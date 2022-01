Dresden

Sächsische Hoteliers und Restaurantleiter sollen künftig sicherer mit Gästen umgehen können, die im E-Auto bei ihnen vorfahren. Dafür bietet Volkswagen ab Donnerstag in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Sachsen ein neues Qualifizierungsprogramm in der Gläsernen Manufaktur in Dresden an. „Wir wissen, was die Zukunft von uns will“, sagte Dehoga-Hauptgeschäftsführer Axel Klein bei der Vorstellung des Projektes am Dienstag in Dresden. Immer weniger Gäste reisten nämlich mit dem eigenen PKW an. „Wir können viel dafür tun, dass Gäste dann hier auf E-Mobilität umsteigen.“

Startschuss in der Landeshauptstadt

Zwar habe nicht jedes Hotel eine Ladesäule und nicht jedes brauche eine, sagte Klein, der selbst einen VW ID 4 fährt. Doch es müsse klar sein, wo Gäste laden können. Dabei reiche eben nicht, wenn Ladesäulen in der Nähe der Übernachtung vorhanden sind. Vielmehr müssten fundierte Informationen und hotelspezifische Angebote her. Immerhin sei im vergangenen Jahr mehr als jedes vierte in Deutschland zugelassene Auto ein E-Auto gewesen. Klein will das Angebot aber nicht nur auf Autofahrer zugeschnitten sehen. Auch die Anbieter von E-Bikes und E-Scootern sowie der öffentliche Nahverkehr könnten letztlich davon profitieren.

Starten wird das Projekt zunächst in Dresden. In der Folge soll es aber über den gesamten Freistaat ausgerollt werden. Vor allem das Service- und Front-Office-Personal in Restaurants und Hotels kann das neue Angebot nutzen. Neben technischen Grundlagen zum E-Antrieb stehen Kenntnisse zum Thema Laden und Ladeinfrastruktur im Mittelpunkt der Fortbildung. Auch auch eine Führung durch die Produktion der Gläsernen Manufaktur und eine Probefahrt gehören zum insgesamt vierstündigen Programm. Der Wettbewerbsvorteil, den sich die sächsische Branche davon erhofft, soll auch äußerlich erkennbar sein: Für die Qualifizierung erhalten Teilnehmer ein eigenes Zertifikat. Pro Mitarbeiter fallen 200 Euro Kosten an.

„Wichtiger Wettbewerbsfaktor“

Für Corinne Miseer, Geschäftsführerin Dresden Marketing, ist Elektromobilität mittlerweile ein wichtiger Wettbewerbsfaktor im Tourismus. „20 Prozent der Hotels verfügen über eine eigene Ladestruktur, 80 Prozent sehen die Notwendigkeit eines Ausbaus“, sagt sie.

Henning Schulzki, Marketing-Chef der Gläsernen Manufaktur, verweist darauf, dass vor Ort auch schon 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Handels auf diese Art und Weise weitergebildet wurden. Insofern sei die neue Initiative der Gläsernen Manufaktur, die selbst zu 95 Prozent E-Autos ausliefere, nur folgerichtig. Der erste Kurs sei überdies bereits gut gebucht. Nach dem ersten Quartal und dem Start in Dresden soll das Projekt dann voraussichtlich auf ganz Sachsenausgeweitet werden.

Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP), der dienstlich ebenfalls E-Auto fährt, hofft nun auf einen „charmanten Wettbewerbsvorteil“ für den Tourismusstandort. Dresden stehe mit bald über 400 Ladepunkten in diesem Jahr an der Spitze der E-mobilitätsfreundlichen Städte in Deutschland. Hilbert verweist aus eigener Erfahrung aber auch darauf, dass umgekehrt das Fehlen von Ladesäulen bei E-Autofahrern für gehöriges Frustpotenzial sorgen kann.

Hotels bauen ihre Kapazitäten aus

Hotelier Sebastian Klink („Bilderberg Bellevue Dresden“) sagt, dass in seinem Hotel die Ladekapazitäten im vergangenen Sommer bereits nicht mehr reichen. Deshalb sollen zu den drei vorhandenen Säulen zunächst eine weitere und danach noch einmal acht hinzukommen. Während früher Bett und Frühstück die entscheidenden Themen der Gäste gewesen seien, habe das WLAN mittlerweile das Frühstück verdrängt. Und das Thema E-Mobilität wandere eben auch immer weiter nach oben.

Laut einer Dehoga-Umfrage unter sächsischen Gästen, ist mittlerweile mehr als die Hälfte bereit, sich vor Ort klimafreundlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortzubewegen.

Von Roland Herold