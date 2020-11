Dresden

Der Corona-Lockdown macht immer mehr Unternehmen zu schaffen – deshalb will nun auch der Freistaat Sachsen als Anteilseigner einsteigen, um notleidende Firmen durch die Krise zu bekommen. Der neue Stabilisierungsfonds ist mit 370 Millionen Euro ausgestattet. Mit dieser Hilfe sollen Unternehmen ihre Kapitalstruktur und Kreditwürdigkeit wiederherstellen können, erklärt Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD).

Dulig : Firmen und Arbeitsplätze erhalten

„Kredite und Zuschüsse waren ein schneller Anker zu Beginn der Krise. Jetzt kommt es darauf an, Beschäftigung langfristig zu sichern“, macht Dulig klar. In den vergangenen Jahren habe der Freistaat viele Unternehmen gefördert und Investitionen abgesichert, damit Arbeitsplätze geschaffen werden – „dies alles gilt es zu erhalten“. Für den Aufbau des Fonds werden sogenannte Landesgarantien zur Verfügung gestellt. „Jetzt ist es wichtig, ein Instrument zur Unterstützung mittelständischer Unternehmen in Sachsen zu schaffen«, sagt Finanzminister Hartmut Vorjohann ( CDU). Durch die Garantien werde der neue Fonds flexibel und „am Bedarf ausgerichtet“.

Bund hat bereits Milliarden-Fonds

Das Vorbild heißt Lufthansa: Der Bund hat der Airline während des ersten Lockdowns mit Steuergeldern geholfen, um überleben zu können. Außerdem ist ein Wirtschaftsstabilisierungsfonds mit 600 Milliarden Euro aufgelegt worden. Dabei geht es in erster Linie um Kredite, aber sollte es erforderlich sein, kann der Bund auch bei weiteren Firmen einsteigen. Aktuell soll das Bundeswirtschaftsministerium 14 Fälle prüfen. Dieser Bundesfonds richtet sich insgesamt an größere Unternehmen.

In Sachsen soll der Mittelstand profitieren

Dagegen ist der sächsische Stabilisierungsfonds für produzierende Unternehmen und produktionsnahe oder technologie-orientierte Dienstleister bis zu 249 Beschäftigten gedacht – also für den Mittelstand. Der Fonds stellt Eigenkapital oder diesem ähnliche Gelder zunächst bis 800.000 Euro bereit. Darüber hinaus gehende Beteiligungen bis maximal 2,4 Millionen Euro sollen möglich sein, wenn Deutschland die Genehmigung der EU-Kommission für höhere Eigenkapitalhilfen in eine eigene Bundesregelung übernommen hat. Das steht zurzeit aber noch aus.

Finanzminister verspricht unbürokratische Bewilligung

„Bald steht das Ende des Geschäftsjahres an. Banken schauen bei der Analyse der Kreditwürdigkeit auf die Jahresabschlüsse und die Eigenkapitalquote. Deshalb haben wir entschieden, unser Angebot auszuweiten, damit Unternehmen stabilisiert werden und wieder investieren können“, macht Dulig auf einen existenziellen Aspekt aufmerksam. Der Fonds läuft über die Sächsische Beteiligungsgesellschaft, eine Tochter der Sächsischen Aufbaubank. „Wir haben das Bewilligungsverfahren so unbürokratisch wie möglich organisiert“, verspricht Vorjohann.

IHK Leipzig lobt neuen Stabilisierungsfonds

Das neue Angebot wird von der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Leipzig positiv aufgenommen. „Angesichts des seit dem Frühjahr bestehenden schwierigen wirtschaftlichen Umfelds war es höchste Zeit, dass der Stabilisierungsfonds jetzt auf den Weg gebracht wurde. Staatliche Beteiligungen können, wo es passt, ein zielführendes Instrument sein, um Kapitalstruktur und Kreditwürdigkeit der Unternehmen zu stärken“, erklärt IHK-Präsident Kristian Kirpal, der in dem Fonds „einen Baustein, aber kein Allheilmittel“ sieht. Doch Investitionen und Betriebsmittel würden sich damit wieder leichter finanzieren lassen.

Unternehmen fordern klare Regeln für Entschädigung

Da der Fonds auf wenige Branchen beschränkt sei, kritisiert Kirpal, könne „die breite Masse der sächsischen Unternehmen“ nicht profitieren – das treffe gerade jene, die wieder von Betriebsschließungen betroffen sind, etwa das Gastgewerbe oder viele Dienstleister. Der Leipziger IHK-Präsident hat eine grundlegende Forderung: „Es müssen klare und für die betroffenen Branchen einheitliche Entschädigungsregelungen im Infektionsschutzgesetz geschaffen werden.“ Der aktuell vom Bund vorliegende Entwurf für ein Drittes Bevölkerungsschutzgesetz sehe abermals keinen Rechtsanspruch auf Entschädigung bei staatlich angeordneten Betriebsschließungen vor.

Anträge, Konditionen und mehr Informationen zum neuen Fonds: swww.sbg.sachsen.de

