Verbraucherzentrale Sachsen vergibt Negativpreis an Netzanbieter PŸUR

Leipzig

Schlechter Service, intransparente Strukturen und unklare Preisangaben - mit dieser Begründung hat die Verbraucherzentrale Sachsen am Donnerstag den „Prellbock“ verliehen. Der Negativpreis geht in diesem Jahr an die Marke PŸUR der Tele Columbus AG mit Sitz in Berlin. Von Anfang Februar bis Ende Oktober konnten die Sachsen ihre Vorschläge bei der Verbraucherzentrale einreichen. 363 der 3173 eingegangenen Beschwerden bezogen sich dabei auf den Anbieter von Kabelinternet, Telefon- und Fernsehanschlüssen.

Auch Vodafone und die Telekom schneiden schlecht ab

„Viele Kunden des diesjährigen Prellbock-Gewinners berichten von einem Ohnmachtsgefühl, weil sie nicht in der Lage sind, ihre Probleme mit dem Anbieter selbst zu lösen. In den meisten Fällen können wir helfen, aber manchmal sind auch uns die Hände gebunden“, erklärt Andreas Eichhorst, Vorstand der Verbraucherzentrale Sachsen. Buchstäblich ausweglos sei die Situation etwa dann, wenn der Vermieter die Verträge abgeschlossen habe und der Mieter den Anbieter nicht eigenständig wechseln könne. Da das Unternehmen nach Angaben der Verbraucherzentrale zudem wegen intransparenter und unklarer Preisstrukturen aufgefallen sei, folge nach der Preisvergabe auch eine Abmahnung. Insgesamt deute sich eine echte Schieflage auf dem Markt an: Mit der Vodafone GmbH aus Düsseldorf auf dem zweiten und der Deutschen Telekom auf dem dritten Platz haben sich noch zwei weitere große Player aus dem Telekommunikationsbereich den Negativpreis verdient.

„Das ist schon ein sehr eindeutiges Ergebnis“, sagt Katja Hentschel, Referatsleiterin für Digitales der Verbraucherzentrale Sachsen. Viele Kunden würden sich in den Beratungen über den Service der verschiedenen Anbieter beschweren. „Sie kommen dann mit Verträgen aus den Shops, die sie eigentlich nicht wollten oder in denen etwas anderes drinsteht, als der nette Servicemitarbeiter es ihnen vor Ort versprochen hat“, sagt Hentschel. Strebe der Kunde dann den Widerruf an, stelle sich das entsprechende Unternehmen oft quer. „Das betrifft nicht nur die drei großen Anbieter – sondern die ganze Branche“, so die Verbraucherschützerin.

Jurypreis geht an Immobilienkonzern

Neben dem Prellbock für PŸUR wurde 2019 erstmals auch ein Jurypreis an ein Unternehmen vergeben, das Vertreter aus Wissenschaft, Verbänden, Politik und Wirtschaft aus den Vorschlägen der Verbraucher ausgewählt haben. Dieser geht an den Immobilienkonzern Vonovia mit Sitz in Bochum, der unter anderem auch in Dresden und Leipzig Wohnungen anbietet. „Mieter bekommen Abrechnungen über erhöhte Nebenkosten, die sie nicht verstehen“, urteilt die Prellbock-Jury. „Wenn es um den Wohnraum der Menschen in Sachsen geht, ist die Betroffenheit besonders hoch. Für Menschen mit wenig Alternativen, eine andere Wohnung zu finden, sind hohe Kosten für Stromversorgung, Warmwasser oder Winterdienst ein ernstes Problem“, so die Jury weiter.

Mit dem Prellbock wird alle zwei Jahre ein Unternehmen „ausgezeichnet“, das seine Kunden aus Sicht der Verbraucherschützer besonders abgezockt oder verärgert hat. Vor zwei Jahren bekamen die Sparkassen in Zwickau und im Erzgebirge den Negativpreis. Grund sei deren Aufkündigung von Prämiensparverträgen, ohne den Kunden Alternativen zu bieten, sagte ein Sprecher der Verbraucherzentrale damals.

Von Hanna Gerwig