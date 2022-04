Leipzig

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) kommt nicht zur Ruhe. Am Sonnabend sind wegen der Vergabe der Kanzlerstelle an der Polizeihochschule Rothenburg neue Vorwürfe aufgetaucht. Dort soll Manja Hussner den Posten übernehmen. Sie ist eine Studienfreundin von Wöllers Ehefrau Corinna Franke-Wöller.

Anforderungen verringert

Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge sind im Vorfeld die Anforderungsvoraussetzungen für die Kanzlerstelle nach unten korrigiert worden. Bisher seien das erste und zweite juristische Staatsexamen für die Stelle vorausgesetzt worden. Nun solle das erste Staatsexamen aber ausreichen. Ein Fakt, der Hussner offenbar erst ins Rennen um die Bewerbung gebracht habe. Die in Schmölln geborene 47-Jährige habe zwar nach dem ersten Staatsexamen promoviert und trägt damit einen Doktortitel, ihr fehle aber das zweite Staatsexamen. Somit sei sie keine Volljuristin.

Laut Bild hat das Innenministerium die Anforderungskorrektur eingeräumt und mit einer „Sicherstellung eines angemessenen, breiten Bewerberfeldes“ begründet. Wöller (CDU) hat den Vorwurf der Vetternwirtschaft bei der Personalpolitik zurückgewiesen. „Stellenbesetzungen erfolgen auf Basis von Auswahlverfahren nach Eignung, Leistung und Befähigung. Etwaige Bekanntschaften spielen hierbei keine Rolle, sind aber auch kein Ausschlusskriterium für geeignete Bewerberinnen oder Bewerber“, sagte er am Donnerstag.

Er sei froh gewesen, dass sich mit Frau Hussner als Leiterin der Stabstelle Internationales der Uni Halle eine vor allem in Fragen der digitalen Betreuung von ausländischen Studenten erfahrene Hochschulfrau beworben habe. In ihren Veröffentlichungen befasst sich Hussner in erster Linie mit Rechtsfragen in Russland, Lettland und Zentralasien.

Von LVZ