Dresden

Geld fließt nicht, auch sonst bleibt vieles im Ungefähren. Klar ist nach der Kabinettssitzung am Dienstag immerhin: Die sächsische Landesregierung will helfen, einen eigene Wirtschaftszweig im Freistaat rund um die Wasserstofftechnologie aufzubauen. Bis 2030 könnten in der Sparte bis zu 4800 neue Jobs aufgebaut und ein Umsatz von 1,7 Milliarden Euro erzeugt werden, ist die Regierung sicher.

„Meilenstein der Energiepolitik“

Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) und Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) bemühten sich nach der Kabinettssitzung die Chancen der neuen Technologie zu betonen. „Die Wasserstoffstrategie ist ein weiterer Meilenstein der sächsischen Energie-, Klima- und Industriepolitik. Der Freistaat will und kann zum Impulsgeber für den vielfältigen Einsatz von Wasserstoff werden“, sagte Günther. Nicht minder ambitioniert formulierte Dulig: „Wasserstoff ist kein Nischenthema, sondern eine Schlüsseltechnologie. Sie besitzt eine weitreichende Dimension für den gesamten Umbau unserer Industrie.“ Beide hatten allerdings Mühe zu erklären, was konkret die neue Strategie bezwecken soll. Man wolle quasi Rahmenbedingungen schaffen, sagte Dulig irgendwann.

Eigene Infrastruktur notwendig

Die Wasserstoffstrategie – ein 58-seitiges Papier – definiert sieben Handlungsfelder, in denen sich in Sachsen etwas tun muss. Es geht dabei unter anderem um die Forschung und Entwicklung der Technologie, aber auch um Elementares wie ein Versorgungsnetz, mit dessen Hilfe der Wasserstoff verteilt werden soll. Sachsen will beispielsweise in Abstimmung mit den Nachbar-Bundesländer sowie mit Tschechien und Polen „erste Teile“ einer Infrastruktur aufbauen. Auch möchte die Landesregierung darauf hinarbeiten, dass in Sachsen eine Handelsplattform für Wasserstoff entsteht. Die Energiebörse EEX in Leipzig biete dafür beste Voraussetzungen.

Wasserstoff als Klimahelfer

Sachsen sieht die Wasserstofftechnologie zudem als Möglichkeit, die Klimaziele von Paris einzuhalten. Die Klimakonferenz hatte 2015 beschlossen, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Die Bundesregierung hat darüber hinaus im vergangenen Jahr gesetzlich geregelt, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral werden soll.

„Wir sind in der Pflicht, die Pariser Klimaziele einzuhalten. Wir müssen Kohle, Öl und perspektivisch auch Erdgas als Energieträger ersetzen“, sagte Umweltminister Günther: „Dafür brauchen wir Wasserstoff.“ Die Wasserstofftechnologie besitze eine „weitreichende Dimension für den gesamten Umbau unserer Industrie“, formulierte Wirtschaftsminister Dulig, „denn nur mit dem Einsatz von grünem Wasserstoff ist die Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen“.

„Grüne“ Technologie

Die sächsische Wasserstoffstrategie dreht sich um die „grüne“ Wasserstofftechnologie. Prinzipiell geht es darum, Wasserstoff zu gewinnen, in dem man Wasser mithilfe von Erneuerbaren Energien in seine Bestandteile aufspaltet. Der Wasserstoff kann dann als Energieträger für verschiedene Zwecke eingesetzt werden. Er könnte nach den Vorstellung des Freistaates Sachsen auch in der Industrie zum Einsatz kommen.

Von Kai Kollenberg