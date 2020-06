Dresden

Kitas, Kindergärten und Kindertagespflegeeinrichtungen dürfen ab 29. Juni wieder zum Regelbetrieb zurückkehren. Das erklärte am Dienstag Sachsens Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) in Dresden bei der Vorstellung der neuen Corona-Schutzverordnung, die vom Kabinett beschlossen wurde und bis zum 17. Juli gelten soll. Die bisherigen Corona-Schutzmaßnahmen bleiben unter Berücksichtung der jüngsten Infektionen in Augustusburg, aber auch in Leipzig weitgehend erhalten.

„Schritt in Richtung Normalität“

„Wir werden noch vor den Sommerferien diesen nächsten Schritt gehen“, kündigte der Minister im Hinblick auf die Kitas und ähnliche Einrichtungen an. Möglich werde dies, da kein „signifikant wahrnehmbares Infektionsgeschehen“ vorhanden sei. „Die generelle Öffnungsmöglichkeit ist damit gegeben“, so Piwarz. Ziel sei es, Eltern, Kinder, aber auch Erzieher von organisatorischen Zwängen zu entlasteten. Künftig kann damit die strikte Trennung der Gruppen innerhalb eines Gebäudes oder auch auf dem Gelände einer Einrichtung aufgehoben werden. Das bedeute, so der Kultusminister weiter, dass Veranstaltungen wie Elternabende, Konferenzen und Elterngespräche wieder stattfinden könnten.

Ob alle Einrichtungen dies auch zeitnah umsetzen, sei dabei eine andere Frage. Aber: „Es ist ein weiterer Schritt in Richtung Normalität.“ Er könne laut Piwarz in einer Art Übergangszeit allmählich verlaufen.

RKI soll Hilfestellung geben

Neu ist, dass die tägliche Gesundheitsbestätigung nur noch das zu betreuende Kind und nicht mehr die Familie betrifft. Hier hoffe man auf eine Konkretisierung der Covid-19-Symptome durch das Robert-Koch-Institut ( RKI) am Ende der Woche. „Eine laufende Nase, ein leichter Schnupfen gehören in der Regel nicht dazu“, sagte Piwarz. Die Abstandsregeln beim Bringen und Holen der Kinder, das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung, die Einhaltung der Hygienemaßnahmen und die Dokumentation der Kontaktpersonen sind davon jedoch unberührt.

Grund- und Förderschulen ausgenommen

Die Restriktionen in der Primarstufe der Grund- und Förderschulen, in den Horten sowie weiterführende Schulen bleiben dagegen erhalten. Getrennt werde dort nach wie vor in Präsenzzeit und Lernzeit zuhause. Dies gebe die Möglichkeit, das neue Schuljahr vorzubereiten, wo dann der Regelbetrieb wieder stattfinden soll. Für die Horte stellte Piwarz dies bereits ab 17. Juli in Aussicht.

Größere Familienfeiern möglich

Enttäuschung dagegen bei einem anderen wichtigen Thema. Die erwogene Abschaffung der Mund-Nase-Bedeckungspflicht beim Einkaufen findet vorerst nicht statt. In Bus und Bahn sowie Reisebussen stand sie ohnehin nicht infrage. Nicht gerüttelt wird auch am Mindestabstand von 1,5 Metern und an den Hygienevorschriften.

Ab 30. Juni sind bei Familienfeiern außerhalb des privaten Bereichs immerhin wieder bis zu 100 Personen zugelassen. Musikklubs dürfen – ohne Tanz – öffnen. Für Großveranstaltungen gilt die bundesweite Festlegung, dass dort nicht mehr als 1000 Personen erlaubt sind. Untersagt bleibt auch die Prostitution. Laut Staatssekretär Uwe Gaul habe man sich dabei an den anderen Bundesländern orientiert.

Zusammenkünfte und Ansammlungen im öffentlichen Raum sind weiterhin nur allein und mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes, in Begleitung des Partners, mit Personen, für die ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht, und mit Angehörigen eines anderen Hausstandes oder mit bis zu zehn weiteren Personen möglich.

Sechs Corona-Fälle mehr in Sachsen

In Sachsen waren am Dienstag 5429 Corona-Fälle bekannt, sechs mehr als am Vortag. Die Zahl der Verstorbenen blieb mit 220 konstant. Geheilt sind nach Schätzungen 5100 Erkrankte.

