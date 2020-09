Leipzig/Dresden

Nachdem die Tierseuche bei einem Wildschwein in Brandenburg nahe der Grenze zu Polen bestätigt wurde, sind auch die Behörden in Sachsen in erhöhter Alarmbereitschaft. Seit Monaten bereiten sich Veterinärämter auf den Ernstfall vor – es haben Übungen stattgefunden, Szenarien wurden konstruiert, Handlungsabläufe erstellt. Die Gefahr einer Einschleppung nach Sachsen ist seit dieser Woche gestiegen.

Sachsen steht im Austausch mit Brandenburg

Sachsen steht in engem Austausch mit Brandenburg und wird die laufenden Präventionsmaßnahmen in Bezug auf das Eindringen der Tierkrankheit fortsetzen. Dazu erklärte Sachsens Sozialministerin Petra Köpping ( SPD): „Der Fall in Brandenburg zeigt, wie wichtig unsere eingeleiteten Präventionsmaßnahmen sind. Die Bedrohungslage ist hoch. Auch wenn die Tierseuche für Menschen ungefährlich ist, können deutliche wirtschaftliche Auswirkungen auf schweinehaltende Betriebe in Sachsen und Deutschland zukommen.“

Um Jäger, Fernfahrer, Wanderer und Tierhalter zu sensibilisieren, hat das Ministerium eine Aufklärungskampagne gestartet. Die Bevölkerung könne dabei helfen, den Eintrag der Seuche nach Sachsen zu verhindern.

Hinweise des Sozialministeriums Werfen sie keine Fleisch- oder Wurstprodukte in die Natur, sondern stets in verschlossene Mülltonnen. Melden Sie dem Veterinäramt, wenn sie tote Wildschweine finden. Bringen Sie keine Fleisch- oder Wurstprodukte aus Risikogebieten mit (z.B. Polen, Rumänien, Ungarn, Slowakei, Ukraine, Brandenburg)

Zusätzlich zur Anfang März fertiggestellten 128 Kilometer langen Schwarzwild-Barriere im Grenzverlauf zu Polen, die den Grenzübertritt von Wildschweinen verhindern soll, hatte die Staatsregierung weitere Schritte beschlossen. Jäger erhielten unkomplizierter eine Entschädigung für das Erlegen von Wildschweinen. Auch die Laboruntersuchungen der erlegten Tiere wurde vereinfacht. „Im Landkreis Leipzig ist es bisher so, dass tot aufgefundene Wildschweine untersucht und fachgerecht beseitigt werden. Um Tierseuchen generell schnell zu erkennen und einen Ausbruch zu vermeiden gibt es staatliche Monitoringprogramme“, erklärt Behördensprecherin Belinda Reg’n. „Gesammelt werden Proben von erlegtem oder tot aufgefundenem Schwarzwild und Wildvögeln sowie von verhaltensauffälligen oder verendeten Füchsen, Marderhunden, Waschbären und dem Veterinäramt zugeleitet.“

Auf Schweinehalter kommen strengere Regeln zu

In ganz Sachsen gilt bereits die Verpflichtung, Fallwildwildschweine, Unfallwildwildschweine und krank erlegte Wildschweine dem zuständigen Veterinäramt zu melden. Die Tierkörper werden auf die Afrikanische Schweinepest getestet und anschließend über die Tierkörperbeseitigungsanlage Lenz entsorgt.

Für Sachsens Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Grüne) ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch in Sachsen der erste ASP-Fall registriert wird. Dann werden strenge Regelungen auf Schweinehalter zukommen. „Wir können in Sachsen auf die Erfahrung der Jäger zählen und auf ihr schon lange vor dem Fund bestehendes verlässliches Engagement, die Wildschweinbestände im Blick zu behalten. Mit den schweinehaltenden Betrieben stehen mein Ministerium und ich schon seit Längerem im engen Austausch.“

Von Thomas Lieb