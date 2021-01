Leipzig

Eine Autobahn ohne blaue Schilder: Seit Anfang 2019 gibt es in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen die neue A 36, die aus der Umbenennung der einstigen B 6 n und einem Teil der alten A 395 entstand. Doch gut zwei Jahre nach Einführung der neuen Bezeichnung herrscht in Sachen blaue Wegweiser noch immer weitestgehend Fehlanzeige – und dies dürfte noch einige Zeit so bleiben. Schon die eigentliche Umbenennung von B 6 n in A 36 hatte sich um zwei Jahre verzögert. Ursprünglich war die Aufstufung von einer Bundesstraße zu einer Autobahn bereits im November 2012 beantragt worden.

Die alte gelbe Beschilderung der Nordharzautobahn kurz vor dem Jahreswechsel. Quelle: Theresa Heinrich

750 neue Verkehrszeichen

„Mit der Fertigstellung der gesamten Umrüstung inklusive Vorwegweiser auf die Autobahn in der Region ist mit Ende des Kalenderjahres 2021 zu rechnen“, erklärt Andreas Tempelhof, Pressereferent im sachsen-anhaltischen Verkehrsministerium, auf LVZ-Anfrage. Ergo drei Jahre nach der Umbenennung. Insgesamt müssen 750 neue Schilder produziert werden. Die Produktion der Schilder hat nach einer europaweiten Ausschreibung eine Firma in Chemnitz übernommen. Uwe Langkammer, Präsident der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt (LSBB), bezeichnete die Planung der neuen Beschilderung gegenüber der LVZ als „Verwaltungsmikado“.

Logo A36. Quelle: privat

Und so sieht der Plan der Verantwortlichen in Magdeburg aus: Die Montage aller Schilder für die A 36 ist in drei Abschnitte unterteilt. Vom Kreuz Bernburg (A 36/A 14) bis zur Anschlussstelle Hoym) ist „die Umbeschilderung sehr weit fortgeschritten“, wie Tempelhof sagt. Im gesamten Streckenabschnitt fehlten noch die Überkopfschilder und sämtliche Verkehrszeichen fürs Autobahnkreuzes Bernburg. Des Weiteren müsse noch die komplette Kilometrierung in diesem Bereich aufgestellt werden. „Die Fertigstellung ist für Anfang 2021 geplant“, kündigt der Ministeriumsmitarbeiter an.

Die neue blaue Beschilderung der Nordharzautobahn kurz vor dem Jahreswechsel. Quelle: Theresa Heinrich

Erhöhter Sperraufwand

Dabei haben und hatten die ausführenden Firmen durchaus die eine oder andere harte Nuss zu knacken. „Aufgrund der Fahrbahnbreite der A 36 gehen alle auszuführenden Leistungen mit einem erhöhten Sperraufwand einher“, berichtet Tempelhof. So müssten stets der Seiten- und der Hauptfahrstreifen zur Absicherung gesperrt werden. Dies sei mit einem enormen Zeitaufwand verbunden. „Bedingt durch die Corona-Pandemie kam es zudem zu einem circa dreiwöchigem Komplettstillstand der Arbeiten“, so der Sprecher. Aktuell und bis März nächsten Jahres ruhen die Bauarbeiten, „weil die Sicherstellung des Winterdienstes derzeit oberste Priorität hat“.

Seit dem 1. Januar 2019 bilden die ehemalige B 6 n und die Ex-A 395 die neue A 36. Quelle: Patrick Moye

Der zweite Bereich umfasst das Einzugsgebiet von der Anschlussstelle Quedlinburg-Ost bis zum Autobahndreieck Nordharz bei Vienenburg ( Niedersachsen). Der Auftrag für die Umbeschilderung ist laut Tempelhof bereits vergeben. „Es wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt alle vorbereitenden Leistungen ausgeführt, damit im Frühjahr 2021 mit der baulichen Umsetzung begonnen werden kann“, sagt er.

In einer dritten Phase liegt das Augenmerk laut Ministeriumssprecher auf der „Umfeldbeschilderung im Knotenpunktbereich aller Anschlussstellen“. „Für diesen Teil fand vor Kurzem nach einer öffentlichen Ausschreibung die Submission statt“, so Tempelhof. Die Zuschlagserteilung sollte noch im vorigen Jahr erfolgen. Die Umsetzung könne dann im Frühjahr beginnen und Ende Oktober 2021 abgeschlossen sein.

Damit nicht genug. „Für die Umbeschilderung im nachgeordneten Netz ist für den Bereich des Salzlandkreises der Zuschlag bereits erteilt“, berichtet der Sprecher. Die bauliche Umsetzung ist von Anfang bis Mitte 2021 avisiert. Im Landkreises Harz solle die Ausschreibung zu Beginn dieses Jahres veröffentlicht werden, damit die Montage der Schilder noch 2021 erfolgen kann.

Und die Kosten? „Nach jetzigem Stand wird von Gesamtkosten für die neue Beschilderung in Höhe von rund 4,5 Millionen Euro ausgegangen“, berichtet Tempelhof. Mitte 2018 war noch von zwei bis drei Millionen Euro die Rede, die der Bund komplett berappen muss.

Keine Namensänderungen

Einen Haken können die Verantwortlichen hingegen bei der notwendigen Änderung von Namen einiger Anschlussstellen machen. „Die Änderung der Namen ist verwaltungsseitig beschlossen“, bestätigt Ministeriumssprecher Tempelhof. LSBB-Chef Langkammer erläutert den Hintergrund: „Beispielsweise ist die Bezeichnung ,Zentrum‘ nur für Städte mit mehr als 200 000 Einwohnern zugelassen.“ Somit bekomme die bisherige Anschlussstelle Aschersleben-Zentrum den neuen Namen Aschersleben-Mitte.

Ein Kelch ist an Sachsen-Anhalts „Beschilderern“ vorbeigegangen: eine oder mehrere Ausfahrten-Schließungen. „Die Häufigkeit der Anschlussstellen ist für eine Autobahn mit diesem Hinterland eigentlich zu hoch“, so der LSBB-Präsident. Man habe aber den Bund erfolgreich davon abbringen können, diesbezüglich aktiv zu werden und Ausfahrten zu schließen.

Zahlen & Fakten Gesamtlänge: 120 Kilometer (von etwa der A 39 bis zur A 14). Beginn: Braunschweig-Melverode nahe Autobahnkreuz Braunschweig-Süd. Ende: Bernburg (A 14). Die Weiterführung bis zur A 9 in zumeist dreispuriger Ausführung mit abwechselnder Überholspur als B 185 sollte im Dezember 2018 fertig sein, verzögert sich aber. Geschichte: September 1930: Das Reichsverkehrsministerium legt die „Reichskarte der Fernverkehrsstraßen“ vor. Die aktuelle B 6 n ist dort als Nr. 6 enthalten. Anfang Januar 1990: Erste Planungsbesprechung in Braunschweig. März 1990: Erste Abstimmung mit Vertretern der Bezirke Magdeburg und Halle. Oktober 1997: Baubeginn an der Landesgrenze Sachsen-Anhalt/ Niedersachsen. Juli 2000: Erste Verkehrsfreigabe von Stapelburg bis zur Anschlussstelle Wernigerode-Nord. Baukosten: 475 Millionen Euro (Stand 2007); davon 150 Millionen von der EU. Baudetails: 21 Anschlussstellen, 111 Brücken, 3 Park- und WC-Anlagen (bis Dreieck Nordharz), eine Tank- und Rastanlage an der Abfahrt Quedlinburg-Mitte. Verkehrsprognose: bis zu 36 000 Fahrzeuge täglich (zwischen Braunschweig und Bernburg). Besonderheiten: 7,6 Kilometer Hamsterleiteinrichtungen zwischen Quedlinburg und Hoym.

Von Martin Pelzl