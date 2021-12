Neues Impfportal in Sachsen – völlige Überlastung zum Start

Leipzig

Das neue Impfportal für Sachsen war nach dem Start am Freitagmittag völlig überlastet: Wer einen Termin buchen oder sich registrieren wollte, landete umgehend in der Warteschleife – und häufig passierte danach nichts. Das Tool für die Terminvergabe wurde von Impfwilligen schier überrannt. Am Nachmittag erinnerten die Anlaufschwierigkeiten an das vergangene Frühjahr: Auch damals war sehr viel Geduld nötig, um an einen der begehrten Termine in den Impfzentren zu gelangen.

Neues Buchungssystem völlig überlastet

Das Buchungssystem ist unter www.sachsen.impfterminvergabe.de für die festen Impfpunkte und Impfzentren in den Landkreisen und kreisfreien Städten eingerichtet worden. Damit sollen Wartezeiten für Impfwillige reduziert werden. Bislang bilden sich an den Stationen der inzwischen 50 mobilen Impfteams lange Schlangen, Wartezeiten von mehreren Stunden sind keine Seltenheit. Nun sollen die Termine sowohl für Erst- und Zweitimpfungen als auch für Auffrischungen (Booster) über das neue Online-Portal gebucht werden können. Eine telefonische Anmeldung ist nicht möglich.

Im Online-Buchungsportal können sich Impfwillige ihren Termin sichern. Quelle: Screenshot

Bis Nikolaus sind Impfungen ohne Termin möglich

Die ersten buchbaren Termine waren für den 6. Dezember 2021 angekündigt worden. Bis dahin wird allerdings noch flächendeckend mit Wartekärtchen vor Ort gearbeitet. Daher muss laut Deutschem Roten Kreuz abermals mit erheblichen Wartezeiten gerechnet werden. „In einigen Fällen kann es sein, dass bereits vor Ende der ausgewiesenen Öffnungszeit Impfwillige abgewiesen werden, da die Tageskapazität erreicht ist“, sagt DRK-Sprecher Kai Kranich. Daneben gibt es auch weiterhin Sonderaktionen, die ohne Terminvergabe genutzt werden können. Eine Auflistung findet sich unter www.drksachsen.de.

Mobile Impfteams sollen weiter aufgestockt werden

Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) hat bereits eine weitere Aufstockung der mobilen Impfteams angekündigt. Dann sollen auch die Öffnungszeiten der Impfstationen ausgeweitet werden – voraussichtlich von 8 bis 22 Uhr an sieben Tagen in der Woche. Damit sollen wieder 20.000 Impfungen pro Tag möglich sein. Die mobilen Impfteams kommen aktuell auf täglich 9000 bis 10.000 Impfungen. Den Hauptanteil machen inzwischen die Arztpraxen aus: Hier wird das Drei- bis Vierfache geimpft.

Von Andreas Debski