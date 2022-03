Neue Lehrpläne und Leistungskurse für Informatik in Sachsen

Dresden

Sachsens Schülerinnen und Schüler werden ab Klassenstufe 7 und dem kommenden Schuljahr (2022/23) nach neuen Lehrplänen für Informatik unterrichtet. Das gab das Kultusministerium am Mittwoch bekannt. Der Informatik-Unterricht werde damit gestärkt, hieß es in Dresden. „Die Anforderungen an die informatische Bildung haben sich grundlegend verändert. Der Informatikunterricht muss sich dieser Entwicklung anpassen“, begründete Kultusminister Christian Piwarz (CDU) die Neujustierung des Lehrplans. Nur so seien die Schülerinnen und Schüler bestens auf die digitalisierte Berufs- und Lebenswelt vorbereitet. Die neuen Lehrpläne wurden am Mittwoch zum Schulinformatiktag der TU Dresden erstmalig interessierten Lehrkräften vorgestellt.

Leistungskurse in gymnasialer Oberstufe

Demnach sollen in Zukunft auch Informatikleistungskurse in der gymnasialen Oberstufe ermöglicht werden. So wird es ab dem Schuljahr 2023/2024 an den M.I.T.-Gymnasien (Medien, Informatik, Technologie) in Dresden, Chemnitz und Leipzig das Leistungskursfach Informatik geben. Ebenso kann dieser Leistungskurs an den sächsischen Gymnasien mit vertiefter mathematisch-naturwissenschaftlicher Ausbildung angeboten werden.

2024/25 erstes schriftliches Abitur im Fach Informatik

Im Schuljahr 2024/25 wird für die Leistungskursschüler dann das erste schriftliche Abitur in diesem Fach stattfinden. Sachsen hat nach Einschätzung des Kultusministerium mit dem durchgängigen Unterricht in Informatik ab Klassenstufe 7 an Oberschulen, Förderschulen und Gymnasien bereits jetzt im bundesweiten Maßstab eine vergleichsweise gute Ausgangssituation für eine solide informatische Grundausbildung.

Von André Böhmer