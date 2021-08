Neue Corona-Regeln: Sachsen plant Benachteiligungen für negativ Getestete

Dresden

Sachsen will künftig Angebote und Geschäfte inzidenzunabhängig offen halten – plant aber ab bestimmten Schwellenwerten deutliche Einschränkungen für Personen, die lediglich negativ getestet wurden. Dies geht aus dem Entwurf der neuen Corona-Verordnung hervor, der der Leipziger Volkszeitung vorliegt.

„Die Öffnung, Inanspruchnahme und der Betrieb von Geschäften, Einrichtungen, Unternehmen, Veranstaltungen und sonstigen Angeboten ist inzidenzunabhängig unter Beobachtung der nachfolgenden Vorschriften gestattet“, heißt es darin als Grundsatz. Die Verordnung definiert zudem nur noch eine Inzidenzstufe. Ab einem Inzidenzwert von über 35 in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt wird laut Vorlage ein Test-, Genesenen- oder Impfnachweis für bestimmte Bereiche verpflichtend: Dies beträfe unter anderem die Innengastronomie, Veranstaltungen in Innenräumen, den Zugang von Diskotheken, Clubs und Bars, Hallenbädern sowie Sport im Innenbereich.

Zwei neue Coronavirus-Warnstufen

Die sächsische Landesregierung will darüber hinaus zwei neue Corona-Warnstufen einführen: die Vorwarnstufe und die Überlastungsstufe. Die Vorwarnstufe gilt demnach, wenn im Freistaat mindestens 650 Krankenhausbetten auf Normalstationen oder 210 Betten auf Intensivstationen mit Covid-19-Erkrankten belegt sind. Derzeit sind 99 Normal- und 19 Intensivbetten belegt. Die Überlastungsstufe wäre mit der bisherigen „Corona-Notbremse“ identisch: Sie greift bei einer Belegung von 1300 Betten auf Normalstationen oder 420 Intensivbetten.

Bei der Vorwarnstufe sollen laut den aktuellen Überlegungen der Landesregierung erneut Kontaktbeschränkungen verhängt werden. Private Zusammenkünfte wären dann mit zehn Personen unabhängig von der Anzahl der Hausstände gestattet. Kinder bis Vollendung des 14. Lebensjahrs blieben davon unberücksichtigt. Auch Geimpfte und Genesene würden bei der Ermittlung der zulässigen Personenzahl nicht mitgezählt. Bei der Vorwarnstufe soll auch ein Impf-, Genesenen- oder Testnachweis für bestimmte Bereiche verpflichtend sein, wie es bei einer Inzidenz über 35 vorgesehen ist.

Überlastungsstufe schränkt negativ Getestete ein

Wird die Überlastungsstufe erreicht, soll die Vorlage eines negativen Testergebnisses nicht mehr ausreichen, um beispielsweise in Hallenbäder, Clubs oder in Restaurants zu kommen. Private Zusammenkünfte wären „Angehörigen eines Hausstandes, in Begleitung der Partnerin oder des Partners und von Personen, für die ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht“ gestattet oder generell mit einer weiteren Person. Geimpfte und Genesene würden bei dieser Einschränkung nicht mitgezählt, ebenso unter 14-Jährige.

Für Großveranstaltungen wie Fußballspiele und Konzerte sieht die geplante Verordnung kaum neue Vorschriften vor. Diese wären zulässig, wenn eine Kontakterfassung – vorzugsweise durch personalisierte Tickets – gewährleistet ist. Zugang erhielten Genese, Getestete und Geimpfte. Insgesamt darf die Auslastung bei 50 Prozent der Plätze liegen, maximal aber nicht mehr als 25.000 Personen betragen. Die einzige Neuerung beträfe die Überlastungsstufe: Dann dürften allein Genesene und Geimpfte Großveranstaltungen besuchen. Eine derartige Lösung hatte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zuletzt auch favorisiert.

Neue Regeln für Versammlungen

Auch bei Demonstrationen und Versammlungen will Sachsen künftig unter gewissen Umständen zwischen nur Getesteten sowie Geimpften und Genesenen unterscheiden. Generell sollen Versammlungen unter freiem Himmel möglich sein, wenn alle Teilnehmer einen medizinischen Mund-Nase-Schutz tragen und ein Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden kann. Bei der Vorwarnstufe wären Demonstrationen bloß ortsfest möglich. Die Teilnehmerzahl dürfte 1000 Personen nicht überschreiten, wobei Geimpfte und Genesene nicht mitgezählt werden. Bei der Überlastungsstufe wären maximal zehn Personen erlaubt. Auch dann würden Geimpfte und Genesene nicht mitgezählt.

Die Landesregierung will die neue Corona-Verordnung in der kommenden Woche beschließen. Sie soll am 26. August in Kraft treten.

Von Kai Kollenberg