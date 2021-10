Dresden

Sachsen will künftig einen Georg-Gradnauer-Preis vergeben: Mit der Ehrung soll an den ersten Ministerpräsidenten des Freistaates erinnert werden. Der Sozialdemokrat war jüdischer Herkunft und 1919 zum Regierungschef gewählt worden. Mit Blick auf die antisemitischen Anfeindungen, denen Gradnauer ausgesetzt war, soll der Preis insbesondere auch eine Würdigung für Zivilcourage sein.

Initiative ging vom Landesbeauftragten Feist aus

Die Initiative ging von Thomas Feist, dem Beauftragter der sächsischen Staatsregierung für das jüdische Leben, aus. Mit der Auszeichnung solle der Bogen von den demokratischen Anfängen des Freistaates Sachsen ins Heute geschlagen werden, erklärt Feist: „Es geht darum, Georg Gradnauer als ersten Ministerpräsidenten in Erinnerung zu rufen und ihn auch als jüdischen Sachsen zu würdigen. So sollen Verdienste für die Erforschung des jüdischen Erbes in Sachsen, für das jüdische Leben und die politische Bildung in diesem Bereich ausgezeichnet werden.“

Preis könnte noch in diesem Jahr erstmals vergeben werden

Aktuell liegt der Antrag, den Preis – oder eine entsprechende Medaille – verleihen zu dürfen, im Landtagspräsidium. Das Parlament wird wahrscheinlich auf einer der nächsten Sitzungen entscheiden. Es wird damit gerechnet, dass die Premieren-Vergabe noch in diesem Jahr stattfinden kann – passend zum Festjahr „1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland“, hofft Feist.

Kretschmer: Gradnauer steht für Verletzlichkeit der Demokratie

Ein prominenter Fürsprecher ist Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). „Es ist gut, um unsere Geschichte zu wissen, auch um die Gründung des Freistaates Sachsen. Eine ganz wichtige und herausragende Persönlichkeit dieser Zeit ist der erste Ministerpräsident Georg Gradnauer“, sagt Kretschmer. Gradnauer habe sich im noch jungen Freistaat für die Demokratie eingesetzt. „Es ist mir auch persönlich wichtig, wenn sein Wirken stärker in den Blick genommen und gewürdigt wird“, betont der aktuelle Regierungschef, „Gradnauer steht auch dafür, wie verletzlich die Demokratie ist.“

Sozialdemokrat war erster Ministerpräsident des Freistaates

Gradnauer war 1866 in Magdeburg als Sohn eines Kaufmanns jüdischer Herkunft geboren worden. Er war zunächst Schriftleiter bei der Sächsischen Arbeiterzeitung, danach von 1905 bis 1918 leitender Redakteur der Dresdner Volkszeitung. Parallel ist Gradnauer, der schon 1890 in die gerade gegründete SPD eingetreten war, Abgeordneter im Reichstag gewesen. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Gradnauer Vorsitzender des Rates der Volksbeauftragten in Sachsen und im März 1919 zum ersten Ministerpräsidenten gewählt. Von 1921 bis 1932 leitete er die Sächsische Gesandtschaft in Berlin.

In Sachsen erinnert kaum etwas an Gradnauer – Stolperstein in Kleinmachnow

„Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde er – als politischer Gegner und wegen seiner jüdischen Herkunft – ausgegrenzt, verfolgt und schließlich ins KZ Theresienstadt verschleppt, das er nur knapp überlebte“, nennt Kretschmer weitere Gründe für einen Gradnauer-Preis.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Sozialdemokrat noch Mitglied der SED, starb aber wenige Monate nach dem Vereinigungsparteitag. In Kleinmachnow (Brandenburg), wo er zwischenzeitlich lebte, ist eine Straße nach Sachsens erstem Ministerpräsidenten benannt worden. Darüber hinaus erinnert dort auch ein Stolperstein vor seinem früheren Wohnhaus, das er während der Arisierung abgeben musste, an ihn.

Von Andreas Debski