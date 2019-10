Carsten Rentzing steht seit Ende August 2015 als Bischof an der Spitze der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens. Der Theologe war vorher Pfarrer in Markneukirchen (Vogtland) und davor in Annaberg-Buchholz ( Erzgebirge). Am 31. Mai 2015 hatte ihn die Synode, der er seit 2008 selbst angehört, zum Bischof gewählt. Das Ergebnis fiel erst im sechsten Wahlgang äußerst knapp mit 40 von 78 Stimmen.

Der 52-Jährige gilt als theologisch konservativ. Er wolle „Dinge, die wir von den Vorfahren ererbt haben, nicht so ohne weiteres über Bord werfen“, sagte Rentzing einmal. In Sachsen sprach er sich als Vertreter der „Bekenntnisinitiative“ in der kontrovers geführten Debatte deutlich gegen gleichgeschlechtliche Paare in Pfarrhäusern aus, weil es seiner Ansicht nach der Bibel widerspreche. Nach seiner Wahl kündigte er an, auf innerkirchliche Kommunikation zu setzen. Er wolle auch für „die, die skeptisch sind“, Bischof sein, sagte er zu Beginn seiner Amtszeit dem Evangelischen Pressedienst (epd): „Ich vertrete nicht nur einen Teil der Kirche.“

Geboren wurde Rentzing 1967 in Berlin-Spandau und wuchs im Westteil der geteilten Stadt auf. Ab 1987 studierte er zunächst Rechtswissenschaften und Philosophie an der Freien Universität Berlin, ab 1989 Theologie und Philosophie in Berlin, Frankfurt am Main und Oberursel. Sein Erstes Theologisches Examen erhielt er 1996. Es folgte ein zweijähriges Vikariat mit Praktikum in den Kirchgemeinden Oelsnitz und Zwota (Vogtlandkreis), 1999 wurde er ordiniert. In den Jahren 2002 und 2003 promovierte er an der Universität Leipzig über „die Rede vom Bösen bei Karl Barth und Martin Luther“.

Rentzing folgte auf den als liberal geltenden Landesbischof Jochen Bohl. Rentzing ist verheiratet und Vater von vier Kindern.