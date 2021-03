Dresden

Sachsen legt bei den Corona-Regeln für Kindertagesstätten und Schulen nach. Das Kabinett will am Montagabend verschärfte Maßnahmen beraten und am Dienstag der Öffentlichkeit vorstellen. Die neue Schutzverordnung soll ab kommenden Donnerstag, den 1. April, bis zum 18. April gelten. Die LVZ erfuhr bereits im Vorfeld weitere Details.

Ab Klasse 5 müssen Masken im Unterricht getragen werden

Demnach sind im Kita- und Schul-Bereich wesentliche Veränderungen geplant. Nach den derzeitigen Osterferien sollen die Schulen zwar wieder geöffnet werden – allerdings gilt dann für Schülerinnen und Schüler ab der Klasse 5 eine Maskenpflicht auch im Unterricht, der ab 12. April weiterhin im Wechselmodell stattfinden soll. Die neue Schutzverordnung schreibt eine medizinische oder FFP2-Maske beziehungsweise eine „vergleichbare Atemschutzmaske, jeweils ohne Ausatemventil“ vor. Damit will der Freistaat auf die hohen Infektionszahlen reagieren. Mit Blick auf die steigenden Inzidenzwerte heißt es aber auch: Möglicherweise könnten die Regelungen, die erst nach den Osterferien gelten sollen, ein schnelles Verfallsdatum haben.

Nur noch wenige Ausnahmen von der Maskenpflicht

Bislang musste nur im Schulgebäude ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, der im Klassenzimmer am Platz abgenommen werden durfte. Auch im Eingangsbereich von Kitas, Schulen und Internaten sind die Masken weiterhin vorgeschrieben. Ausnahmen gibt es nun nur noch im Außengelände der Schulen, wenn der Mindestabstand von anderthalb Meter eingehalten werden kann. Darüber hinaus müssen auch in Grundschulen und Horten sowie in Förderschulen (Sekundarstufe 1 und Werkstufe) in den Unterrichts- und Gruppenräumen keine Masken getragen werden.

Schulbesuchspflicht entfällt für alle Jahrgänge

Allerdings ist die neue Maskenpflicht im Unterricht, über die die Bild-Zeitung am Montag zuerst berichtet hatte, nicht die einzige Veränderung zu bisherigen Verordnung. Ein entscheidender Punkt ist nach LVZ-Informationen die Aussetzung der Schulbesuchspflicht – und zwar von der Grundschule bis zu den Abschlussklassen. Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge können nun schriftlich vom Präsenzunterricht abgemeldet werden. Diese Abmeldung gilt zunächst für die Dauer der Corona-Schutzverordnung, also bis 18. April. Wer nicht in die Schule kommen will, muss weiterhin in „häuslicher Lernzeit“ bleiben.

Selbstauskunft wird in Schulen abgeschafft

Für alle anderen, die am Unterricht in den Schulen teilnehmen, gilt eine Testpflicht: Zwei Mal pro Woche muss ein negatives Ergebnis nachgewiesen werden. Dafür will der Freistatt wöchentlich 1,2 Millionen Selbsttests zur Verfügung stellen. Die Testpflicht gilt auch für alle Beschäftigten ab der Grundschule sowie Kita-Personal. Offen ist bislang noch, wie die Selbstauskunft für jene Schülerinnen und Schüler geregelt wird, für die bisher die Eltern zu Hause einen entsprechenden Nachweis unterschrieben haben. Diese Form der Bescheinigung soll ab 12. April nicht mehr gestattet sein.

Kita-Zutrittsverbot für Eltern ohne Negativ-Test

Auch Eltern haben ab 1. April ausschließlich mit einem negativen Corona-Testergebnis einen Zutritt zu den Schulen – und genauso zu den Kindertagesstätten. Der letzte Punkt wird neu in der Corona-Schutzverordnung verankert und bedeutet: Eltern, die ihre Kinder in die Kita bringen oder aus der Kita abholen, dürfen nur noch mit einem aktuellen, nicht mehr als drei Tage zurückliegenden Negativ-Test in die Einrichtung. Andernfalls müssen die Kinder im Außenbereich der Kita an die Erzieherinnen und Erzieher übergeben werden.

Von Andreas Debski