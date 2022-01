Leipzig

Ab Freitag gilt die neue Corona-Notfall-Verordnung in Sachsen. Damit wird in vielen Bereichen – wie etwa Kultur, Freizeit, Sport und Gaststätten – eine 2G-plus-Regelung eingeführt. Wer darf die Angebote künftig nutzen?

Wann gelten die gelockerten Maßnahmen?

Wichtig ist: Außer in der Gastronomie sind die beschlossenen Lockerungen von der Infektionslage abhängig. Ab 14. Januar ist wieder die Bettenkapazität in den Krankenhäusern maßgeblich. Im Prinzip gilt erneut die aus dem vergangenen Herbst bekannte Überlastungsstufe von 1300 Corona-Patienten auf Normalstationen und 420 Schwerkranken auf Intensivstationen. Da diese Obergrenzen aktuell nicht erreicht sind, dürfen viele Bereiche ab Freitag wieder unter strengen Zugangsbedingungen öffnen.

Was bedeutet die 2G-plus-Regelung?

Die 2G-plus-Regel ist eine verschärfte Variante der 2G-Regel. Grundsätzlich gilt: Zutritt haben ausschließlich doppelt Geimpfte und Genesene, die zudem einen aktuellen negativen Corona-Test nachweisen müssen. Allerdings – und das ist entscheidend – kann diese Testpflicht auch ersetzt werden: So entfällt für Geboosterte generell und sofort mit der Auffrischung der Negativ-Nachweis, es gibt auch kein Ablaufdatum.

Welche Ausnahmen gibt es außerdem von der Testpflicht?

Neben der Auffrischung (Booster) ersetzt auch eine frische zweite Corona-Impfung den Test, wenn diese mindestens 14 Tage und höchstens drei Monate zurückliegt. Außerdem gilt auch ein „natürlicher Booster“ für das Nutzen von 2G plus als ausreichend: Dieser liegt bei einem vollständigen Impfschutz (1 mal Johnson & Johnson oder 2 mal anderer Impfstoff) plus einem Genesenen-Nachweis vor. Der vollständige Impfschutz ist bislang bis zu 12 Monate gegeben (ab 1. Februar wahrscheinlich nur noch 9 Monate), die Genesung gilt unbefristet.

Wie lange sind Genesenen-Nachweise gültig?

Hier gibt es zwei unterschiedliche Regelungen. Der Genesenen-Nachweis gilt für 2G oder 3G lediglich sechs Monate. Für die 2G-plus-Regelung ist dieser Nachweis in Sachsen unbefristet gültig – ein „natürlicher Booster“ liegt vor, wenn zusätzlich eine vollständige Impfung erfolgt ist (einmal Johnson & Johnson oder zweimal anderer Impfstoff). Die Reihenfolge von Infektion und Impfung ist unerheblich. Wichtig ist: Es kann vorkommen, dass in der Cov-Pass-App das Genesenen-Zertifikat nach einem halben Jahr als „ungültig“ deklariert wird – da der Nachweis in Sachsen für 2G plus aber unbefristet gültig ist, kann das Genesenen-Zertifikat auch in Papierform vorgelegt werden.

Was ist mit Menschen, die sich nicht impfen lassen können?

Daneben können auch Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, die 2G-plus-Regelung nutzen. Dafür muss eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt werden. In diesem Attest ist laut Corona-Verordnung auch anzugeben, wann die gesundheitlichen Hinderungsgründe voraussichtlich entfallen könnten. Daneben muss auch ein negativer Test-Nachweis für 2G plus vorgelegt werden.

Welche Regelungen gelten für Kinder und Jugendliche?

Für Kinder unter 6 Jahre, die noch nicht zur Schule gehen, sind keinerlei Nachweise für 2G plus notwendig. Bei Kindern und Jugendlichen bis zum 16. Geburtstag sind lediglich Test-Nachweise erforderlich – aufgrund der Testpflicht in den Schulen reicht in diesem Fall aber das Vorzeigen des Schülerausweises aus.

Dagegen muss zwischen 16 und 18 Jahren – wie bei Erwachsenen – eine vollständige Impfung oder ein Genesenen-Zertifikat vorgelegt werden. Für diese Altersgruppe gibt es auch eine Testpflicht, die mit einem Schülerausweis erledigt werden kann. Wer nicht mehr zur Schule geht und damit auch die regelmäßigen Tests nicht absolviert, muss für 2G plus entsprechende Negativ-Nachweise erbringen.

Was gilt für Menschen, die mit Johnson geimpft wurden?

Im Falle von Johnson & Johnson ist nur eine Impfung für den vollständigen Impfschutz erforderlich. Daher gilt die Ausnahmeregelung „mindestens 14 Tage und maximal 3 Monate“ hier schon ab dem ersten Stich, wenn zudem ein Genesenen-Nachweis vorliegt.

Für den offiziellen Booster-Status gelten in den Bundesländern bei Johnson & Johnson unterschiedliche Voraussetzungen. Für eine Auffrischung sind laut sächsischem Sozialministerium derzeit nur mRNA-Impfstoffe zugelassen. Im Sinne der Corona-Schutzverordnung gilt also nicht als geboostert, wer doppelt mit Johnson & Johnson geimpft ist.

Was ist, wenn die zweite Impfung noch nicht erfolgen konnte?

Für Menschen, die bereits infiziert gewesen sind und sich in den vergangenen drei Monaten ein erstes Mal impfen ließen, liegt ein vollständiger Impfschutz vor – in diesen Fällen kann die Boosterung nach einem Vierteljahr erfolgen. Bis dahin entfällt die zusätzliche Test-Auflage nach 2G plus für diese Personengruppe, da die letzte Einzelimpfung für den vollständigen Impfschutz mindestens 14 Tage, aber maximal drei Monate zurückliegt.

Wie lange gilt der Status „vollständig geimpft“?

In Deutschland gilt das digitale Impf-Zertifikat derzeit 12 Monate lang – so lange ist eine vollständige Impfung gültig (einmal Johnson & Johnson oder zweimal anderer Impfstoff). Ab 1. Februar 2022 soll die Gültigkeit auf 270 Tage (9 Monate) verkürzt werden. Die entsprechende Anpassung steht für diesen Freitag, 14. Januar, im Bundesrat an. Die Änderung gilt aber nicht für Geboosterte, die Auffrischung hat kein Ablaufdatum.

Welche Tests werden für 2G plus akzeptiert?

Ein Schnelltest gilt 24 Stunden als aktuell, ein PCR-Test 48 Stunden. Für handelsübliche Selbsttests ist das Vier-Augen-Prinzip vorgeschrieben – ein zu Hause ausgeführter Abstrich wird demnach nicht akzeptiert. Ein Selbsttest, der vom Arbeitgeber bestätigt wird, gilt ebenfalls 24 Stunden. Bei Kindern und Jugendlichen genügt die Vorlage des Schülerausweises, da es in der Schule eine Testpflicht gibt.

Was gilt in Sachsen-Anhalt und Thüringen?

Die 2G-plus-Regelungen in Sachsen gehen im Vergleich zu Sachsen-Anhalt und Thüringen am weitesten. So ist in Sachsen-Anhalt eine Ausnahmeregelung für Personen, die bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, in der aktuell bis 18. Januar geltenden Corona-Verordnung nicht vorhanden. Dagegen fällt in Thüringen der zusätzliche Test für Geboosterte weg. Die sächsische Ausnahme „doppelt geimpft und genesen“ gibt es beim Nachbarn nicht.

Von Andreas Debski