800-Quadratmeter-Regelung: OVG kippt Beschränkung für Läden in Sachsen

Die Grenze von 800 Quadratmetern für den sächsischen Einzelhandel gilt nicht mehr. Das hat das Oberverwaltungsgericht ( OVG) in Bautzen am Dienstag in einem Eilverfahren entschieden. Damit dürfen Kaufhäuser und andere Märkte wieder ihre gesamte Verkaufsfläche nutzen.

In insgesamt vier Verfahren haben großflächige Elektronikfachmärkte nun vor dem dritten Senat gesiegt. Die seit 4. Mai gültige Verordnung gestattet es lediglich Geschäften des täglichen Bedarfs und Läden der Grundversorgung auch ohne Flächenbeschränkung zu öffnen. Welche Geschäfte das sind, wird in der Vorschrift aufgezählt. Alle anderen Geschäfte, darunter auch Elektronikfachmärkte, mussten ihre Verkaufsfläche dagegen durch Absperrungen beschränken.

Die Richter in Bautzen haben die Passage mit der Grundversorgung nun gekippt. Sie sei nicht hinreichend bestimmt genug, führte nun der Senat aus. Mit der Formulierung lasse nicht feststellen, welche Waren zur Grundversorgung gehörten und welche nicht.

Möbelhäuser und Sonnenstudios

Im Kern stören sich die Richter an der ausdrücklichen Nennung von Möbelhäusern und Sonnenstudios. Es sei zwar denkbar, dass Personen wegen eines Umzugs während der Corona-Einschränkungen auch Möbel kaufen müssten. Das gleiche Argument müsste dann aber auch für Elektronikmärkte gelten. Beide Geschäfte seien auch miteinander vergleichbar, weil auch in Möbelhäusern in der Regel nicht nur Möbel, „sondern meistens ein breitgefächertes Angebot an sonstigen Haushaltsgegenständen und Accessoires, mitunter einschließlich von Elektronikartikeln zum Kauf angeboten“ würden.

Vollends wird der Begriff der Grundversorgung in seinen Konturen verwischt, weil auch Sonnenstudios ausdrücklich ohne Beschränkung öffnen dürfen. „Dieser Bereich ist der Wellness zuzuordnen“, so der Senat.

Der Beschluss des OVG ist unanfechtbar. Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) reagierte kurz nach Bekanntwerden des Beschlusses und sagte: „Die 800-Quadratmeter-Regel ist damit gekippt.“ Weiter Bestand habe aber die Vorschrift, dass sich im Laden nur ein Kunde pro 20 Quadratmeter aufhalte dürfe. Von Freitag an gelte eine neue, entsprechend angepasste Verordnung, so Dulig.

Az.: 3 B 177/20 3 B 178/20, 3 B 179/20, 3 B 180/20

Von Matthias Roth