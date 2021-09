Dresden

Die sächsische Landesregierung führt wie angekündigt ein 2G-Optionsmodell in Sachsen ein. Das kündigte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) nach der Kabinettssitzung am Dienstag an. Bei diesem Optionsmodell kann die Maskenpflicht und der Mindestabstand fallen, falls nur Genesene und Geimpfte Zutritt erhalten. Es wird ab Donnerstag gelten, wenn die neue Corona-Verordnung in Kraft tritt.

Das 2G-Modell sei eine Option und „kein Muss“, sagte Köpping. Es soll für die Innengastronomie, Veranstaltungen aller Art, den Kulturbereich in Innenräumen, für Sport im Innenbereich, für Saunen und Hallenbäder, Tanzschulen und touristische Bus- und Bahnreisen gelten.

2G-Option nur bis 5000 Personen

Ausdrücklich wird es nicht für den Einzelhandel und den öffentlichen Nahverkehr eingeführt. Auch Kantinen und Mensen sind ausgenommen. Das 2G-Optionsmodell soll zudem nur für eine Personenkapazität bis 5000 Personen gelten. Außerdem gibt es Auflagen für das Personal bei den Veranstaltungen und den betroffenen Angeboten: Falls das Personal keinen Impf- oder Genesenen-Nachweis vorlegt, muss es einen negativen Test nachweisen und bei der Arbeit eine OP-Maske tragen.

Kinder unter 16 Jahren können das 2G-Optionsmodell generell nutzen. Bei ihnen wird wegen der Schulpflicht unterstellt, dass sie mehrmals die Woche in der Schule getestet werden. Personen, die sich aus medizinisch Gründen nicht impfen lassen können, können das 2G-Optionsmodell nicht nutzen.

Von Kai Kollenberg