Insgesamt wurden rund 40.000 Corona-Tests seit Anfang August in den sächsischen Testcentern durchgeführt. Doch demnächst haben Reisende aus sogenannten Nicht-Risikogebieten keinen Anspruch mehr auf einen kostenlosen Test.

Sachsen hat am Dienstag bereits seine beiden Corona-Testcenter an den Autobahnen A 4 und A 17 vom Netz genommen. Die Stationen auf den beiden sächsischen Flughäfen bleiben noch bis Ende September geöffnet. Für Touristen aus Risikogebieten gebe es aber nach wie vor eine Testpflicht, beispielsweise beim Hausarzt oder beim zuständigen Gesundheitsamt. Das teilte Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) am Dienstag in Dresden mit.

Sozialministerin zieht positive Bilanz

Köpping unterstrich: „Die Rückkehrer zu testen, war aus heutiger Sicht die richtige Entscheidung.“ Insgesamt gab es im Freistaat bis zum Dienstag 6449 Corona-Infektionen, 44 mehr als am Tage zuvor. 52 Patienten müssen derzeit stationär behandelt werden, sechs von ihnen auf einer Intensivstation.

Petra Köpping (SPD), Sozialministerin von Sachsen: „ Die Rückkehrer zu testen, war aus heutiger Sicht die richtige Entscheidung.“ Quelle: dpa

Seit dem Start am 14. August waren an der A 4 insgesamt 4161 Personen getestet worden, zwölf von ihnen positiv. An der A 17 waren es 58 von 7528 Reisenden. Auf dem Flughafen Dresden waren von bisher 13.203 seit dem 1. August getesteten Reisenden 39 positiv.

Warum gibt es in Leipzig die meisten positiven Corona-Befunde?

In Leipzig/Halle wurden im gleichen Zeitraum bei rund 14.000 Rückkehrern fast doppelt so viele Infektionen festgestellt, 64 an der Zahl. Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen war mit der Durchführung der Tests betraut. Ein Blick auf deren Statistik gebe Aufschluss, so Sprecherin Katharina Bachmann-Bux.

Leipzig weise am häufigsten positiven Testungen auf, erklärt sie, weil die meisten Passagiere aus internationalen Flügen im Flughafen Leipzig/Halle gestartet und zurückgekehrt seien.

„Mehr Tests führen zu mehr bekannten Fällen“

In der Ferienzeit waren „die Teststationen eine sinnvolle Strategie“, sagt Marieke Degen vom Robert-Koch-Institut, auch wenn es dadurch einen Probenrückstau in den Laboren gegeben habe. Es gebe den Vorwurf, dass mehr Tests zu mehr bekannten Fällen führen würden und damit die Statistik hoch getrieben würde.

Sie sagt: „Beides ist richtig. Doch es ist gut, die Fälle zu kennen und damit die Ausbreitung von Covid-19 zu verlangsamen. Immerhin machten die Reiserückkehrer eine Zeit lang eine großen Anteil der Infizierten aus“.

Uwe Schuhart, Uwe Schuhart, Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG: „Was ist denn jetzt noch Nicht-Risiko-Gebiet, da bliebe ja nur Griechenland?“ Quelle: André Kempner

80 Prozent weniger Passagieraufkommen auf Sachsens Flughäfen

Uwe Schuhart, Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG, findet es richtig, die Tests an den Sächsischen Flughäfen Ende September einzustellen. Es gebe kaum noch Flüge ins Ausland „Im August lag das Passagieraufkommen rund 80 Prozent unter dem Wert des Vorjahresmonats“.

Aktuell werden von Leipzig und Dresden ohnehin nur Flüge in Nicht-Risiko-Gebiete angeboten, und von denen gebe es inzwischen nur noch wenige. Zu der aktuellen Situation nach den Ferien sagt er ironisch: „Was ist denn jetzt noch Nicht-Risikogebiet? Da bliebe ja nur Griechenland.“

