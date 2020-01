Bürgermeister Neubauer will neue Regeln für Biker-Treffen

Augustusburg

Geschichtsvergessen und nicht akzeptabel – Dirk Neubauer, SPD-Bürgermeister von Augustusburg hat den Auftritt eines Hitler-Imitators auf dem traditionellen Biker-Wintertreffen in einem Facebook-Video verurteilt. Zuvor hatte ein Video für Empörung gesorgt, das zeigt, wie ein Motorradfahrer in Wehrmachtsuniform mit Stahlhelm seine Maschine direkt neben einem Polizeiwagen abstellt. In seinem Beiwagen sitzt ein als Adolf Hitler verkleideter Mann. Neubauer berichtet außerdem von weiteren Personen, die in Offiziersuniformen der Wehrmacht ihre Runden gedreht hätten.

„Wir wollen solche Bilder nicht, wir wollen solche Leute hier nicht haben“, sagte Neubauer am Dienstag in seinem Statement. Es sei „geschichtsvergessen“ in solcher Montur auf einem Veranstaltungsort aufzutauchen, der ohnehin schon eine problematische NS-Vergangenheit aufweise. So habe sich im Jagdschloss Augustusburg eine Außenstelle eines KZs befunden.

Traurig, dass ein Treffen, das so sehr für die Freude am Motorrad und der damit verbundenen Kultur steht, von Ewiggestrigen geentert wird. Und nein, wir wollen solche Bilder nicht. Wir wollen diese Leute, diesen Geist hier nicht. Ein Ort, der Gauführerschule und Schutzhaftlager 120 NS-Gener war, verdient diese Bilder nicht. Die vielen Menschen, die hier Freude an der Sache haben, verdienen diese Bilder nicht. Und diese Bilder gehören auf den Müllhaufen der Geschichte. Dennoch aber der Polizei allein nun einen Vorwurf zu machen, wäre falsch. In einem Land, in dem das Tragen eines FDJ-Hemdes rechtliche schwieriger ist, als das Tragen einer Wehrmachtsuniform. In diesem Land darf man nicht alleinig auf die Polizei zeigen. Ich war dabei und wir haben vor Ort diskutiert, was zu tun sei. Aber es wurden keine verfassungsfeindliche Symbole gezeigt. Und in sofern ist es schwer, hier etwas zu verbieten. Dass hier ein Polizist beim Filmen lacht, ist sicher nicht glücklich. Dennoch aber sollten wir nicht vergessen: Die Verursacher sind die Täter, nicht umgedreht. Und wir alle, die wir dort waren. Wo war der Aufschrei? Nicht zu hören. Ich selbst war entsetzt und berührt. Denn wenn ich einen 30jährigen in einer solchen Uniform sehe, wie er stolz das Schloss abschreitet, dann widert es mich an. Und ich denke: Du weißt nicht, wofür diese Uniform steht und welches Leid damit verbunden war und noch ist. Die Täter sind es, die wir künftig fernhalten müssen. Mit Regeln, die der Veranstalter aufstellen kann, denn der Hausherr entscheidet. Und das ist das Schloss. Keine Stahlhelme, keine Wehrmachts- oder sonstige Symbole. Das wollen wir hier nicht. Das kann und muss man regeln. Aber die Veranstaltung deshalb in Misskredit zu stellen, ist falsch. Sie hat eine lange, friedliche und freudige Tradition. Sie steht für eine andere Kultur und darf nicht daran zerbrechen, dass in heutigen Zeiten alles von begrenzt denkfähigen Zeitgenossen beschädigt werden kann. Das dürfen wir ebenso wenig zulassen, wie rechte Aufläufe oder pauschale Kritik ohne Kontext. zu 99,9 Prozent kommen hier Menschen, die Freude daran haben, ein anderes Wochenende zu erleben. Das ist, wofür das Treffen steht. Ich danke allen Gästen ebenso wie allen Helfern, dem Team des Schlosses, unserer Feuerwehr unserem Bauhof, den Jungs von unseren Motorradclubs und meinem Ordnungsamt. Es ist jedes Jahr eine Herausforderung, 10.000 Gäste in eine Stadt einzuladen, die 4500 Einwohner zählt. Wir haben es einmal mehr hinbekommen. Darauf bin ich stolz. Den verirrten Gästen sage ich: Bleibt im kommenden Jahr gleich zuhause. Denn noch einmal werdet ihr unser Schloss nicht in Geiselhaft für eure wie auch immer gelagerten Ideen nehmen. Dafür werden wir sorgen. Gepostet von Dirk Neubauer am Montag, 13. Januar 2020

Polizeibeamter muss mit Konsequenzen rechnen

Gleichzeitig nahm Neubauer die Polizei vor Ort in Schutz. So seien „diese Leute“ nicht nur „rückwärtsgewandt“ und „ewig gestrig“ – sie wüssten auch ganz genau, was sie dürfen. Verfassungswidrige Zeichen seien seiner Beobachtung nach nicht zu sehen gewesen, sodass die Beamten nur begrenzt die Möglichkeit gehabt hätten einzugreifen. Dass ein Polizist die Aktion sichtlich amüsiert mit seinem Handy gefilmt habe, sei allerdings „nicht sehr glücklich“. Es sei „völlig klar“, dass diese Situation aufgeklärt werden müsse.

Auch die Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete der Linken, Marika Tändler-Walenta kritisierte die Reaktionen umstehender Personen auf die „geschmacklose Verfehlung“ scharf. Das Verhalten des diensthabenden Polizeibeamten dürfe nicht unkommentiert bleiben. „Als Heranwachsende war ich oft auf diesem Motorradtreffen und diese Aktion rückt alle Mitwirkenden in ein schlechtes Licht“, so Tändler-Walenta. Die 39-Jährige kündigte an, den Prozess der Aufarbeitung mit einer Kleinen Anfrage an die Staatsregierung kritisch begleiten zu wollen.

Mehrere Personen als Wehrmachtsoffiziere verkleidet

Der Beamte, der sein Fehlverhalten mittlerweile eingesehen hat, muss derweil mit dienstrechtlichen Konsequenzen rechnen. Laut einem Sprecher der Polizei habe die Szenerie durchaus eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dargestellt und hätte unterbunden werden müssen.

Bürgermeister Neubauer will nun für das 50. Biker-Treffen im nächsten Jahr mit dem Veranstalter Regeln formulieren, „die ganz klar sagen, was wir hier nicht wollen“. Das beziehe sich nicht nur auf den Hitler-Imitator, der übrigens schon länger polizeibekannt sei. „Keine Stahlhelme, keine Wehrmachts- oder sonstige Symbole,“ stellte Neubauer klar. Die Veranstaltung an sich wolle er dagegen nicht in Frage stellen.

Von hgw