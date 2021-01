Dresden

„Aufgrund der Infektionszahlen können wir nicht davon sprechen, dass es eine Entwarnung geben kann“, sagte Sachsens Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) am Dienstagabend – deshalb müssten Kontakte weiterhin deutlich reduziert werden. Die neue Corona-Schutzverordnung, die am Dienstagabend in Dresden vorgestellt wurde und am Freitag endgültig beschlossen werden soll, sieht einschneidende Regelungen mindestens bis Ende Januar vor.

Kontakte sollen weiter reduziert werden

Als wichtige Maßnahme gilt dabei, insbesondere private Treffen noch stärker herunterzufahren. Bislang waren fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt – ab 11. Januar sollen mit der neuen Corona-Verordnung nur noch Zusammenkünfte des Hausstandes mit einer weiteren, nicht im Haushalt lebenden Person gestattet sein. Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr sollen – anders als im Bund vereinbart – nicht mitgerechnet werden. Der endgültige Beschluss zu diesem Punkt soll nach einer Landtagsberatung aber erst am Freitag erfolgen. Es werde noch diskutiert, erklärte Petra Köpping am Dienstagabend.

Fahrpläne sollen ausgedünnt werden

Außerdem dringt die Landesregierung darauf, die Auslastung des Öffentlichen Nahverkehrs deutlich zu reduzieren: Dazu gehöre auch, die Verbindungen von Bussen und Bahnen auszudünnen, erklärte Petra Köpping. Das Kabinett sprach die dringende Empfehlung an die Anbieter aus, die Fahrpläne auf 50 Prozent herunterzufahren. Dafür soll es Entschädigungszahlungen geben. Außerdem sollen noch mehr Unternehmen Homeoffice für ihre Mitarbeiter anbieten, sofern das möglich ist. Auch über die Schließung von Betriebskantinen wird bis Freitag noch gesprochen. Ladenschließungen in weiteren Branchen seien dagegen kein Thema, sagte die Sozialministerin.

Ausgangssperren werden beibehalten

In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern soll der Bewegungsradius von 15 Kilometer um das Wohnumfeld gelten, wenn kein triftiger Grund vorliegt. Diese Regelung soll vorerst beibehalten werden. Der 15-Kilometer-Radius gilt in Sachsen bereits für das Einkaufen und den Sport – nun könnten aber auch Reisen und Tagesausflüge explizit keinen triftigen Grund mehr darstellen, wie sich der Bund und die Länder geeinigt haben. Die Ursache sind unter anderem die massenhaften Besucher in den sächsischen Skigebieten. Auch über diese etwaige Ausdehnung wird bis zum Freitag noch diskutiert werden.

Von Andreas Debski