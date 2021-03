Neue Corona-Verordnung: Diese Regeln gelten ab 1. April in Sachsen

Dresden

Ab 1. April gilt in Sachsen eine neue Corona-Schutzverordnung. Die Landesregierung hat am Dienstag die Maßnahmen vorgestellt. Hier ein Überblick, was künftig im Freistaat gilt.

Wie lange gilt der Lockdown in Sachsen?

Der Lockdown wird vom 1. bis 18. April verlängert. Mit den neuen Regelungen will der Freistaat nach Ostern einen neuen Weg beschreiten. Lockerungen sollen mit einer Testpflicht verknüpft werden, die in etlichen Bereichen nicht mehr an die Inzidenzwerte gekoppelt sein soll. Doch ob die neue Corona-Schutzverordnung wirklich so lange in Kraft sein wird, ist aufgrund der rasant steigenden Infektionszahlen fraglich. Derzeit schwankt die landesweite Inzidenz, also die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen, um einen Wert von 200. Bundesweit gibt es nur in Thüringen höhere Werte.

Wo müssen Masken getragen werden?

Im öffentlichen Raum unter freiem Himmel ist überall dort eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen, wo sich Menschen begegnen, insbesondere aber von 6 bis 24 Uhr in Fußgängerzonen, auf Flächen für Sport und Spiel, Wochenmärkten und Außenverkaufsständen. Unter anderem für Banken, Aus- und Fortbildungseinrichtungen, Beherbergungsbetriebe sowie vor und in gastronomischen Einrichtungen bei Lieferung und Abholung gilt nun eine erweiterte Pflicht: Es muss mindestens ein medizinischer Mund-Nasenschutz oder eine FFP-2-Maske beziehungsweise ein vergleichbarer Standard benutzt werden. Das Gleiche gilt auch im Unterricht für Schülerinnen und Schüler ab der Klasse 5.

Welche Kontaktbeschränkungen gelten?

Private Zusammenkünfte bleiben auf zwei Hausstände beschränkt, wobei insgesamt nicht mehr als fünf Personen zulässig sind. Kinder unter 15 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Diese Regelung gilt auch über Ostern – und genauso für den Fall einer Notbremse, wenn die 7-Tage-Inzidenz von 100 in einer Region fünf Tage überschritten ist. Erweitert wurde die Anzahl der Anwesenden bei Eheschließungen und Beerdigungen: Es können nun bis zu 20 Personen teilnehmen – Voraussetzung ist aber ein negativer Corona-Test.

Wann kommen die Ausgangssperren zurück?

Der 15-Kilometer-Radius gilt schon seit der vorigen Schutzverordnung nicht mehr. Landkreise und kreisfreie Städte sollen aber bei einem mindestens dreitägigen Inzidenzwert über 100 nächtliche Ausgangssperren sowie ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit – an Orten mit reichlich Publikumsverkehr – erlassen.

Wird es über Ostern Gottesdienste geben?

Gottesdienste sollen nicht untersagt werden – aber die Landesregierung bittet eindringlich darum, auf Präsenz zu verzichten. Kirchen und Religionsgemeinschaften werden gebeten, zu Ostern nur Online-Angebote für die Gläubigen zu machen. Dazu laufen die Gespräche noch.

Wie geht es an den Schulen weiter?

Die Schulen sollen nach den Osterferien ab 12. April wieder öffnen – und zwar unabhängig von Inzidenzwerten. Die bisherigen Regelungen zu Wechselmodellen (an weiterführenden Schulen) und festen Gruppen (Grundschulen, Horte) bleiben bestehen. Allerdings wird ab der Klasse 5 eine Maskenpflicht auch im Unterricht eingeführt. Es muss mindestens ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz oder FFP-2 beziehungsweise ein vergleichbarer Standard benutzt werden. Diese Pflicht gilt nicht auf dem Außengelände, wenn der Mindestabstand von anderthalb Meter eingehalten wird. Die Masken werden nicht von den Schulen zur Verfügung gestellt, erklärte Kultusminister Christian Piwarz (CDU), sondern müssten selbst besorgt werden.

Wer muss sich in den Schulen testen lassen?

Sämtliche Beschäftigte an den Schulen sowie Schülerinnen und Schüler (ab 1. Klasse) müssen sich mindestens zwei Mal pro Woche testen lassen. Eine Selbstauskunft bleibt weiterhin möglich: Sollten die Tests außerhalb der Schule ausgeführt werden, muss dies aber nun auf einem offiziellen Formular, das es ab kommender Woche auf der Internetseite des Sozialministerium geben wird, bescheinigt werden. Wer Tests ganz und gar ablehnt, darf nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, sondern muss in „häuslicher Lernzeit“ bleiben. Darüber hinaus entfällt die Schulbesuchspflicht für alle Jahrgänge: Damit können Schülerinnen und Schüler schriftlich vom Präsenzunterricht abgemeldet werden.

Welche neuen Regeln gelten in den Kitas?

Die erweiterte Testpflicht, die für Schulen eingeführt wird, gilt ab 6. April auch für das Kita-Personal. Außerdem dürfen Eltern nur noch in die Einrichtungen, wenn sie ein aktuelles Negativ-Testergebnis vorweisen können. Andernfalls müssen die Kinder im Außenbereich der Kita an die Erzieherinnen und Erzieher übergeben werden.

Wann können sich auch Lehrkräfte impfen lassen?

Aufgrund der hohen Inzidenzwerte sollen künftig auch die Lehrerinnen und Lehrer von weiterführenden Schulen (Oberschulen, Gymnasien) und von Berufsschulen sowie das Personal (Hausmeister, Sozialarbeiter) bevorzugt geimpft werden. Ein genauer Starttermin soll in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden, so Sozialministerin Köpping – sie gehe momentan davon aus, dass Mitte April begonnen werden könne, da auch die Impfstofflieferungen zunehmen sollen. Für Lehrkräfte an Grund- und Förderschulen besteht diese Möglichkeit schon jetzt.

Darf über Ostern nach Mallorca geflogen werden?

Kurztrips, beispielsweise nach Mallorca, können gebucht werden, weil die Balearen-Inseln inzwischen nicht mehr als Risikogebiete gelten. Die sächsische Landesregierung appelliert allerdings an die Bevölkerung, solche Flüge zu unterlassen. Wer trotzdem hinfliegt, muss sich bei der Rückkehr auf jeden Fall testen lassen. Für alle, die das österliche Pandemie-Paradoxon „Urlaub am Ballermann“ generell ablehnen, bleiben zumindest Ausflüge ins Umland.

Sind Reisen innerhalb Sachsens während der Osterferien erlaubt?

Es ist durchaus möglich, ein paar Tage auszuspannen – jedoch nur in den eigenen vier Wänden, im Schrebergarten oder bei Tagesausflügen. Hotels und andere Beherbergungsangebote müssen für Urlauber geschlossen bleiben, auch eine kurze Reise mit Übernachtung nur in Sachsen darf nicht stattfinden. Bei privaten Besuchen müssen zwingend die Kontaktbeschränkungen eingehalten werden – das ist auch der Fall, wenn zum Beispiel Erwachsene mit ihren Kindern die Eltern besuchen und dort auch schlafen wollen.

Wie weit darf sich vom Wohnort entfernt werden?

Da in Sachsen aktuell keine 15-Kilometer-Regelung gilt und diese auch mit der neuen Schutzverordnung nicht wieder eingeführt werden soll, sind Ausflüge grundsätzlich möglich – sofern die Kontaktbeschränkungen und Abstandsvorgaben eingehalten werden. Sprich, es sind sowohl Radtouren möglich als auch Wanderungen zum Beispiel durchs Muldental, Kohrener Land oder die Sächsische Schweiz. Es sollen aber Menschenansammlungen unbedingt vermieden werden.

Wer darf künftig nur mit Test öffnen?

Ab 6. April sollen bestimmte Bereiche unabhängig von Inzidenzwerten öffnen dürfen – allerdings mit der Auflage, dass aktuelle Corona-Negativ-Ergebnisse für Personal (zweimal wöchentlich), Besucher beziehungsweise Kunden vorliegen. Diese Bereiche sind: Termineinkauf („Click & Meet“), Museen, Gedenkstätten, botanische Gärten, Zoos, Ausstellungen, körpernahe Dienstleistungen wie Kosmetik-, Tattoo- oder Nagelstudios.

Voraussetzung ist jeweils eine entsprechende Allgemeinverfügung des Landkreises beziehungsweise der kreisfreien Stadt. Außerdem darf die Zahl der Klinikbetten mit Covid-19-Patienten im Freistaat 1300 nicht überschreiten.

Diese Testpflicht für Personal und Patienten beziehungsweise Kunden gilt – aufgrund der Gleichbehandlung, so Sozialministerin Petra Köpping (SPD) – dann auch für Friseurgeschäfte und medizinisch notwendige Dienstleistungen, auch wenn sie auf Rezept erfolgen, etwa für Fußpflegen oder auch die Physiotherapien.

Wie kommt man an eine Testbescheinigung?

Soweit lediglich ein Selbsttest verlangt wird, reicht es aus, dass dies schriftlich dokumentiert wird. Wichtig sind neben persönlichen Angaben der Name des Tests und seines Herstellers sowie der genaue Testzeitpunkt. Ein entsprechendes Formular dafür findet sich auf der Coronavirus-Informationsseite des Freistaats im Internet. Es enthält auch Hinweise, was zu tun ist, wenn der Test positiv ausfällt.

Welche Geschäfte dürfen öffnen?

Unabhängig vom Inzidenzwert dürfen Geschäfte für Waren des täglichen Bedarfs öffnen. Dazu zählen beispielsweise Lebensmittelgeschäfte, Getränkemärkte, Apotheken oder auch Drogerien. Hinzu kommen Buchläden, Baumärkte, Gärtnereien und Gartenmärkte, Blumenläden sowie Babyfachmärkte. Ferner Post, Banken, Optiker, Orthopäden, Sanitätshäuser, Hörgeräteakustiker, Bestatter, Reinigungen, Waschsalons, Abhol- und Lieferdienste, Zeitungsverkauf, Tankstellen, Wertstoffhöfe, Kfz-und Fahrradwerkstätten, Friseure, Fußpflege sowie Tierbedarf. Das trifft auch dann zu, wenn solche Läden oder Einrichtungen in großen Einkaufszentren liegen, in denen andere Geschäfte geschlossen bleiben müssen.

Zum Thema: Welche Geschäfte dürfen in Leipzig weiterhin öffnen?

Wie sind die Regeln, um Sport zu treiben?

Auch Fitnessstudios sollen wieder öffnen können: Dafür muss der Inzidenzwert – wie auch für andere Innensportanlagen – allerdings unter 100 sein, daneben besteht eine Testpflicht für Personal und Besucher. Dagegen können Landkreise oder kreisfreie Städte unabhängig von der Inzidenz kontaktfreien Sport für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre auf Außenanlagen (maximal 20 Personen) erlauben. In diesen Fällen gilt keine Testpflicht.

Wann können Gastronomie und Hotellerie wieder öffnen?

In den Bereichen Gastronomie und Hotels soll es keine Lockerungen geben, auch nicht was die Freisitze betrifft. Allerdings gibt es einen entsprechenden Modellversuch in Augustusburg. Leipzig arbeitet ebenfalls an einem entsprechenden Konzept. Insgesamt liegen im Sozialministerium 12 solcher Anfragen vor. Von der Inzidenz unabhängige Modellprojekte sollen prinzipiell ab Donnerstag möglich sein – allerdings gilt die Notbremse, wenn im Freistaat die Zahl von 1300 Corona-Patienten auf Normalstationen erreicht wird. Dreh- und Angelpunkt sind ebenfalls negative Testergebnisse: Über eine App soll Zutritt zu bestimmten Einrichtungen gestattet werden, darunter auch zur Gastronomie.

Was hat es mit der 1300-Betten-Regel auf sich?

Wenn die Zahl von 1300 mit Covid-19-Patienten belegten Betten auf Normalstationen in sächsischen Krankenhäusern überschritten wird, müssen bestimmte Lockerungen zurückgenommen werden. Dazu zählen dann beispielsweise Click & Meet, die Öffnung von Zoos und Botanischen Gärten, Museen, Galerien und Gedenkstätten. Betroffen wären auch landesweit bedeutsame Modellprojekte.

Von Andreas Debski