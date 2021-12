Neue Corona-Regeln: Sachsen will Gastronomie in Hotspots schließen

Dresden

Die sächsische Landesregierung will den bestehenden Teil-Lockdown in Sachsen ausweiten. Konkret will sie eine Hotspot-Regelung für die Gastronomie einführen. „Ab einer Inzidenz über 1500 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner sollen die Gastronomie-Betriebe schließen müssen“, teilte das Sozialministerium nach den regierungsinternen Beratungen zur neuen Corona-Verordnung mit. Im Übrigen solle für diese Branche die bisherige 2G-Regelung, wonach nur Geimpfte und Genesene Zutritt erhalten, sowie die Einschränkung der Öffnungszeiten beibehalten werden. Aktuell dürfen Cafés und Restaurants nur zwischen 6 bis 20 Uhr öffnen.

Das sächsische Kabinett will am Freitag die neue Verordnung beschließen. In den nächsten Tagen sollen die geplanten Regelungen mit dem Landtag beraten werden. Es können sich noch Änderungen ergeben. Die neue Verordnung soll am 13. Dezember in Kraft treten und bis einschließlich 9. Januar 2022 gelten.

Die aktuellen Corona-Maßnahmen sollen laut Sozialministerium mit der neuen Verordnung beibehalten werden. Bars und Clubs und Sportstätten bleiben geschlossen. Auch der Freizeit- und Kulturbereich darf mit Ausnahme von Bibliotheken nicht öffnen.

