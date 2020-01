Nach den Anschlägen der letzten Wochen und der Gewalt gegen Polizisten zu Silvester schlagen Sachsens Sicherheitsbehörden Alarm. Die linksextreme Szene der Stadt steht laut einem neuen Lagebericht des LKA inzwischen an der Schwelle zum Terrorismus.

Nach Connewitz-Krawallen - Neuer Lagebericht: Autonome Szene in Leipzig ist nah am Terrorismus