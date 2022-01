Dresden

Die sächsische Landesregierung arbeitet an einem neuen Stufenplan, der Lockerungen und Verschärfungen der Corona-Regeln langfristig festlegen soll. Ein erster Entwurf, der auch der LVZ vorliegt, umfasst sechs Stufen. Die niedrigste Stufe soll bei einer Sieben-Tages-Inzidenz unter 10 gelten und keinerlei Maßnahmen mehr vorsehen. Bei einer regionalen Inzidenz über 1500 soll – in der höchsten Stufe 6 – das öffentliche Leben weitgehend eingeschränkt werden. Zuvor hatte die Freie Presse aus Chemnitz berichtet.

Inzidenz und Bettenauslastung entscheidend

Die weiteren Stufen orientieren sich an der Inzidenz beziehungsweise der Bettenauslastung in den sächsischen Krankenhäusern. Stufe 2 ist an eine Inzidenz über 10 und unter 35 geknüpft. Sie schreibt die 3G-Regel für viele Bereiche vor – beispielsweise für die Gastronomie, für Kinos, Theater, Clubs und Bars sowie für körpernahe Dienstleistungen. Stufe 3 greift, wenn die Inzidenz über 35 liegt, die Werte der Vorwarnstufe in den Krankenhäusern aber noch nicht überschritten wurden: Die Vorwarnstufe wird ausgerufen, wenn 180 Intensiv- und 650 Normalbetten in den Kliniken mit Corona-Patienten belegt sind. Dann würden laut Plan unter anderem erste Kontaktbeschränkungen greifen.

Ab Stufe 5 kommt es zum Teil-Lockdown

Die Stufe 4 würde automatisch in Kraft treten, wenn die Vorwarnstufe erreicht ist. Das wäre aktuell der Fall: In der Gastronomie, in Kinos und Theatern gilt dann die 2G-plus-Regel, auch Hotels dürfen lediglich mit dieser Vorgabe öffnen. Diese Maßnahmen will die Regierung mit der neuen Corona-Verordnung auf den Weg bringen.

Stufe 5 ist an die Überlastungsstufe geknüpft, bei der Corona-Patienten 420 Intensiv- und 1300 Normalbetten in den Kliniken belegen. Ab diesem Szenario kommt es wieder zu einem Teil-Lockdown in Sachsen: der Kulturbereich muss unter anderem schließen, die Gastronomie darf nur bis 20 Uhr öffnen, Breitensport ist untersagt.

Schulschließungen nicht vorgesehen

Die viel geforderte flächendeckende Schulschließung sieht der Stufenplan auch in der schärfsten Stufe nicht vor. Laut aktuellem Bundesinfektionsschutzgesetz haben die Bundesländer nicht die Möglichkeit dazu.

Der sächsische Stufenplan soll den Bürgern eine planbare Perspektive bieten. Bisher waren alle zwei bis drei Wochen Diskussionen über die neuen Corona-Regeln entstanden, die mitunter kurzfristig präsentiert wurden. Der Teil-Lockdown zum Beispiel war im November innerhalb von zwei Tagen diskutiert und beschlossen worden.

Einige Punkte noch ungeklärt

Anhand des neuen Plans sollen die Sachsen nachvollziehen können, welche Maßnahme bei welchem Infektionsgeschehen vorgesehen ist. Einen ähnlichen Stufenplan hatte es bereits im vergangenen Frühjahr gegeben.

Einige Punkte des derzeitigen Entwurfs sind allerdings noch nicht geklärt. Erwartet wird, dass sich die Koalitionsspitzen in den nächsten Tagen einigen werden. Dann könnte der Stufenplan bereits mit der neuen Corona-Verordnung veröffentlicht werden, die am Mittwoch beschlossen werden soll.

Von Kai Kollenberg