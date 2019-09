Mitgliedschaft in schlagender Verbindung: Leipziger Pfarrer Wolff kritisiert Rentzing

Dresden/ Leipzig

Der ehemalige Leipziger Thomaskirchen-Pfarrer Christian Wolff ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Auch Landesbischof Carsten Rentzing hat er schon mehrfach kritisiert – etwa wegen dessen Reaktion auf die Ergebnisse der AfD bei den Bundestagswahlen 2017. Im Bezug zu seiner früheren Mitgliedschaft in der „Alten Prager Landsmannschaft Hercynia“ wirft er Rentzing vor, sich nicht ausreichend zu distanzieren. „Das ganze wäre relativ uninteressant, wenn sich Rentzing in der Vergangenheit klar gegen den Rechtsnationalismus positioniert hätte und sich heute erkennbar selbstkritisch zu seiner Zeit in einer schlagenden Verbindung äußern würde“, sagt Christian Wolff. Dies sei aber nicht der Fall.

Landesbischof und Sprecher verteidigen Mitgliedschaft

Der Landesbischof hatte seine Mitgliedschaft, die durch einen Artikel der Sächsischen Zeitung öffentlich geworden war, zuvor in einer Erklärung verteidigt. „Kein Leben verläuft nur geradlinig, auch das meine nicht“, hieß es darin. Auch er sei einmal jung gewesen und habe sich „für Dinge begeistert, die später an Bedeutung verlieren“. Matthias Oelke, Sprecher der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen (EVLKS), bekräftigt den Absatz der LVZ gegenüber: „Das ist jetzt fast 25 Jahre her, er hat damals gerade erst sein Theologiestudium begonnen. Einiges würde der Landesbischof heute nicht mehr so unterschreiben“. Rentzing sei im Übrigen schon lange kein aktives Mitglied mehr. Er pflege zwar noch einige Kontakte und Freundschaften aus der Zeit, lasse die Verbindung aber ansonsten ruhen.

Wolff : „Nicht kompatibel mit christlicher Grundüberzeugung“

Für Christian Wolff ist das nicht genug. Seiner Meinung nach hätte Rentzing spätestens mit der Übernahme des Amtes des Landesbischofs aus der schlagenden Verbindung austreten müssen. Er sehe ein, dass sich Menschen im Laufe eines Lebens verändern. Auch halte er – bei aller Fragwürdigkeit –niemanden wegen einer temporären Mitgliedschaft in einer Burschenschaft per se für einen schlechten Menschen. „Ab und zu muss man sich aber fragen: Kann ich noch diesem oder jenen Verein angehören? Entspricht das noch meinen Überzeugungen?“, sagt Wolff. Deutschnational ausgerichtete Männerbünde seien nicht kompatibel mit christlichen Grundüberzeugungen – das müsse einem Landesbischof klar sein. „Man muss sich alleine das Selbstverständnis von ’ Hercynia’ vor Augen führen – deutsch, frei, innig und treu. Da ist klar, welcher Geist hier weht.“

Der ehemalige Thomaskirchen-Pfarrer Christian Wolff wirft Landesbischof Rentzing vor, sich nicht ausreichend zu distanzieren. Quelle: Andre Kempner

Formale Mitgliedschaft bleibt bestehen

EVLKS-Sprecher Oelke betont, dass sich Rentzing sehr wohl von einigen Grundsätzen der Landsmannschaft distanziert habe – und zwar wenn es darum gehe, das „Deutsche“ über etwas zu erheben. Das Bekenntnis der Hercynia zu „deutschen Kultur“ und „deutschen Werten“ teile er etwa nicht. „Anders wäre es, wenn man die deutschen Werte mit christlichen Werten vertauschen würde“ so Oelke. Der Landesbischof lasse sich nicht parteipolitisch einspannen und suche im Sinne des kirchlichen Gemeinwohls mit allen Menschen das Gespräch. „Das ist schwierig in der heutigen politischen Wetterlage, wo einige nicht über ihr Schwarz-Weiß-Denken hinwegkommen“, sagt Oelke. „Wer wie ich in der DDR aufgewachsen ist, weiß wo es hinführt, wenn Meinungen so politisch aufgeladen sind“. Was die AfD angehe, habe Rentzing aber keine Nähe gezeigt.

Für Ex-Thomaskirchen-Pfarrer Wolff gibt es auch ohne die Mitgliedschaft Renzings bei der Hercynia genügend Gründe, eine öffentliche Debatte „über die Rolle der Landeskirche in der jetzigen gesellschaftspolitischen Situation“ zu führen. „Aber leider herrscht Schweigen im Walde“, sagt Wolff. Laut Sprecher Oelke wird Landesbischof Carsten Rentzing weiterhin formales Mitglied der Landsmannschaft bleiben.

Landsmannschaften und Burschenschaften Stefan Gerber von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena leitet den Unterschied zwischen Landsmannschaften und Burschenschaften durch deren Entstehungsgeschichte ab. So seien Burschenschaften im 19. Jahrhundert aus „einer studentischen Lebensreform- und Gesittungsbewegung heraus entstanden“. Landsmannschaften würden ihre Bezeichnung dagegen auf die alten landsmannschaftlichen Organisationen der frühen Neuzeit zurückführen. In diesen hätten sich Studenten, die aus einem bestimmten Gebiet oder Territorium stammten, an der Universität zur gegenseitigen Unterstützung zusammengefunden. Die „ Hercynia“ selbst gehe, so Gerber, aus der 1872 in Jena gegründeten freien Verbindung „Humanitas“ hervor. Zur heutigen Verbindung mit ihren aktuellen Traditionen kann der kommissarische Leiter des Universitätsarchivs keine Einschätzung geben.

Von Hanna Gerwig