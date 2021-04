Neue Corona-Notbremse sieht Bußgelder bis 25.000 Euro vor

Leipzig

Die neue Corona-Notbremse im Infektionsschutzgesetz (IfSG) ist eine Herausforderung für die lokalen Ordnungsämter. Bei Verstößen gegen die Regeln müssen sie die Höhe der Bußgelder völlig neu bewerten. Dabei kann es nach jetzigem Stand zu wenig nachvollziehbaren Ergebnissen kommen.

Der Grund sind die unterschiedlichen Regelungen in Sachsen mit seiner Corona-Schutzverordnung und beim Bund mit dem neu gefassten IfSG. Beide Vorschriften sehen unterschiedliche Sanktionsmöglichkeiten vor. Während in Sachsen ein konkreter Bußgeldkatalog vorliegt, gibt der Bund nur einen Rahmen für Bußgelder vor. Die Höchstgrenze liegt nun sogar bei 25.000 Euro und nicht, wie zunächst erwartet, bei 2500 Euro. Dies gilt zum Beispiel bei schweren Verstößen gegen die Ausgangssperre.

Unterschiedliche Bewertung für dieselbe „Party“ möglich

Am besten lässt sich das Problem der Bewertung eines Falls mit einem Beispiel erklären. Wenn sich fünf Personen zu einer illegalen „Garagenparty“ treffen, verstoßen sie gegen die Kontaktbeschränkungen. Liegt die Inzidenz unter 100, ist der Fall klar. Dann gilt die Corona-Schutzverordnung des Landes und pro Person werden 250 Euro fällig, so sieht es der sächsische Bußgeldkatalog vor.

Liegt die Inzidenz über 100, greift das IfSG. Darin ist für denselben Verstoß ein Bußgeld bis zu 25.000 Euro vorgesehen. Das zuständige Ordnungsamt muss dann mit seinem Ermessen die konkrete Summe festlegen. Zwar wird es dabei wohl kaum den Höchstwert ansetzen, aber schon regional kann es durchaus zu Unterschieden kommen.

Corona-Verstöße: Beim Bußgeld kommt es auch auf den Ort an

Findet die „Garagenparty“ in Lützschena statt, dann ist das Ordnungsamt in Leipzig zuständig. Treffen sich die Teilnehmer nur einige Kilometer weiter in Schkeuditz, muss der Landkreis Nordsachsen die Höhe des Bußgeldes bestimmen und kann dabei zu einem anderen Ergebnis als die Kollegen in der benachbarten Messestadt kommen.

Bisher ist unklar, ob der Bund an der Stelle noch einmal nachbessert und die Höhe des Bußgeldes für bestimmte Verstöße genau beziffert. Unterschiedliche Bußgeldbescheide wurden allerdings auch schon zu Beginn der Pandemie in Sachsen erlassen. Zu diesem Zeitpunkt galt der jetzige Katalog noch nicht und das Sozialministerium verwies damals schon einmal auf die Regelungen im IfSG.

Ordnungsämter warten auf Hinweis aus Berlin

Die Tendenz im April 2020: Im Leipziger Raum musste für Verstöße mehr bezahlt werden als in Ostsachsen. Aus dem Sozialministerium in Dresden und beim Ordnungsamt in Leipzig heißt es jetzt: „Wir warten ab, was noch aus Berlin kommt.“

Eine Sache ist aber auch klar: Wer gegen die Ausgangssperre oder ein Sportverbot in der Gruppe verstößt, muss kaum mit einer fünfjährigen Gefängnisstrafe rechnen. Das hatte am vergangenen Montag bei einer Kundgebung unter dem Motto „Wir wollen leben“ in Leisnig ein Redner seinen Zuhörern zugerufen.

Zwar sieht das IfSG eine härtere Sanktion vor, wenn nicht nur gegen die Notbremse verstoßen wird, sondern dabei auch das Coronavirus verbreitet, also eine andere Person angesteckt wird. Wer also nicht nur an einer illegalen „Garagenparty“ teilnimmt, sondern dabei auch noch andere Personen infiziert, muss auch mit einer härteren Strafe rechnen. Der Rahmen reicht in diesen Fällen von Geldstrafen bis in Extremfällen zu den genannten fünf Jahren Haftstrafe.

Von Matthias Roth