Dresden

Wenn es ums Geld geht, versteht die schwarz-grün-rote Koalition keinen Spaß. Das hat sich bereits beim aktuellen Doppelhaushalt gezeigt, als die drei Partner lange und zäh verhandelten. Beim kommenden Etat für die Jahre 2023/24 dürfte es noch schwieriger werden. Schon die Eckwerte-Klausur der Regierung hat gezeigt, dass die Vorstellungen deutlich auseinandergehen. Nun legt die SPD-Fraktion ein Grundsatzpapier vor, das Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) nicht gefallen dürfte. Von einem rigorosen Sparkurs wollen die Sozialdemokraten nichts wissen: „Eine Kürzungspolitik wie 2010 wird es mit der SPD-Fraktion nicht geben“, sagt Fraktionschef Dirk Panter.

SPD will Sonderfonds „Sachsen 2050“

Im Kern plädieren die SPD-Abgeordneten für die Bildung eines Sonderfonds. Unter dem Titel „Sachsen 2050“ soll der Fonds neben dem eigentlichen Haushalt installiert werden, um Investitionen wie den Ausbau des Breitbandnetzes, den klimafreundlichen Umbau des Verkehrsnetzes und den Erhalt der kommunalen Infrastruktur weiterhin in nennenswerter Größe zu ermöglichen. Wie viel Geld der Fonds umfassen soll, sagt die SPD nicht. Aber sie zeichnet drei Wege auf, wie der Nebenetat gefüllt werden soll: Entweder durch die Aufnahme neuer Kredite, eine Erhöhung der Grunderwerbssteuer oder über weniger Zuführungen an den sogenannten Generationenfonds.

Weniger Geld für Beamtenpensionen

Der Generationenfonds wurde in Sachsen eingeführt, um die Pensionen der Beamten zu sichern. Jährlich zahlt Sachsen knapp 900 Millionen Euro in den Fonds ein. Die SPD hält das angesichts der derzeitigen Niedrigzinsen für den falschen Weg: „Die angestrebte Verzinsung im Pensionsfonds (...) wird schon lange nicht mehr erreicht“, heißt indem Papier. Das Geld ließe sich besser verwenden. Die Sozialdemokraten schlagen vor, bis 2026 jährlich 450 Millionen Euro stattdessen in den „Sachsenfonds 2050“ zu überführen.

Parallel dazu will die SPD die Verfassung ändern. Aktuell müssen Kredite binnen acht Jahren getilgt werden. „Dieses Korsett schnürt Sachsen die Luft ab und beraubt uns haushälterischer Handlungsspielräume“, schreiben die Sozialdemokraten. Sie wollen die Tilgungsdauer auf 25 Jahre strecken.

Diskussionen um Tilgungsdauer

Allein die Frage, welche Tilgungsdauer künftig in der Verfassung festgeschrieben werden soll, hat ausreichend Konfliktpotenzial. Mancher in der Koalition hält angesichts der unterschiedlichen Meinungen einen Kompromiss für ausgeschlossen. Der Finanzminister plädiert für eine Tilgungsfrist von 12 Jahren, die CDU-Fraktion spricht von „maximal 15 Jahren“, aber nur für Kreditaufnahmen in Notsituationen und aufgrund von Naturkatastrophen. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert nannte im Interview mit der „Freien Presse“ neulich eine Dauer von 25 bis 30 Jahren „generationengerecht“.

Fraglich ist zudem, ob es in der Koalition wirklich eine Mehrheit für reduzierte Rückführungen an den Generationenfonds gibt. Bei ihren Haushaltsberatungen hat sich die CDU-Fraktion bei diesem Punkt nicht wirklich positioniert. Am Ende kam diese Formulierung dabei heraus: „Zur Reduzierung der Haushaltsbelastungen aus Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamten werden die Zuführungen zum Generationenfonds nach versicherungsmathematischen Berechnungen ausreichend fortgesetzt.“ Doch bedeutet dies, dass die CDU nur 450 statt 900 Millionen Euro pro Jahr in den Fonds geben würde? Auch die Grünen schweigen sich bislang dazu aus.

Sachsen droht Defizit

Die Diskussion wird dadurch nicht einfacher, da momentan nicht feststeht, wie viel Geld für den Haushalt 2023/24 überhaupt zur Verfügung steht. Laut Minister Vorjohann soll die Höhe des aktuellen Etats – insgesamt 42,9 Milliarden Euro – nicht überschritten werden. Derzeit weisen die Planungen ihm zufolge ein Defizit von 3,3 Milliarden Euro aus. Bei einer vorgesehenen Entnahme von 860 Millionen Euro aus den Rücklagen bliebe es bei einem Fehlbetrag von mehr als 2,4 Milliarden Euro.

Die SPD hat nun den Druck auf den Minister und die Partner mit ihrem Papier erhöht: „An der Zukunft Sachsens darf nicht gespart werden“, sagte Fraktionschef Panter. „Sonst zahlen unsere Kinder und zukünftige Generationen diesen Fehler doppelt und dreifach zurück. Generationengerechtigkeit sieht anders aus.“

Von Kai Kollenberg