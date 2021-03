Neue Corona-Regeln in Sachsen: Das steht in der Vorlage der Landesregierung

Dresden

Auch ohne die inzwischen abgesagte „Osterruhe“ wird in Sachsen am 1. April eine neue Corona-Schutzverordnung in Kraft treten, die bis zum 18. April gelten soll. Aktuell wird das Regelwerk noch mit den Fraktionen im Sächsischen Landtag abgestimmt, können deshalb auch noch in Details Änderungen entstehen. Der grundlegende Rahmen steht aber. Wir haben uns die 20 Seiten umfassende neue Verordnung schon einmal im Entwurf angeschaut.

Flächendeckende Corona-Tests

Neues und vielfach zentrales Element im Regelwerk ist das Wort Test. Um die Ausbreitung der Corona-Mutationen B.1.1.7 bremsen zu können, soll in allen Bereichen so viel wie möglich getestet werden. So werden Arbeitgeber verpflichtet, ihren Mitarbeitern einmal wöchentlich Tests zur Verfügung zu stellen, sollten sie nicht zu Hause arbeiten. Wer Kundenkontakt hat, muss sich zweimal wöchentlich testen, das gilt künftig auch für alle Beschäftigen in stationären Einrichtungen wie Schulen und in der Jugendhilfe.

Das kann einerseits mit Schnelltests passieren, die von fachkundigen Personen unter Aufsicht und mit schriftlichem Beleg durchgeführt werden oder mit Selbsttests, die jeder durchführen kann. Sollten letztere verwendet werden, muss unter Umständen bei der Nutzung von öffentlichen Einrichtung die Durchführung glaubhaft gemacht werden.

Bei beiden Testarten gilt aber: Sollte das Ergebnis positiv ausfallen, muss ein PCR-Test mit Auswertung im Labor folgen. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen sich Betroffene selbst isolieren. Einzige Ausnahme beim Testen bilden Kinder unter sieben Jahren, für die es in keinem Fall eine Testpflicht geben soll.

Orientierung an Inzidenzen bleibt bestehen

Weiterhin von Bedeutung bleibt auch regional die Sieben-Tage-Inzidenz – sowohl für mögliche Lockerungen, als auch für erneute Verschärfungen der Maßnahmen (sogenannte Rückfallregelung). Sollte dieser Wert sowohl im Freistaat als auch im Kreis oder der kreisfreien Stadt fünf Tage in Folge unter 100 fallen, können Landräte und Bürgermeister die Möglichkeiten erweitern, in schon bekannter Weise Sport, Kultur und Einkaufsmöglichkeiten erlauben. Liegt der Wert anschließend sogar weitere 14 Tage unter 100, können auch gastronomische Einrichtungen öffnen. Voraussetzung ist aber immer eine zusätzliche Allgemeinverfügung von Landräten oder Oberbürgermeistern. Anders herum müssen erfolgte Lockerungen aber von den Landräten auch wieder zurückgenommen werden, sollte der Grenzwert 100 an drei aufeinander folgenden Tagen überschritten werden.

Landräte bestehen auf weitere Lockerungen

Da in der aktuellen Situation Inzidenzwerte unter 100 aber kaum realistisch ist, können nach LVZ-Informationen auf Wunsch vieler Landräte ab 6. April auch unabhängig von Inzidenzwerten Lockerungen erfolgen. Das betrifft das Einkaufen (Click&Meet), Sport im Freien, Zoologische Gärten, Museen, Galerien, Gedenkstätten und sogenannte körpernahe Dienstleistungen. Hierfür braucht es allerdings – außer beim Sport im Freien – jeweils ein schlüssiges Hygiene- und Testkonzept. So benötigen Kunden- und Besucher einen negativen Schnelltest.

Ausgenommen vom Sonderweg ist der Sport in Hallen und in Fitnessstudios. Diese dürfen weiterhin nur öffnen, wenn die Inzidenzen regional zwei Wochen lang unter 100 lagen.

Generell immer offen bleiben kann der Einzelhandel mit Waren des täglichen Bedarfs – wie Supermärkte, Drogerien, Tankstellen, aber auch Fahrradwerkstätten, Buchläden und Orthopädien. Hier soll die bestehende Liste in der neuen Verordnung noch um Babyfachmärkte erweitert werden. Ebenfalls öffnen können demnächst Schwimmhallen – allerdings nur für den Schwimmunterricht der Grundschulen.

Testpflicht an Grundschulen

Die Bildungseinrichtungen sollen nach den Osterferien wieder in der schon bekannten Form geöffnet werden: Grund- und Förderschulen mit Unterricht in ganzen, aber von einander getrennten Klassenverbänden, Gymnasien, Berufs- und Oberschulen mit Wechselunterricht in Kleingruppen. Zentral ist auch hier die Testpflicht, die ab 1. April auf Grundschulen erweitert werden soll. Nur mit einem negativen Ergebnis ist ein Zugang dann noch erlaubt. Das Testergebnis darf maximal drei Tage alt sein.

In der Regel werden die Überprüfungen in den Schulen stattfinden, mitgebrachte Ergebnisse sind nur noch erlaubt, wenn diese von einem Arzt durchgeführt wurden. Selbstauskünfte nach einem Test zu Hause werden künftig nicht mehr anerkannt.

Einzige Ausnahme bei der flächendeckenden Testpflicht sind Kitakinder, die auch ohne Negativnachweis betreut werden dürfen. Neu in der Verordnung ist ein Absatz zu Schulkantinen, die ähnlich wie Betriebskantinen nun wieder öffnen können, aber nur Speisen zur Lieferung oder Mitnahme anbieten dürfen. Ob die Kinder dann in ihren Klassenräumen oder auf dem Hof essen sollen, ist bisher unklar.

Kontakte bleiben reduziert

Bei den Beschränkungen im sozialen Leben ändert sich in den kommenden Wochen gegenüber den bisherigen Regeln nichts. Das heißt: Ist die 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt unter dem Grenzwert 100, sind Treffen von maximal zwei Hausstände mit nicht mehr als insgesamt fünf Personen erlaubt. Kinder unter 15 Jahren werden nicht mitgezählt, somit ist auch der familiäre Besuch bei den Großeltern drin. Partner gelten dabei als ein Hausstand – auch wenn sie in unterschiedlichen Wohnungen leben. Das gilt auch für Personen, die zwar getrennt sind, aber sich gemeinsam um ihre Kinder kümmern.

Steigen die Inzidenzen regional über 100 – wie es aktuell außer in Leipzig überall der Fall ist – dürfen sich die Mitglieder eines Hausstandes nur mit maximal einer weiteren Person treffen.

Von Matthias Puppe/Matthias Roth