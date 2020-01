So bereitet sich Sachsen auf das Corona-Virus vor

Leipzig

Das Corona-Virus hat Deutschland erreicht – und den Apotheken gehen die Atemschutzmasken aus. Auch Leipzigs Apotheken verzeichnen erste Engpässe. Das sächsische Sozialministerium hält das Tragen einer Mundschutzmaske im Freistaat indessen für „völlig unnötig“. Schließlich sei es momentan nicht möglich, in die betroffenen Regionen einzureisen. „Diese Vorsorge wird doch auch nicht während einer Grippewelle vom Bürger ergriffen“, so ein Sprecher.

Drei Quarantäne-Stationen in Sachsen

Noch gibt es in Sachsen keinen bestätigten Corona-Patienten. Viele Krankenhäuser wappnen sich aber bereits für den Ernstfall. „Falls in den nächsten Tagen Fälle in Sachsen auftreten sollten, sind wir vorbereitet“, sagt Manuela Powollik vom Klinikum St. Georg in Leipzig. Nach Kenntnis des Sozialministeriums ist das St. Georg neben den Kliniken Dresden und Chemnitz eines von insgesamt drei Krankenhäusern in Sachsen mit eigener Quarantäne-Station. Diese seien allerdings Patienten mit ausgeprägter Symptomatik vorbehalten. Generell müsse jedes Krankenhaus in der Lage sein, Erkrankte für einen gewissen Zeitraum zu behandeln. „Da beim Corona-Virus auch keine strikte Isolierung wie etwa bei Ebola notwendig ist, sollte das auch problemlos möglich sein“, so Ministeriumssprecher Andreas Friedrich.

Proben werden in Leipziger Uniklinik ausgewertet

Der Test zum Nachweis des Virus in eingeschickten Proben steht bisher nur im Universitätsklinikum Leipzig (UKL) zur Verfügung. Auch in anderer Hinsicht machen sich die Folgen des Corona-Virus am UKL bemerkbar. Dort wollte Kinderklinik-Chef Wieland Kieß dieser Tage eigentlich eine Ärzte-Delegation aus Shanghai empfangen. Für den mehrtägigen Besuch hatte der Pädiatrie-Professor bereits ein umfangreiches Programm erarbeitet - inklusive Stadtrundfahrt und Vorträgen mit prominenten Rednern. Doch wegen des Virus fiel die Auslandsreise der Kollegen kurzfristig ins Wasser.

Laut dem sächsischen Sozialministerium arbeitet die Landesuntersuchungsanstalt zur Zeit daran, die Tests zur Diagnostik flächendeckend im öffentlichen Gesundheitsdienst zu etablieren. Um mit dem Virus besser umgehen zu können, sensibilisiere man zudem insbesondere Mitarbeiter der zwei sächsischen Flughäfen sowie in Krankenhäusern, niedergelassenen Arztpraxen, Rettungsdiensten und Ordnungsbehörden. Reisende aus den betroffenen Regionen würden darüber aufgeklärt, mit welchen Symptomen die Krankheit einhergehe. Die Installation von Wärmebildkameras zur Erkennung von Personen mit Fieber will das Ministerium aber nicht in die Wege leiten. „In Mitteldeutschland gibt es keine Flughäfen mit Direktverbindungen ist Corona-Gebiet“, begründet Sprecher Andreas Friedrich. Die Risikoeinschätzung werde aber täglich neu bewertet.

Krankenkassen bieten Info-Hotlines an

Die Krankenkasse Barmer hat für Besorgte in Sachsen und Thüringen derweil eine Hotline für Fragen rund um das Virus eingerichtet. Die Nummer ist rund um die Uhr zu erreichen und steht auch Versicherten anderer Krankenkassen offen. Panik sei jedoch nicht angebracht, so Landesgeschäftsführer Fabian Magerl. Denn oftmals ließe sich die neue Lungenkrankheit gut behandeln. Gefährdet seien vor allem Menschen, die bereits an einer schweren Grunderkrankung litten.

Auch andere Kassen, wie die IKK und die Aok Plus, wiesen auf ihre jeweiligen Beratungshotlines hin. Im Zusammenhang mit dem Corona-Virus werden die Kosten für Diagnostik und Behandlung vollständig von den gesetzlichen Krankenversicherern übernommen.

Informations-Hotlines zum Corona-Virus Verschiedene Krankenkassen in Mitteldeutschland bieten an, sich mit Fragen zum Corona-Virus an ihre Experten zu wenden. Für Anrufer entstehen keine Kosten. Info-Hotline der Barmer zum Corona-Virus: 0800 848 4111 Erreichbarkeit: Rund um die Uhr Zugang: Unabhängig von der Versicherung Medizinische Versorgungshotline der IKK: 0800 455 1000 Erreichbarkeit: Zwischen sechs und 22 Uhr Zugang: Nur für IKK-Versicherte Informationsservice der Aok: 0800 226 655 0 Erreichbarkeit: Rund um die Uhr Zugang: Nur für Aok-Versicherte. Anrufer sollten ihre Gesundheitskarte bereithalten.

Von Hanna Gerwig, Björn Meine