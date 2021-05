Dresden

Diese neue Regel könnte ein entscheidender Einschnitt werden: Die bisherige Selbstauskunft für Corona-Tests soll beim Einkaufen („Click an Meet“), für den Friseurbesuch oder körpernahe Dienstleistungen sowie in den Schulen nicht mehr gelten. Auch Übungsleiter im Sport wären davon betroffen. Der Grund ist die Bundesverordnung, die vollständig Geimpften und Genesenen mehr Freiheiten gibt – und die beiden Gruppen mit frisch Getesteten gleichstellt.

Neue Vorschrift beschränkt Testmöglichkeiten

Der Haken ist allerdings: Die Bundesvorschrift schreibt einen Test unter Aufsicht vor. Damit gelten die sächsischen Regelungen über die Möglichkeiten zur Selbsterklärung zumindest bei Sieben-Tage-Inzidenzen über 100 nicht mehr. Aktuell liegen nur Leipzig und Dresden unter dieser Grenze. Die Auskunft konnte bislang über einen Vordruck erteilt werden, der unter anderem auf der Internetseite des Sozialministeriums heruntergeladen werden konnte.

Bund schreibt Tests mindestens unter Aufsicht vor

Innerhalb der sächsischen Regierung werden die neuen Anforderungen – die nur eine Testung unter Aufsicht, in Betrieben durch geschultes Personal oder Schnelltestzentren akzeptieren – als „zu streng“ eingestuft. Rechtlich ist eine Abweichung von der Regelung des Bundes zumindest aber bei einer Inzidenz über 100 nicht möglich. Hintergrund ist, dass offenbar mit etlichen Täuschungen gerechnet wird, um an die geplanten Erleichterungen zu gelangen.

Sachsen will an Selbstauskunft festhalten

Derzeit wird noch geprüft, ob zumindest bei Inzidenzen unter 100 die Selbstauskunft ausreichend sein kann – die Tendenz ist positiv. Damit würde die entsprechende Erklärung wieder möglich sein. Das ist beispielsweise in Leipzig äußerst wichtig, wo es bei einer anhaltenden Inzidenz von unter 100 ab Freitag erste Öffnungen geben könnte.

Das würde bedeuten: Auf Freisitzen in der Gastronomie oder in Kultureinrichtungen gilt wieder die Selbstauskunft. Ansonsten müsste jede und jeder vor Ort einen Selbsttest absolvieren oder einen tagesaktuellen Schnelltest vorlegen. Andererseits müssten Schüler, um an dem Präsenzunterricht teilnehmen zu können, sich bei Inzidenzen über 100 zwingend in den Schulen selbst testen – ein Schreiben der Eltern würde nicht mehr genügen.

Das sächsische Kabinett berät am Dienstagmittag die neuen Vorschriften, die sich aus der Bundesverordnung ergeben. Danach soll auf einer Pressekonferenz informiert werden.

Von Andreas Debski