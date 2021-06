Leipzig

Zsolt Balla ist sich des historischen Moments durchaus bewusst. „Ich stehe heute demütig hier vor Ihnen“, sagt er am Montag in die andachtsvolle Stille in der Leipziger Synagoge hinein. Und fügt hinzu: „Ich spüre die Last der Geschichte auf meinen Schultern.“ In Leipzig wird an diesem Tag tatsächlich Geschichte geschrieben. Nach rund 100 Jahren ist der 42-Jährige wieder der erste jüdische Militärseelsorger in Deutschland.

„Probleme nicht unter den Teppich kehren“

Es sei ein langer Weg für die deutsche Gesellschaft und die jüdische Gemeinschaft in Deutschland gewesen, um diesen historischen Moment zu erreichen, erinnert der gebürtige Ungar, dessen Vater selbst Offizier war. Deutschland habe durchaus Probleme mit Antisemitismus „und sie unter den Teppich zu kehren, würde keinem von uns gut tun“, sagt Balla. Aber bei all den Herausforderungen empfinde er eine ungeheure Dankbarkeit, in einem Land leben zu dürfen, das sich seiner Vergangenheit gestellt habe, sich aber gleichzeitig auch entschlossen habe, aktiv eine bessere Welt zu gestalten.

Das nimmt man diesem Mann gern ab, der vor mehr als zwei Jahren im LVZ-Interview über seine Tätigkeit in Leipzig sagte: „Ich bin hier kein angestellter Rabbiner, sondern ein Teil dieser Gemeinde.“ Eines, das mit seiner Familie in Leipzig verankert ist, Vorlesungen hält, auf der Bassgitarre musiziert und mit RB Leipzig fiebert. Auch heute ist seine Frau Marina neben ihm – wohlwissend, dass sie ihren Mann nun noch seltener sehen wird.

Wer ist Zsolt Balla? Zsolt Balla (42) ist gebürtiger Ungar und seit Anfang 2019 sächsischer Landesrabbiner. In den zehn Jahren davor war er bereits Rabbiner der Israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig. Bis zu seinem neunten Lebensjahr wusste Balla allerdings nichts von seinen jüdischen Wurzeln. Später entwickelte er ein Interesse dafür und seine Eltern beschlossen, ihn auf die Lauder Javne Jewish Community School in Budapest zu schicken, die sich mit der jüdischen Erziehung in ganz Europa beschäftigt. Der studierte Wirtschaftsingenieur kam dann 2002 nach Deutschland. Zunächst für ein Jahr an das Lauder Jüdische Lehrhaus, das später Rabbinerseminar zu Berlin wurde. Mit Sachsen verband ihn seine Frau Marina, eine gebürtige Ukrainerin, die seit ihrem 13. Lebensjahr hier lebt. Mittlerweile haben sie mehrere Kinder. Neben Vorträgen in der Volkshochschule, an Schulen und Gymnasien hält Balla auch an der Leipziger Universität Vorlesungen. Dort gibt es einen Lehrstuhl für Judaistik. In seiner Freizeit geht der bekennende RB-Leipzig-Fan gern joggen und macht ein wenig Krafttraining. Er mag Musik und spielt Bassgitarre. Mit einem Freund ist er auf Konzerten „Rund um das jüdische Jahr“ in der ganzen Bundesrepublik in den Gemeinden unterwegs.

„Rechsextreme schaden der ganzen Bundeswehr“

Zuvor gibt es in Leipzig eine feierliche Zeremonie, für die der Soulkey-A-Capella-Chor aus Israel den würdigen Rahmen setzt. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, erinnert, wie israelische und deutsche Luftwaffe im vergangenen Jahr über dem KZ Dachau gemeinsam übten, wohin einst Schusters Großvater und Vater verschleppt wurden: „Dies schien vor Jahrzehnten undenkbar und ist auch heute alles andere als selbstverständlich.“ Er hoffe, das durch Ballas Berufung Vorurteile abgebaut werden.

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) gesteht: „Das ist für uns alle bewegend.“ Es gehe um den ersten Stein, um das Militär-Rabbinat in der Bundeswehr aufzubauen. Die Ernennung zeige, Jüdinnen und Juden gehörten zu Deutschland und auch zur Bundeswehr. Dies sei ein Grund für Vertrauen, aber auch für Demut.

Kramp-Karrenbauer: „Es ist Verpflichtung jedes Demokraten und jeder Demokratin, sich gegen den Antisemitismus zu stellen.“ Gerade auch wenn dieser in leiser oder subtiler Form aufträte. Die Truppe freue sich jedenfalls auf ihn, sagt die Ministerin zu Balla, der leise lächelt.

„Sieg des Lebens über den Ozean der Tränen“

Der Vorsitzende der Allgemeinen Rabbinerkonferenz in Deutschland, Andreas Nachama, fragt sich, was wohl seine Eltern – beide Holocaust-Überlebende – gesagt hätten, wenn sie Zeuge der Zeremonie geworden wären. Ob sie es für meschugge oder gar eine Gotteslästerung gehalten hätten. Es mute „wie ein Wunder an, wie ein Sieg des Lebens über den Ozean der Tränen, der vergossen wurde wegen des Mordes an den europäischen Juden“. Avichai Apel, Vorsitzender der Orthodoxen Rabbinerkonferenz, sagt: „Die Aufgabe der Rabbiner ist, der Kompass des Gewissens zu sein.“

Der evangelische Militärbischof Bernhard Felmberg lobt, der Zentralrat der Juden habe einen großen Schritt auf Bundesregierung und Bundeswehr zugetan. Sein katholischer Kollege Franz-Josef Overbeck spricht von einem wichtigen Zeichen des Zusammenstehens von Christen und Juden.

„Mit guter Arbeit, mit Gespräch und Austausch“

Balla sagt: „Wir haben eine Menge Arbeit vor uns.“ Aus seiner Sicht werden Antisemitismus oder auch Rechtsextremismus nie komplett aus der Gesellschaft verschwinden. „Mit guter Arbeit, mit Gespräch und Austausch“ könnten sie aber mindestens isoliert werden, betonte er gegenüber dem Bayrischen Rundfunk.

Wie viele jüdische Bundeswehrangehörige es derzeit genau gibt, ist nicht ermittelbar, da die Angabe der Religionszugehörigkeit freiwillig ist. Vorausgegangen war 2019 ein Staatsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Zentralrat der Juden. Ende Mai 2020 verabschiedete dann der Bundestag das Gesetz über die jüdische Militärseelsorge.

Von Roland Herold