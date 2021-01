Halle

Seit Monaten wird in Halle um die Bezeichnung des neuen Planetariums gestritten. Der Vorgängerbau auf der Peißnitzinsel trug den Namen von Sigmund Jähn, der 1978 als erster Deutscher in das Weltall geflogen war. Auch das neue Planetarium, das im ehemaligen Gasometer am Holzplatz entsteht, sollte nach dem am 13. Februar 1937 im vogtländischen Rautenkranz geborenen Sachsen benannt werden, wünschen sich nicht wenige Einwohner der Saalestadt. Doch dies wollen nicht alle Stadträte, es gibt Alternativvorschläge. Mittlerweile sollen über zwei Dutzend zur Abstimmung stehen.

Zur Galerie Wie soll das neue Planetarium in Halle heißen?

In einer Online-Umfrage der „ Mitteldeutschen Zeitung“ hatte sich eine große Mehrheit von 900 Lesern für Jähn ausgesprochen. „Man sollte sich beim Umgang mit Jähn am Freistaat Sachsen ein Beispiel nehmen“, so Bürokauffrau Jana Fritzsche. Am 25. September 1978 wurde dem Weltraumpionier die Ehrenbürgerwürde der Stadt Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) verliehen und im März 1979 das dortige Kosmonautenzentrum nach ihm benannt. Und auch die Grundschule in Klingenthal trägt Jähns Namen. „Für seine Raumfahrtkollegen, insbesondere Alexander Gerst ist und bleibt Jähn ein gesamtdeutsches Idol“, sagt Sven Franke. Der Elektromonteur hat den Kosmonauten als Schüler während eines Besuchs in Halle-Neustadt erlebt und dessen „bescheidene, freundliche Art“ noch in guter Erinnerung.

Anzeige

Kompromissvorschlag

„Wir haben einen Ostdeutschen und einen Westdeutschen, die zum ersten Mal im Weltall waren. Das Planetarium soll beide Namen tragen“, lautet Volker Frankes Vermittlungsvorschlag. Sigmund Jähn sei kein Namenspatron, macht hingegen die Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Birgit Neumann-Becker, deutlich. Er sei Repräsentant der SED-Diktatur gewesen und habe sich davon öffentlich nicht distanziert. „Repräsentanten einer Diktatur eignen sich nicht als Namensgeber in der Demokratie, noch dazu an einem außerschulischem Lehrort“, betont Neumann-Becker weiter in einem offenen Brief und verweist auch auf Jähns Rolle als Inoffizieller Mitarbeiter der Stasi.

Die Entscheidung für Bezeichnung des neuen Planetariums könnte in der nächsten Stadtratssitzung fallen. Der Ausgang der Abstimmung allerdings ist ungewiss, denn auch im dafür zuständigen Kulturausschuss gab es im Vorfeld bereits kontroverse Meinungen zum Thema. Kay Senius ( SPD) sagte, Jähn verkörpere die „Identität des Ostens mit der Raumfahrt“. Die CDU stemmt sich gegen eine Benennung nach Sigmund Jähn. Dieser sei viele Jahre Mitglied der Staatssicherheit gewesen, betonte Ulrike Wünscher. Sie schlug stattdessen Judith Resnik vor, die US-Astronautin kam am 28. Januar 1986 beim Challenger-Unglück ums Leben.

Signal für Schüler

Ulrike Rühlmann (Grüne) sieht eine Benennung nach Jähn als Signal für die Schüler aus Halles Neustadt, „dass es auch jemand aus Morgenröthe-Rautenkranz ins Weltall schaffe und nicht nur Amerikaner.“ Jähn sei der erste Deutsche im All gewesen, das habe Strahlkraft über die Region hinaus, erklärte Christian Feigl (Grüne). Nachvollziehbar für ihn sei die Aussage einer „nicht einwandfreien Biografie“. Doch dies treffe auch auf die russischen und amerikanischen Raumfahrer zu. Denn zur damaligen Zeit sei die Raumfahrt politisch aufgeladen gewesen.

Von Bernd Lähne