Dresden

Die sächsische Landesregierung will die aktuell bestehenden Corona-Maßnahmen ein Stück weit lockern und in vielen Bereichen Öffnungen ermöglichen. Darauf hat sich das Kabinett am Freitagabend bei den Beratungen über die Eckpunkte der künftigen Corona-Verordnung verständigt. Die neue Verordnung soll kommenden Mittwoch beschlossen werden und ab 14. Januar gelten.

Sachsen setzt auf 2G plus

Theater, Museen, Kinos und Fitnessstudios sollen mit der „2G plus“-Regel öffnen dürfen. Dabei erhalten Geimpfte und Genesene Zutritt zu den Einrichtungen. Sie müssen allerdings auch einen negativen Corona-Test vorweisen können – oder eine Booster-Impfung nachweisen. Sachsen erlaubt aber lediglich, dass die Platzkapazitäten im Kulturbereich zu 50 Prozent ausgeschöpft werden. Es gilt zudem eine Höchstkapazität von 250 Personen.

Auch die Hotelbranche darf in Sachsen wieder öffnen. Hier setzt der Freistaat ebenso auf das Konzept 2G plus – wie auch bei Messen. Allerdings gilt für Messen eine Höchstkapazität von 1000 Personen. Der Friseurbesuch soll mit 3G möglich sein, bisher untersagte körpernahe Dienstleistungen mit 2G. Das betrifft unter anderem Kosmetiksalons.

Gastronomie darf wieder bis 22 Uhr öffnen

Die Landesregierung schließt sich zudem dem überwiegenden Teil der Bundesländer an und wird für die Gastronomie ebenfalls die „2G plus“-Regel vorschreiben. Das bedeutet de facto eine Verschärfung, bisher gilt in Sachsen für Restaurants und Cafés nur 2G. Die Gastronomie soll allerdings künftig wieder bis 22 Uhr öffnen dürfen, falls die Auslastung der Krankenhäuser unter den Grenzwerten der sogenannten Überlastungsstufe liegt.

Automatische Verschärfungen möglich

Die Überlastungsstufe griff bislang, wenn 420 Betten auf den Normalstation der Kliniken und 1300 Betten auf den Intensivstationen mit Corona-Patienten belegt sind. Momentan liegt die Auslastung der sächsischen Krankenhäuser unter diesen Werten. Wird die Belastungsstufe erreicht, werden alle Lockerungsschritte zurückgenommen. Diese Verschärfung greift auch, falls die Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt über einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1500 steigt.

Neue Teilnehmer-Grenze bei Demos

Die Landesregierung will darüber hinaus, künftig mehr Teilnehmer bei Demonstrationen zulassen. Momentan sind Kundgebungen nur mit zehn Personen erlaubt. Ab 14. Januar soll die Höchstgrenze inzidenzunabhängig bei 200 Teilnehmern liegen. Bei einer Bettenauslastung unterhalb der Überlastungsstufe können sich bis zu 100o Personen versammeln. Demonstrationen dürfen dann auch wieder eine Route nehmen und müssen nicht nur an einem Ort stattfinden.

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) machte deutlich, dass Sachsen die Lockerungen aus Gründen der Verhältnismäßigkeit durchführen müsse: „Wir haben in einem Rechtsstaat nicht die Möglichkeit, alles für immer zu schließen.“ Allerdings gehe die Landesregierung „auf Nummer sicher“, man habe mit den automatischen Verschärfungen einen Sicherheitsmechanismus eingebaut.

Von Kai Kollenberg