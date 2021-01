Neue Corona-Regeln: Das gilt in Sachsen ab 28. Januar

Leipzig

Nach der Konferenz mit Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) am Dienstagabend hat die sächsische Landesregierung mit Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) und seinem Vize Martin Dulig ( SPD) am Mittwoch Details für den Freistaat vorgestellt. Es geht um weitere Verschärfungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Ein Überblick über die wichtigsten Maßnahmen, die laut Kretschmer ab Mitte nächster Woche (28. Januar) gelten sollen.

1. Lockdown

Die Verlängerung des bundesweiten Lockdowns bis zum 14. Februar trägt Sachsen komplett mit. Im Freistaat geht es damit nur um eine Woche Aufstockung. Denn am 8. Januar hatte die Landesregierung bereits festgelegt, dass der schwer von der zweiten Corona-Welle getroffene Freistaat den Lockdown bis zum 7. Februar verlängert. Damit besaß Sachsen ein bundesweites Alleinstellungsmerkmal.

2. Schulen und Abschlussklassen

Am bereits seit Montag laufenden Unterricht für die Abschlussklassen wird nicht gerüttelt. Das machte Kretschmer klar. Es gibt dagegen zwar Proteste der Gewerkschaft GEW und von Schülern. Viele Schüler und Lehrer sind aber auch froh, dass es nach vier Wochen Pause wieder losgeht. Bis zum vorgezogenen Ferienstart am 1. Februar gibt es keine Änderung. Die Abschlussklassen im Freistaat werden laut Kretschmer auch nach den Ferien ab 8. Februar weiter live in der Schule lernen können. Durch den verlängerten Lockdown bis zum 14. Februar ist der ebenfalls für den 8. Februar geplante Schulstart aller anderen Klassen aber vom Tisch. Sollte sich bis dahin die Inzidenz-Zahl um die 50 einpegeln, dann, so Kretschmer, könne es auch ab 15. Februar für alle anderen Klassen in den Schulen zumindest mit Teil-Unterricht wieder losgehen.

3. Kitas, Horte und Notbetreuung

Auch Horte in den Grundschulen und Kitas bleiben durch die Lockdown-Verlängerung mindestens bis zum 14. Februar geschlossen. Eine Anlage in der sächsischen Corona-Schutzverordnung legt fest, welche besonderen Berufsgruppen („systemrelevant“) ihre Kinder in die Notbetreuung bringen können. Daran wird nichts geändert, wie Kretschmer auf Nachfrage vor Journalisten klarmachte. „Wir planen keine Erweiterung oder Beschränkung der Berufsgruppen“, sagte der Regierungschef. Ziel sei es aber, dass die Notbetreuung nicht zuviel genutzt werde.

4. Ausgangsbeschränkungen und 15-km-Regel

In Sachsen gilt seit dem 14. Dezember und damit schon über vier Wochen die Ausgangssperre ab 22 Uhr und der immer wieder viel diskutierte 15-Kilometer-Radius im Umfeld der Wohnadresse. Auch Bayern hat das eingeführt. „Diese strenge Regeln funktionieren, die Sachsen haben den 15-Kilometer-Radius verinnerlicht“, sagte Kretschmer. Andere Bundesländer zögen da aber leider nicht mit. Entsprechend zäh seien die Diskussionen in der Live-Schalte mit Merkel gewesen. Eine Einigung ermöglicht nun „umfangreiche Maßnahmen“ auf lokaler und regionaler Ebene, ohne dass explizit von Ausgangssperren gesprochen wird. In Sachsen wird die Regel aber weiterhin gelten. Darauf wiesen Kretschmer und Dulig unisono hin.

5. Nahverkehr

Bei diesem Punkt hatte Sachsen quasi auch schon vorgelegt. In der aktuellen Corona-Schutzverordnung ist die Reduzierung des ÖPNV im Freistaat schon klar geregelt, wenngleich auch nur als Empfehlung. Die Auslastung soll deutlich reduziert werden. Adäquat hat das jetzt auch der Bund beschlossen. Dulig, der in Sachsen als Minister auch für den Verkehr zuständig ist, verwies darauf, dass es darum gehe Mobilität zu reduzieren und Kontakte zu beschränken. Dem müsse auch der ÖPNV Rechnung tragen.

6. Medizinische Masken

Der Vorstoß für das generelle Tragen von FFP-2-Masken und damit die Pflicht beim Einkaufen und im ÖPNV kam von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) – dort gilt die neue Regel seit Montag. Bei der Merkel-Schalte ist die Trage-Pflicht von medizinischen Masken jetzt für alle Bundesländer festgelegt worden. Dabei handelt es sich um FFP2- und/oder OP-Masken. Auch Sachsen schärft da nach. Dabei können unterschiedliche Masken-Typen genutzt werden. „Aber Masken unterhalb des OP-Standards werden nicht akzeptiert“, sagte Dulig.

7. Homeoffice

Mehr Arbeit zu Hause, weniger Anwesenheit im Büro: Mit dieser Festlegung verstärken Bund und Länder den Druck auf Arbeitgeber, um noch mehr Menschen den Job im Homeoffice zu ermöglichen. Dazu hat das Bundesarbeitsministerium am Mittwoch eine Verordnung erlassen. Sachsen wird das mittragen. Sowohl Kretschmer als auch Dulig wiesen darauf hin, dass die private Wirtschaft und die staatliche Verwaltung noch stärker Homeoffice nutzen sollen.

8. So geht es weiter

Nach Vorstellung und Debatte der Eckpunkte der neuen Corona-Schutzverordnung am Mittwoch im Kabinett und der Präsentation in der Landespressekonferenz werden am Donnerstag und Freitag Anhörungen von Interessenverbänden wie dem Städte- und Landkreistag stattfinden. Am nächsten Montag wird der Landtag eingebunden, die Sonderausschüsse für Gesundheit, Bildung und Recht werden die Vorlage beraten und können noch Änderungsvorschläge machen. Am nächsten Dienstag beschließt dann das schwarz-grün-rote Kabinett die neue Verordnung. Sie wird am Mittwoch (27. Januar) veröffentlicht und tritt am Donnerstag (28. Januar) in Kraft.

Von André Böhmer