwoch im Landgericht Bayreuth schuldig gesprochen worden, die Leipziger Studentin im Juni 2018 auf einem Rastplatz ermordet zu haben. Nach Auffassung des Gerichts tötete Boujeemaa L. die zuvor bereits bewusstlos geschlagene Sophia, um die Körperverletzung an ihr zu vertuschen.

Tatort in Oberfranken

Die getötete Leipziger Studentin wollte am 14. Juni 2018 von der Messestadt aus in ihre Heimat nach Amberg ( Oberpfalz) fahren, zur Geburtstagfeier ihres Vaters. Sie plante, von der Raststätte in Schkeuditz per Anhalter bis nach Nürnberg zu trampen, um von dort den Regionalzug bis Amberg zu nehmen. Der verurteilte Lkw-Fahrer sprach Sophia in der Schkeuditzer Tankstelle an und nahm sie mit.

Nach einem Zwischenhalt kurz zuvor fuhr der Lkw am Parkplatz Sperbes ( Franken), wenige Kilometer vor Nürnberg, erneut von der Autobahn ab. Dort schlug Boujemaa L. mehrfach auf die 28-Jährige ein. Nach Auffassung von Staatsanwaltschaft und Gerichts starb Sophia in Folge von massiven Schlägen mit einem Metallrohr auf verschiedene Seiten des Kopfes.

Der 42-Jährige fesselte und verstaute sein Opfer anschließend im Lkw, fuhr weiter durch Deutschland und Frankreich bis nach Spanien. In Nähe einer Tankstelle in Nordspanien warf er den Leichnam in einen ausgetrockneten Wasserlauf, zündete diesen an und wurde wenige Stunden später in Südspanien an seinem brennenden Lkw festgenommen.

Vorwürfe an die Leipziger Polizei

Während der Verhandlungen waren von Seiten der Angehörigen des Opfers immer wieder Vorwürfe an die Polizei laut geworden – vor allem an die Behörden in Leipzig. Familie und Freunde berichteten im Zeugenstand, wie sie abgewiesen wurden, weil Zuständigkeiten angeblich nicht geklärt waren, wie eigene Rechercheergebnisse erst ignoriert wurden. Bereits wenige Stunden nach Sophias Verschwinden suchten Dutzende Freunde und Verwandte der Studentin entlang der Autobahn nach der jungen Frau, konnten zeitnah Lkw und Fahrer identifizieren, nahmen Kontakt mit der Spedition in Marokko und sogar selbst mit dem 42-Jährigen auf. Letztlich vergeblich.

Nach Ansicht der Familie, die davon ausgeht, dass Sophia nicht bereits am Abend ihres Verschwindens, sondern erst Tage später im Lkw ihres Peinigers starb, hätte die junge Frau möglicherweise durch ein zeitnahes Handeln der Behörden noch gerettet werden können. Die Leipziger Polizei schweigt bisher zu den Vorwürfen, wollte auch nach der Urteilsverkündung gegenüber der LVZ keine Stellungnahme abgeben. Das Vorgehen bei Vermisstenfällen wird durch Rahmenvorgaben in der Polizeidienstvorschrift bestimmt. Die Anwendung im Einzelfall obliegt der Interpretation der Diensthabenden.

Von Matthias Puppe