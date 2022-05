Neuer Haushalt für Sachsen: Wie viel Geld kann ausgegeben werden?

Dresden

Das Feilschen hat begonnen: In Sachsen wird aktuell der neue Doppelhaushalt für die nächsten beiden Jahre aufgestellt. Doch innerhalb der sächsischen Regierungskoalition aus CDU, Grünen und SPD driften die Vorstellungen weit auseinander – und wird immer erbitterter gestritten.

Um wie viel Geld geht es?

Noch ist offen, in welchen Dimensionen sich der Doppelhaushalt 2023/24 genau bewegen wird. Geht es nach Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU), gibt es eine klare rote Linie: Der aktuelle Rekord-Etat von 42,9 Milliarden Euro (2021: 21,2; 2022: 21,7) soll nicht überschritten werden. Die vorläufigen Planungen für die nächsten beiden Jahre weisen laut Vorjohann bereits ein Defizit von 2,4 Milliarden Euro auf.

Verschärfend könnte eine reduzierte Steuerprognose hinzukommen: Am 12. Mai wird klar sein, wie viel Geld Sachsen künftig einnehmen könnte – Ukraine-Krieg, Inflation und schlechtere Wirtschaftsaussichten dürften im Vergleich zu der November-Schätzung zu einem erheblichen Minus führen. „Das heißt, wir müssen mit den Ausgaben nach unten“, erklärte Vorjohann vor Kurzem in einem LVZ-Interview und kündigte an, dass der Freistaat „kleinere Brötchen backen“ müsse. 

Welche Rolle spielen die Corona-Notkredite?

Sachsen hatte vor zwei Jahren erstmals seit 2006 wieder Schulden gemacht: Mit dem Corona-Bewältigungsfonds wurde die Regierung vom Landtag ermächtigt, Kredite von bis zu sechs Milliarden Euro aufnehmen zu dürfen. Die Landesverfassung sieht eine Rückzahlung binnen acht Jahren vor. Demnach wären die ersten Raten 2023 und 2024 fällig: Das Finanzministerium veranschlagt momentan knapp 600 Millionen Euro.

Weil diese Summe ein gewaltiges Loch in die Kasse reißen würde, soll die Tilgung gestreckt werden – damit würden die jährlichen Raten sinken. Doch über die Fristverlängerung, für die die Verfassung geändert werden müsste, wird seit mehr als einem Jahr heftigst debattiert. Die Vorschläge reichen von 15 Jahren (CDU) bis 25 Jahre (SPD), die Grünen plädieren für ein neues Gesamtkonzept. Die entscheidende Frage ist, wie tief die Ratenzahlungen gedrückt werden können, um für den Haushalt mehr Spielräume haben zu können.

Wofür soll das Geld ausgegeben werden?

Im Detail steht der Haushalt noch nicht fest. Allerdings liegt bereits eine Wunschliste der Ministerien vor. Demzufolge würden 7,8 Milliarden Euro zusätzlich benötigt, wobei die Stellenzahl um 6700 steigen soll. Auf dem Papier stehen Aufstockungen unter anderem für Schulpersonal, Öffentlichen Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Krankenhäuser, Hochschulmedizin, Brandschutz, Ausstattung der Polizei, Klimaschutz und ein Wasserkonzept.

Allen Beteiligten ist zwar klar, dass eine solche Wunschliste zunächst als Verhandlungsmasse dient – doch selbst ein Kompromiss würde wohl Extra-Geld kosten. „Objektiv ist klar, dass es so nicht geht“, hält Vorjohann dagegen. Eigentlich soll der Regierungsentwurf für den neuen Haushalt noch vor der Sommerpause in den Landtag gegeben werden – momentan wackelt der Zeitplan aufgrund zahlreicher Differenzen in der Koalition aber gehörig. Möglicherweise muss sogar der Etat-Beschluss, der für den Spätherbst avisiert ist, verschoben werden.

Welcher Kurs wird sich durchsetzen?

Das lässt sich momentan schwer sagen. Doch der CDU-Finanzminister erhält von den Koalitionspartnern deutlichen Widerspruch. „In den vergangenen Jahren sind im Bereich meines Hauses 45 Prozent der Stellen abgebaut worden. Aber die Aufgaben haben seitdem zugenommen“, rechnet Vize-Regierungschef Wolfram Günther (Grüne) gegenüber der LVZ vor. Günther – Minister für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft – formuliert eine klare Erwartung: „Solide Haushaltspolitik kann nicht heißen, die Taschen zuzunähen“, sondern müsse Geld für Zukunftsaufgaben wie Klimaschutz und Erneuerbare Energien sowie Krisenbewältigung bereitstellen.

SPD-Fraktionschef Dirk Panter kritisiert: „Pauschale Kürzungsansätze sind keine Lösung.“ Die sächsische Wirtschaft und Gesellschaft stehe vor enormen Aufgaben, macht Panter klar: Ein Energie- und Industrieland müsse transformiert und wichtige Zukunftstechnologien müssten etabliert werden – „wer jetzt nicht handelt, gefährdet massiv Arbeitsplätze. Das muss doch auch einem Finanzminister klar werden“.

Wo könnte zusätzliches Geld herkommen?

Kredite zur Finanzierung des Haushalts sind – außer bei Notlagen wie Corona – durch die Verfassung untersagt. Deshalb wird nicht nur über den Sparkurs diskutiert, sondern auch über das Anzapfen von Rücklagen. Knackpunkt ist der Generationenfonds, der vom SPD-Finanzpolitiker Panter auch als „Beamtenfonds“ deklariert wird. Darin wird das Geld für künftige Pensionen – unter anderem für Polizisten, Juristen und neuerdings auch Lehrer – angespart. „Wenn durch mangelnde Rendite und Inflation das Geld verbrannt wird, dann ist das keine Vorsorge, sondern Fahrlässigkeit“, warnt Panter. Die SPD möchte einen Teil „in die Zukunft investieren“, sprich für Digitalisierung und Bildung. Im Kern wird für einen Sonderfonds „Sachsen 2050“ plädiert.

Dagegen hält der Finanzminister gegenüber der LVZ an seiner Linie fest: „Das Geld für die Pensionen muss zurückgelegt werden. Dieser Mechanismus ist klar geregelt.“ Deshalb werde es keine Abstriche an den Zuführungen in den Fonds geben können. „Alle, die sich jetzt auf diese Weise einen schlanken Fuß machen wollen, argumentieren nicht seriös und bürden die Lasten zukünftigen Generationen auf“, sagt Vorjohann.

Von Andreas Debski