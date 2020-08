Dresden

Kommt Corona jetzt wieder nach Sachsen zurück? Bundesweit sind die Covid-19-Infektionen vor allem bei jungen Menschen in den vergangenen Wochen deutlich angestiegen: In den vier Wochen zwischen 21. Juni und 18. Juli stiegen sie bei den unter 40-Jährigen um fast ein Drittel (31 Prozent). Das geht aus einer Auswertung der Barmer-Krankenkasse hervor, die am Montag in Berlin vorgestellt wurde.

„Zweite Welle baut sich zunehmend auf“

Das spricht dafür, dass gerade in dieser Gruppe in den Sommermonaten deutlich weniger Wert auf Abstand und die Einhaltung der bekannten Hygieneregeln gelegt wird. Mit fatalen Folgen. „Die Corona-Pandemie ist keineswegs ausgestanden. Ganz im Gegenteil, die Gefahr einer zweiten Welle baut sich offensichtlich immer mehr auf“, warnt Sachsens Barmer-Landesgeschäftsführer Fabian Magerl. „Wenn die Abstands- und Hygieneregeln zunehmend missachtet werden, kann das Menschenleben gefährden."

Insbesondere jüngere Menschen müssten sich wieder verstärkt an die Corona-Regeln halten, denn in der Gruppe ab 40 Jahren seien die Fallzahlen nahezu konstant geblieben, so die Krankenkasse. Im selben Zeitraum stiegen sie nämlich bei den Älteren lediglich um ein Prozent.

Fallzahlen entwickeln sich unterschiedlich

Allerdings hätten sich die Fallzahlen in den Bundesländern ganz unterschiedlich entwickelt. Den größten Anstieg der Krankschreibungen über alle Altersklassen hinweg verzeichnete Mitte Juli Baden-Württemberg mit einem Plus von 33 Prozent Krankschreibungen. Es folgten Schleswig-Holstein mit einem Zuwachs von 31 Prozent und Bayern mit 28 Prozent. Dagegen gingen in Brandenburg (minus 18 Prozent) und Sachsen (minus zehn Prozent) die Fallzahlen deutlich zurück.

Es gebe viele Gründe für Unterschiede bei den regionalen Infektionsraten, sagt Landesgeschäftsführer Magerl. Umso wichtiger sei es, der zunehmenden Sorglosigkeit mit gezielten Informationen zu begegnen und weiterhin sehr achtsam zu sein.

Kretschmer warnte vor zwei Wochen

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) hatte vor rund zwei Wochen Aufsehen mit Äußerungen erregt, eine zweite Infektionswelle in Deutschland habe bereits begonnen. In einem Interview sagte er: „Wir haben jeden Tag neue Infektionsherde, aus denen sehr hohe Zahlen werden könnten.“ Die Aufgabe bestehe darin, mit den Gesundheitsämtern diese Welle jeden Tag neu zu brechen. Zuvor hatten Bilder von vollen Stränden und Kneipenmeilen auf Mallorca, in Großbritannien, aber auch von der Ostsee für Aufsehen gesorgt.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) führte die Entwicklung vor allem auf mehr Reisen und die Rückkehr von Menschen aus Risikogebieten zurück. Reisende aus Sachsen können sich nach ihrer Rückkehr derzeit unter anderem auf dem Flughafen Leipzig/Halle testen lassen.

