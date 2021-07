Leipzig

Es sollte ein Zeichen für Vielfalt sein – doch die sächsische SPD hat kaum Chancen, dass ihr Parteitagsbeschluss für eine Umbenennung des Flughafens Leipzig/Halle tatsächlich umgesetzt wird. Die Sozialdemokraten haben Anton Wilhelm Amo als neuen Namenspaten vorgeschlagen: Der ehemalige Sklave war im 18. Jahrhundert der erste bekannte Philosoph und Rechtswissenschaftler afrikanischer Herkunft in Deutschland.

Flughafen-Gesellschafter müssten Umbenennung beschließen

Die Hürden für eine Umbenennung sind allerdings hoch – zu hoch, wie sich binnen 24 Stunden nach dem Parteitagsbeschluss herausstellt. Grundvoraussetzung wäre, dass sich unter den Gesellschaftern eine Mehrheit für den neuen Namen finden würde. Grundsätzlich seien die Gremien der Mitteldeutschen Flughafen AG sowie der Flughafen Leipzig/Halle GmbH zuständig, also der Aufsichtsrat beziehungsweise die Gesellschafterversammlung, erklärt das zuständige sächsische Finanzministerium für den Freistaat.

Freistaat will bei bisherigem Namen bleiben

Immerhin ist Sachsen mit 77,29 Prozent der mit Abstand größte Anteilseigner an der Mitteldeutschen Flughafen AG, die wiederum 94 Prozent am Flughafen Leipzig/Halle hält. Gesellschafter sind außerdem das Land Sachsen-Anhalt (18,54 Prozent), die Städte Leipzig (2,1), Dresden (1,87) und Halle (0,2). Darüber hinaus gehören dem Freistaat 5,5 Prozent Direktanteile an dem Flughafen. Doch nach einem neuen Namen sieht es momentan ganz und gar nicht aus. „Ein Nutzen für eine Umbenennung ist nach wie vor nicht erkennbar. Noch dazu vor dem Hintergrund der Herausforderungen aufgrund der wirtschaftlichen Folgen durch die Corona-Krise für alle Flughäfen“, macht das Finanzministerium gegenüber der LVZ klar.

FDP hat sich für Genscher als Namenspaten ausgesprochen

Die SPD hatte mit ihrem Beschluss auf eine Initiative der FDP reagiert, die den Flughafen seit Langem nach dem ehemaligen deutschen Außenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) benennen würde. Genscher gilt als einer der Architekten der deutschen Wiedervereinigung und stammte aus Halle. Allerdings konnten sich auch die Liberalen bislang nicht durchsetzen. Dem Ansinnen wurde stets mit den positiven Effekten durch den klaren Standort-Namen widersprochen. In Deutschland sind bislang vier große Flughäfen nach prominenten Politikern benannt worden: Berlin (Willy Brandt, SPD), Hamburg (Helmut Schmidt, SPD), München (Franz Josef Strauß, CSU), Köln/Bonn (Konrad Adenauer, CDU).

SPD will mit Vorschlag bewusst „aus der Reihe fallen“

Dagegen will die Sachsen-SPD bewusst ein anderes Signal setzen: „Als Partei, die sich Vielfalt auf die Fahnen geschrieben hat, sollten wir einen eigenen Vorschlag unterbreiten – ein Namensvorschlag der vielleicht mal aus der Reihe fällt“, heißt es zur Begründung. Anton Wilhelm Amo sei genau der Richtige, um darauf aufmerksam zu machen, dass auch Deutsche Sklaven gehalten haben, „aber einigen von ihnen auch die Chance gegeben wurde, in Freiheit zu leben“. Deshalb wäre „ein wichtiger und richtiger Schritt, den Flughafen Leipzig/Halle nicht nach Genscher zu benennen“, sondern nach dem Gelehrten der Universität Halle, der als Vordenker des Antirassismus und der Menschenrechte gilt.

Von Andreas Debski