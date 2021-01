Dresden

Der 7. Dezember 2018 hat sich in das Gedächtnis von Matthias Rößler tief eingegraben. Die Furche klafft bei jedem Gespräch, das Sachsens Landtagspräsident zum Thema CDU-Vorsitz und politische Strategie führt. Matthias Rößler macht kein Geheimnis daraus, dass er seit Langem ein Anhänger von Friedrich Merz ist – und mit der knappen Parteitagsentscheidung für Annegret Kramp-Karrenbauer als CDU-Vorsitzende an jenem Dezembertag in Hamburg fremdelte.

„Wenn es nach der sächsischen CDU-Basis gehen würde, wäre die Mehrheit für Friedrich Merz klar. Doch ein Parteitag hat seine eigenen Gesetze. Das haben wir 2018 gesehen“, ist sich Matthias Rößler, der als einer der letzten großen Konservativen der Sachsen-Union gilt, sicher.

Anzeige

Neuer CDU-Vorsitzender könnte auch Kanzlerkandidat werden

Am kommenden Sonnabend könnte diese Scharte nun im wahrsten Wortsinn ausgemerzt werden, hofft Matthias Rößler: Bei einem Online-Bundesparteitag werden 1001 Delegierte den neuen CDU-Vorsitzenden wählen. Neben Friedrich Merz, der erneut antritt, werben der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, und der Ex-Bundesminister Norbert Röttgen seit Monaten um die Gunst der Delegierten.

Letztlich geht es nicht nur darum, wer in den kommenden Jahren die CDU anführen soll. Der neue Parteichef könnte auch derjenige sein, der Nachfolger von Bundeskanzlerin Angela Merkel wird. Und dabei gilt seit Jahren ein geflügelter Satz: Im Osten werden keine Wahlen gewonnen – aber sie können hier verloren werden.

Sächsische CDU-Basis favorisiert Merz

Genau das ist die Krux: Während die Union in westlichen Bundesländern die Grünen als größte Herausforderung begreift, übernimmt diese Rolle im Osten die AfD. Sie hat bei der Bundestagswahl 2017 in Sachsen erstmals die ehemals dominierende CDU auf Platz zwei verwiesen. Deshalb verbinden hierzulande viele in der Union, vor allem in ländlichen Regionen, mit Friedrich Merz eine große Hoffnung: Er möge das in die Mitte und sogar nach Links abgedriftete Koordinatensystem der Partei wieder konservativ zentrieren.

„ Friedrich Merz genießt in der Sächsischen Union eine große Zustimmung“, spürt Sachsens CDU-Generalsekretär Alexander Dierks, der sich nach der Parteitagsentscheidung von 2018 im eigenen Chemnitzer Kreisverband erheblicher Kritik ausgesetzt sah. Alexander Dierks hatte im ersten Wahlgang für Jens Spahn gestimmt, im zweiten für Annegret Kramp-Karrenbauer – das kam zu Hause gar nicht gut an. Zu seinen aktuellen Präferenzen sagt er nichts.

Für Sachsens Landtagspräsidenten Matthias Rößler steht dagegen fest: „Mit Friedrich Merz könnten wir im Osten konservative Wähler zurückgewinnen, die früher ihre politische Heimat bei der CDU hatten. Ich traue ihm zu, dass er das schafft.“ Daneben spreche die Wirtschaftskompetenz für ihn: „Gerade nach der Corona-Pandemie werden wir einen massiven Aufschwung brauchen.“

Schenderlein : Merz kommt bei Unternehmern sehr gut an

Eine offizielle Wahlempfehlung gibt der CDU-Landesverband – und auch der Landesvorsitzende und Ministerpräsident Michael Kretschmer, der wieder für das Bundespräsidium kandidiert – seinen 30 Delegierten nicht: Jede und jeder solle frei entscheiden, heißt es. Einige Kreisverbände haben dennoch ihre Mitglieder befragt, auch wenn die Ergebnisse nicht bindend sein werden.

Das Resultat war beispielsweise in Nordsachsen eindeutig: 60 Prozent für Friedrich Merz, 20 Prozent für Norbert Röttgen, weit abgeschlagen Armin Laschet. „Ich denke, dass die Zustimmung für Friedrich Merz in anderen Regionen ähnlich hoch ist“, sagt die Vorsitzende des Kreisverbandes und Landtagsabgeordnete Christiane Schenderlein, die auch eine der Delegierten ist. „ Friedrich Merz kommt bei den Unternehmern sehr gut an, wovon wir als CDU profitieren können. Das ist mir aus Nordsachsen mit auf den Weg gegeben worden.“ Dagegen würde es eine Person wie Armin Laschet in Sachsen schwer haben, meint sie: Er habe zwar Wahlen gewonnen, „jedoch kommt er wohl besser in Nordrhein-Westfalen an“.

Wanderwitz : Unterstütze keine Rolle rückwärts

Allerdings, so befürchten nicht wenige in der Führung: Friedrich Merz könnte sehr wahrscheinlich in den sächsischen und ostdeutschen Regionen insgesamt überzeugen – doch anderswo zu viele Wähler abschrecken. „Die Jahre der Kanzlerschaft von Angela Merkel waren gute Jahre. Deshalb werde ich keine Rückwärtsrollen unterstützen“, erklärt Marco Wanderwitz, selbst wenn ein Merz-Sieg „alles andere als ein Beinbruch“ wäre.

Der Sachse ist Ost-Beauftragter der Bundesregierung, tritt auf dem Parteitag wieder für den CDU-Bundesvorstand an und hatte sich im Dezember 2018 für Annegret Kramp-Karrenbauer entschieden. Wanderwitz spricht einen entscheidenden Punkt an – die Verortung der Union, die Konkurrenz sowohl mit den Grünen als auch gegen die AfD: „Wir Sachsen wünschen uns von einem Parteivorsitzenden eine Antwort auf dieses Problem.“

Nur sechs der 30 sächsischen Delegierten sind Frauen

Tatsächlich gibt es aber noch einen weiteren wunden Punkt in der künftigen Ausrichtung der Union: Mit dem Ausscheiden von Annegret Kramp-Karrenbauer und, nach Lage der Dinge, im Herbst auch von Angela Merkel könnte eine Flanke aufbrechen – und diese betrifft die weibliche Seite der Partei, die Attraktivität für Wählerinnen. Gerade an dieser Stelle dürfte es Friedrich Merz durch sein Auftreten schwerer als die beiden anderen Kandidaten haben, wird gemutmaßt, ja sogar befürchtet.

Dass die sächsische Parteitagsabordnung in diesem Zusammenhang nicht unbedingt mit gutem Beispiel vorangeht, hat intern bereits für einigen Erklärungsbedarf gesorgt. Nur sechs der 30 Delegierten sind Frauen. „Die Delegierten sind größtenteils von den Kreisverbänden gewählt worden“, sagt CDU-Generalsekretär Alexander Dierks nahezu entschuldigend. Gleichzeitig spiegelt das Votum natürlich auch das Stimmungsbild wider und demonstriert, welche Hürden noch zu überwinden sind.

Gibt es möglicherweise einen lachenden Dritten?

Nicht ohne Grund sagt Christiane Schenderlein, die auch zum CDU-Landesvorstand gehört: Norbert Röttgen würde der Partei durch sein sachliches, unaufgeregtes Agieren zweifellos gut tun. „Denn die Frage ist auch, von wem die CDU gewählt wird. Da die CDU zunehmend von Frauen gewählt wird, könnte eine Entscheidung für Norbert Röttgen – und sein Team – ein wichtiges Signal sein. Am Ende zählt: Wer wählt uns?“

Auch Marco Wanderwitz setzt sich von der offenbar in weiten Teilen noch vorherrschenden Meinung ab: „Als Volkspartei müssen wir auch das Volk abbilden: Das heißt, wir müssen jünger und auch weiblicher werden.“ Aussagen wie diese legen nahe, dass es möglicherweise einen überraschenden Sieger bei der Vorsitzendenwahl geben könnte, sozusagen einen lachenden Dritten, während die meisten Beobachter auf ein Duell zwischen dem in Sachsen favorisierten Friedrich Merz und dem im großen Bundesland Nordrhein-Westfalen beliebten Armin Laschet schauen.

Rößler : Merz interessiert sich für den Osten

Wohl auch deshalb wird Sachsens Landtagspräsidenten nicht müde, für seinen Favoriten zu werben. Gleichzeitig hofft Matthias Rößler, dass die Parteitagsarithmetik diesmal Friedrich Merz, der im Dezember 2018 einen denkbar schlechten Tag erwischt hatte, entgegenkommen könnte.

„Er ist der einzige der drei Kandidaten, der sich für den Osten tatsächlich interessiert hat. Er hat einen Zugang zu Ostdeutschland, ist hier sehr viel unterwegs. Das unterscheidet ihn von den anderen beiden Kandidaten“, sagt Matthias Rößler und wünscht sich, dass ihm auch der 16. Januar 2021 noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Diesmal allerdings im positiven Sinn. Dann wäre die tiefe Furche endlich geglättet. Und Matthias Rößler wieder versöhnt.

Von Andreas Debski