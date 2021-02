Mit Amazon, Dow, Dell und Coca-Cola haben sich große US-Firmen in Mitteldeutschland angesiedelt. US-Investitionen sichern hier mehrere Zehntausende Jobs. Der neue US-Generalkonsul In Leipzig, Ken Toko, sieht gute Chancen, dass die USA ihr wirtschaftliches Engagement in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt weiter ausbauen.