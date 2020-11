Dresden

Sachsen hat einen neuen Katalog mit Corona-Maßnahmen aufgelegt, um den Anstieg der Neuinfektionen zu bremsen. Dazu zählen eine erweiterte Maskenpflicht sowie verstärkte Kontrollen in Geschäften und im Öffentlichen Nahverkehr. „Die bisherigen Maßnahmen zeigen noch keine durchschlagende Wirkung. Die Lage ist nach wie vor ernst“, begründete Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) die Verschärfungen. Es seien „gerade die kleinen Dinge, die entscheidend sein können“.

Erweiterte Maskenpflicht auf Parkplätzen und vor Schulen

Deshalb wird die Maskenpflicht auf alle Bereiche ausgedehnt, in denen sich viele Menschen aufhalten: Ab sofort muss auch auf Parkplätzen von Supermärkten und Einkaufszentren ein Mund-Nasen-Schutz aufgesetzt werden, das Gleiche gilt vor Kindertagesstätten und Schulen für alle, die ihre Kinder bringen oder abholen. Das Einhalten der Maskenpflicht – wie auch der maximalen Kundenzahl in Läden – soll künftig noch stärker kontrolliert werden, kündigt Petra Köpping an. Nahezu alle Landkreise und Großstädte haben die Polizei bereits um Amtshilfe gebeten – die Beamten sollen nun verstärkt Bußgelder gegen Verweigerer verhängen. Wer an neuralgischen Stellen ohne Maske erwischt wird, muss 60 Euro zahlen. Auch der seit Dienstag untersagte „kleine Grenzverkehr“ nach Tschechien und Polen, also das Einkaufen und Tanken, wird kontrolliert und bei Verstößen sanktioniert.

Landesregierung rät: ÖPNV möglichst meiden

Außerdem empfiehlt die Landesregierung allen – und vor allem älteren Menschen – „auf nicht nötige Fahrten mit dem ÖPNV zu verzichten“. Gerade in Stoßzeiten seien Busse und Bahnen sehr voll, erklärt die Sozialministerin und rät dazu, möglichst auf das Fahrrad umzusteigen. Darüberhinaus wird es ab der kommenden Woche präventive Corona-Beratungen in Senioren- und Pflegeheimen geben: Es gehe nicht darum, Heime schnell zu schließen, sondern um bessere Schutzmaßnahmen und Testmöglichkeiten, machte Petra Köpping klar. Zudem wird geprüft, wie über 75-Jährigen die als sicher geltenden FFP-2-Schutzmasken kostengünstig zur Verfügung gestellt werden können.

Entscheidung zu Kitas und Schulen nächste Woche

Dagegen soll der Schulbereich bis auf Weiteres nicht angetastet werden. Regierungssprecher Ralph Schreiber sagte am Dienstag: „Der Ministerpräsident möchte an den Schulen nicht rütteln.“ Dies werde auch ein Schwerpunkt der nächsten Beratungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und den Ministerpräsidenten am kommenden Mittwoch, so Schreiber. Für Kitas und Grundschulen seien weit reichende Einschnitte aber „nicht diskutabel“.

Köpping : Krankenhäuser laufen unter Volllast

Die Sozialministerin machte klar, dass die Lage in den Krankenhäusern schon jetzt sehr ernst ist: Von den 26.000 Klinikbetten in Sachsen sind aktuell 1500 mit Corona-Patienten belegt, von denen sich 300 auf Intensivstationen befinden. „Im Unterschied zum Frühjahr gibt es keine Freilenkung von 35 bis 40 Prozent in den Kliniken – das heißt, die Krankenhäuser laufen unter Volllast und müssen zusätzlich Corona-Fälle versorgen“, erklärt Petra Köpping. Kliniken vor allem im Raum Chemnitz und in der Dresdener Region würden sich allmählich ihren Kapazitätsgrenzen nähern.

Kretschmer wirbt um Verständnis für Maßnahmen

Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) warb nochmals um Verständnis für die Corona-Maßnahmen: „Das Virus nimmt keine Rücksicht auf persönliche Befindlichkeiten. Wir Bürger müssen unser Verhalten dem Risiko anpassen.“ Zwar gelte der Teil-Lockdown seit gut zwei Wochen und sei der exponentielle Anstieg gebrochen worden – „von einem Abklingen kann aber noch nicht die Rede sein“. Nur mit „Disziplin und Verzicht“ könnten alle dazu beitragen, die Infektionszahlen weiter zu reduzieren „und so mithelfen, dass wir alle gut durch die kommenden Wochen und Monate kommen“.

Von Andreas Debski