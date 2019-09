Schlaflos in Sachsen: Immer mehr Beschäftigte betroffen

Leipzig

Der Leuchtwecker mit den roten Ziffern muss als erstes weichen. Seit fast drei Jahren steht er schon neben Carina Finnleins* Bett, als sie sein Licht plötzlich nicht mehr erträgt. Auch der Straßenlärm, der von unten in ihr WG-Zimmer im Leipziger Norden dringt, stört sie mit einem Mal. „Es war als hätte jemand einen Lautstärkeregler in meinem Ohr aufgedreht. Mich hat auf einmal alles genervt“, erzählt die 27-Jährige über die schlaflose Nacht im November 2018, die nur die erste von vielen werden sollte. Seitdem kann sie nur noch selten länger als drei Stunden zur Ruhe kommen.

So wie Carina Finnlein geht es immer mehr Menschen in ganz Deutschland. Laut dem aktuellen Gesundheitsreport der Krankenkasse Barmer leben bundesweit 3,8 Prozent der Erwerbstätigen – also mehr als eine Million Menschen – mit einer diagnostizierten Ein- oder Durchschlafstörung. In Sachsen sieht es mit 2,8 Prozent etwas besser aus. Aber auch hier steigt die Anzahl der Betroffenen. Während 2010 rund 38.000 Beschäftigten im Freistaat eine Schlafstörung attestiert wurde, waren es 2017 bereits 55.000. Zu ihnen zählen viele Schichtarbeiter, da diese laut Gesundheitsreport oft gegen den natürlichen Schlaf-Wach-Rhytmus leben. Auch Umweltfaktoren sind relevant. So schlafen die Menschen in Sachsens Städten deutlich schlechter als in den ländlichen Regionen. Traurige Spitzenreiter sind Dresden, Chemnitz, Bautzen und Leipzig, während die Nachtruhe im Erzgebirgskreis am besten funktioniert.

Schlafstörungen steigern Risiko für Krankheiten

„Das ist eine Dimension, die uns erschreckt hat“, sagt Barmer-Landesgeschäftsführer Fabian Magerl. Jeder kenne es, mal nicht gut schlafen zu können. Anhaltender Schlafmangel aber mache krank – und das spürten dann, zum Beispiel durch die Häufung von Fehltagen, auch die Unternehmen. „Wer wenig schläft macht oft Fehler und ist unkonzentriert. Zudem steigt die Häufigkeit von Unfällen vor und während der Arbeitszeit“, sagt auch Moritz Brandt. Er leitet das Neurologische Schlaflabor an der Uniklinik in Dresden und beschäftigt sich neben den Ursachen von Schlafstörungen auch mit ihren gesundheitlichen Folgen. Zu diesen gehört neben einer erhöhten Anfälligkeit für Infektionskrankheiten auch das gesteigerte Risiko, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu erleiden.

Dr. Fabian Magerl, Dr. Moritz Brandt, Prof. Hagen Malberg auf der Pressekonferenz der BARMER. Quelle: Hanna Gerwig

Besonders auffällig sei der Zusammenhang mit Depressionen, erklärt Brandt. Hier steige die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung im Zusammenhang mit Schlafproblemen um das fünffache. „Die Menschen geraten oft in eine Art Gedankenspirale“, so der Neurologe. „Sie fürchten sich davor, nicht einschlafen zu können und können sich dadurch erst recht nicht entspannen.“

Betroffene leiden unter Gedankenspirale

Carina Finnlein erkennt sich in dieser Beschreibung wieder. Sie heißt eigentlich anders, möchte aber von ihrem Arbeitgeber nicht in der Zeitung erkannt werden. Die Stelle bei einer kleinen Unternehmensberatung in Leipzig ist ihre erste Beschäftigung nach dem Studium. Zwei Wochen nach ihrem ersten Arbeitstag begannen die Einschlafschwierigkeiten. „Man muss kein Psychologe sein, um da einen Zusammenhang zu sehen“, sagt sie. „Das ist besonders schwierig, weil ich meinen Beruf und mein Team wirklich mag.“ Nur die ständige Erreichbarkeit, die in ihrer Branche vorausgesetzt werde, setze sie unter Druck. Zusammen mit ihrem Hausarzt versucht sie, Strategien zu erarbeiten, um vor dem Zubettgehen zur Ruhe zu kommen.

Damit ist sie, folgt man Moritz Brandt, auf dem richtigen Weg. Die Einnahme von Medikamenten empfiehlt er nur, wenn andere Mittel versagen. Wirksamer sei es, das eigene Verhalten anzupassen, regelmäßige Bettzeiten einzuhalten, Alkohol und Koffein zu vermeiden und Einschlafrituale durchzuführen. Auch auf „aktivierende Tätigkeiten“, wie das Lesen von E-Mails, solle am Abend verzichtet werden.

Gebiet der Schlafforschung gewinnt an Relevanz

Wichtig sei es, das eigene „Gedankenkreisen“ zu durchbrechen – im Zweifelsfall zusammen mit einem Experten, wie etwa einem Arzt im Schlaflabor. Auf einen solchen Termin müssen Patienten zur Zeit allerdings monatelang warten. „Momentan braucht es zwei Tage und 32 Kabel, um das Schlafverhalten anständig analysieren zu können“ sagt Hagen Malberg von der Technischen Universität Dresden, der daran forscht, die entsprechende Technik zu verbessern. So könnten in Zukunft Messungen im Schlaflabor kontaktlos durchgeführt werden.

Fabian Magerl von der Barma geht davon aus, dass sich Unternehmen in Zukunft stärker mit dem Schlaf ihrer Mitarbeiter auseinandersetzen müssen: „Unsere Arbeitswelt ändert sich, das können wir nicht aufhalten“, sagt er. Die Bewahrung der Schlafqualität solle deshalb gerade in Schichtbetrieben Teil der Gesundheitsprävention werden.

Von Hanna Gerwig