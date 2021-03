Dresden/Leipzig

Es sind kleine Schritte Richtung Normalität: In der Corona-Pandemie ermöglicht Sachsen weitere Lockerungen – trotz steigender Infektionszahlen. Unter anderem öffnen ab Montag weiterführende Schulen, mancherorts dürfen Zoos, Museen und Galerien unter Auflagen wieder besucht werden. Der Freistaat hatte den Kommunen in seiner aktuellen Corona-Schutzverordnung Öffnungsmöglichkeiten eingeräumt, wenn bestimmte Inzidenzen erfüllt sind.

Als kritische Marke gilt der Wert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen. Dieser wurde in Sachsen zwar am Wochenende erstmals wieder überschritten. Die Lockerungen ab 15. März treten dennoch in Kraft und können beibehalten werden, wenn die Inzidenzen in den einzelnen Kreisen und kreisfreien Städten unter 100 bleiben. Öffnungen für weitere Bereiche wie Gastronomie, Kultur oder Sport verschieben sich wegen der hohen Sachsen-Inzidenz jedoch automatisch um mindestens zwei Wochen nach hinten.

Die Neuerungen bei den Corona-Regeln ab 15. März im Überblick:

SCHULEN: Nachdem Abschlussklassen und Grundschüler bereits an die Schulen zurückgekehrt sind, öffnen nach drei Monaten Schließzeit nun auch Gymnasien und Oberschulen. Geplant ist der Unterricht im Wechselmodell, um kleinere Klassengrößen und damit genügend Abstand zu ermöglichen. Eigentlich sollte das Schulgelände ab 15. März nur mit einem negativen Corona-Test betreten werden dürfen. Aber noch gibt es nicht an allen Schulen ausreichend Selbsttests. Die Testpflicht gilt erst dann, wenn genügend Tests vorhanden seien, so Kultusminister Christian Piwarz (CDU).

Mehr zu den Schulöffnungen: Das müssen Schüler in Sachsen ab Montag beachten

TESTPFLICHT FÜR UNTERNEHMEN: Von Montag an müssen sich laut Landesverordnung all diejenigen Beschäftigten und Selbstständigen einmal wöchentlich testen lassen, die direkten Kontakt zu Kunden haben – etwa Verkäufer. Arbeitgeber müssen demnach die Tests kostenfrei zur Verfügung stellen. Vom 22. März an sind Arbeitgeber zudem verpflichtet, ihren Beschäftigten, die vor Ort im Büro arbeiten, einen kostenlosen Selbsttest pro Woche zu ermöglichen. Allerdings gelten die Regeln erst, wenn ausreichend Tests zur Verfügung stehen und deren Beschaffung zumutbar ist. Für Friseure und Fahrschullehrer gilt die Testpflicht bereits. Unter anderem bereiten sich große Unternehmen wie Volkswagen, Globalfoundries oder Verbundnetz Gas (VNG) auf die Testpflicht vor.

Mehr zu Tests: Hier kann ich mich in Leipzig kostenlos testen lassen

Kritik kommt von Unternehmen und Verbänden, weil Sachsen als einziges Bundesland an der Testpflicht für Arbeitgeber festhält. Der Bauindustrieverband Ost kritisiert eine „große Verunsicherung“, weil wesentliche Fragen zur praktischen Umsetzung nicht geklärt seien. Zudem wisse niemand, wo und zu welchen Bedingungen in dieser kurzen Zeit eine solch große Anzahl Tests bezogen werden könnten.

ZOOS UND MUSEEN: Monatelang mussten Besucher darauf warten, nun ist es endlich soweit: Ab Montag dürfen botanische Gärten, Zoos und Tierparks mit Terminvergabe wieder öffnen. Allerdings nur, wenn die Wocheninzidenz in der Region unter 100 liegt. Zudem müssen vorher Termine vergeben werden und die Kontakte nachverfolgt werden können. Gleiches gilt für die Öffnung von Museen, Galerien und Gedenkstätten.

Mehr zum Thema: Das darf ab Montag in Leipzig wieder öffnen

So will etwa Chemnitz seine Freizeiteinrichtungen unter Auflagen öffnen, auch der Zoo Hoyerswerda öffnet ab Montag mit vorheriger Terminvergabe. Der Zoo Leipzig hingegen verschiebt die für Montag geplante Wiedereröffnung angesichts steigender Zahlen.

Zudem gibt es einen Lichtblick für Kulturfans: Viele Museen und Galerien in Leipzig öffnen wieder ihre Türen und zeigen über Monate verborgene Schätze. Der Semperbau am Zwinger in Dresden mit der Gemäldegalerie Alte Meister und der Skulpturensammlung öffnet unter Auflagen. Das Residenzschloss mit Grünem Gewölbe und Kupferstich-Kabinett plant eine Öffnung ab dem 26. März.

Von LVZ/dpa/nöß