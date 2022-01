Omikron ist in Sachsen auf dem Vormarsch. Die Landesregierung will deshalb automatische Verschärfungen nicht an eine Inzidenz von über 1500 knüpfen. Auch weitere Änderungen der Corona-Regeln sind geplant, die der Leipziger Buchmesse nutzen könnten. RB muss jedoch weiter mit Fan-Beschränkungen leben.