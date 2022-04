Neues Heft beleuchtet Canaletto, den Rotmilan und die Heimat an sich

Dresden

Die Männer der Hochkultur rümpften früher und heute gern die Nase: Zwischen all den Idealisten und Klassizisten an der Dresdner Akademie hatte es Bernardo Bellotto mit seinen Veduten seinerzeit schwer. Das Publikum aber liebte ihn immer, er stillte das Verlangen, die eigene Stadt, die Heimat zu vergegenwärtigen. Sich der Häuser, Kirchen und Brücken immer wieder zu versichern, ist nur lebensklug. Die alten Bauten könnten schließlich auch verschwinden, könnten in sich zusammensinken unter den Baggern heute, den Kanonen früher, unter Unwettern und Feuersbrünsten. Und es mag sein, dass mal ein anderer Architekturstil in Mode kommt, aber was sich die Architektenzunft in den letzten 100 Jahren einfallen ließ, riss nur in überaus seltenen Fällen vom Hocker.

Gedanken zum 300. Geburtstag Bernardo Bellottos, genannt Canaletto macht sich Harald Marx, der langjährige Direktor der Galerie Alte Meister, in der neuesten Ausgabe 1/2022 der „Mitteilungen“ des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz e.V., auch allgemein als „Grüne Hefte“ bekannt. Marx merkt an, dass Bellotto „ein Höchstmaß an dokumentarischer Treue mit künstlerischer Freiheit, Reife und Eigenständigkeit“ verband. Künstlerische Freiheit? Ja, auf einigen Bildern konnte nachgewiesen werden, dass der Standort so nicht stimmen konnte – „verschiedene Standorte der Camera obsura müssen angenommen werden“, mindestens zwei Blickwinkel sind beim Bild „Der Neumarkt vom Jüdenhof aus“ verschmolzen.

Zum Bestand des Kupferstich-Kabinetts gehörende Radierung eines Gemäldes Bernardo Bellottos, genannt Canaletto, von der Festung Sonnenstein. Quelle: Repro

Zur künstlerischen Freiheit gehörte, dass Bellotto auch künstlerischen Vorbildern Referenz erwies. So sieht man Jean-Etiennes „Schokoladenmädchen“, das 1745 für Dresden erworben wurde, auf einer in der Mitte der 1750er Jahre gemalten Ansicht der Festung Sonnenschein sowie auf zwei Architektur-Capricci, die um 1762 entstanden sein dürften. Marx schreibt, dass Canaletto die Vorlage ins Volkstümliche verwandelte, schlicht indem er aus der Kammerzofe ein Bettelmädchen machte. Anders als sein ebenfalls als Vedutenmaler erfolgreicher Onkel liebte Bernardo Bellotto das Theatralische, ließ seine Figuren posieren, fügte Bettler, Kranke und andere Passanten ein.

Cover Grünes Heft 1/2022 Quelle: Repro

Auch sonst finden sich einige interessante Beiträge, etwa vom ehemaligen Meißner Dombaumeister Günter Donath über die Rochsburger Schlosskapelle St. Annen und ihren Werkmeister Caspar Krafft. Die „Große Eiche“ in der Burgaue, die lange ein wichtiges Leipziger Naturdenkmal war, bis sie – längst abgestorben – schließlich umstürzte, wird ebenso in den Blick genommen wie das Triebischtal zwischen Rothschönberg und Meißen, das Jürgen Dittrich und Hans-Jürgen Hardtke abwanderten. Herbei erfährt man etwas zum Kalkbergwerk wie auch zur Kirche in Miltitz oder auch zur Schlossanlage von Rothschönberg, um dessen Erhaltung und Nutzung seit 1999 der eigens gegründete Heimatverein Schloss Rothschönberg e.V. ringt.

Heimatforschung in Zeiten der Globalisierung

Höchst lesenswert ist auch der Aufsatz „Die Welt vor Ort“ von Andreas Rutz. Der ist u.a. Inhaber des Lehrstuhls für Sächsische Landesgeschichte an der TU Dresden und setzt sich für einen Festvortrag zur Verleihung des Sächsischen Landespreises für Heimatforschung mit eben dieser Heimatforschung in Zeiten der Globalisierung auseinander. Rutz hält fest, dass man in den vergangenen Jahren jenseits einer rechtsextremen Repolitisierung durchaus auch „eine Renaissance des Heimatbegriffs“ erlebt habe, „die Heimat sowohl über den Kitsch als auch über die politische Vereinnahmung erhebt“.

Lesen Sie auch Geschichte unter den Füßen Dresdens

Ein heißes Eisen packt Jan Schimkat an, nämlich anhand des Beispiels von Rückersdorf bei Neustadt komplexe, wenn nicht problematische Verhältnis von Windenergieanlagen (WEA) und Tierschutz. Festgehalten wird, was für Auswirkungen ein Windpark für den Rotmilanschutz hätte – es droht womöglich der „Kipppunkt“, also jener Zeitpunkt, ab dem eine Population „selbst durch aufwändige Naturschutzmaßnahmen leider in sehr vielen Fällen langfristig nicht mehr zu retten“ wäre. Wie man erfährt, ist Deutschland international das Dichtezentrum des Rotmilans in seinem Weltverbreitungsgebiets. Hier brütet mit rund 15.000 Paaren ungefähr die Hälfte des Weltbestandes. Innerhalb Deutschlands gibt es wiederum Landschaften, wo sie besonderes häufig sind. Rückersdorf ist nach Lage ein solches „regionales Dichtezentrum“. Zwar sind spezielle Zonen für Windenergieanlagen aus Sicht des Natur- und Artenschutzes einer ungesteuerten Planung im gesamten Außenbereich „klar vorzuziehen“, wie Schimkat betont, aber Rückersdorf wäre wohl der falsche Ort für eine solche Konzentrationszone.

Landesverein Sächsischer Heimatschutz e. V. (Hg.): Mitteilungen Heft 1/2022.

Von Christian Ruf