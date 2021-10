Leipzig

Dutzende neue Arbeitsplätze: Das Bundeswirtschaftsministerium wird nach Informationen der Leipziger Volkszeitung eine Außenstelle des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) in Borna einrichten. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat demnach einen entsprechenden Beschluss bereits in der vergangenen Woche getroffen. In den nächsten Tagen soll die Entscheidung offiziell kommuniziert werden.

Wie viele Personen bei der Bafa in Borna arbeiten werden, ist noch unklar. Es wird damit gerechnet, dass die Außenstelle mindestens 60 Mitarbeiter umfassen soll.

Außenstelle kümmert sich ums Lieferkettengesetz

Die Bundesregierung hatte nach dem vereinbarten Aus der Kohleverstromung versprochen, bis 2029 insgesamt 5000 neue Jobs in den ehemaligen Kohleregionen zu schaffen. Der Behördenstandort Borna soll dazu im Mitteldeutschen Braunkohlerevier beitragen. Geplant ist, dass der Standort bis zum 1. Januar 2023 seinen Dienst aufnimmt.

Dass Jahr 2023 ist deswegen so bedeutend, weil die Bornaer Außenstelle die Einhaltung des Sorgfaltspflichtengesetz – auch Lieferkettengesetz genannt – gewährleisten soll. Das Gesetz verpflichtet Unternehmen mit mindestens 3000 Beschäftigten ab diesem Zeitpunkt, dafür Sorge zu tragen, dass innerhalb der Lieferkette die Menschenrechte eingehalten werden. Kinderarbeit und Zwangsarbeit sollen so verhindert werden. Das Bafa soll die Unternehmensberichte kontrollieren und Beschwerden im Zusammenhang mit dem Lieferkettengesetz nachgehen – unter anderem von Betroffenen.

Standort anscheinend schon gefunden

Ein geeigneter Standort für die Außenstelle ist in Borna anscheinend schon gefunden. Er soll in unmittelbarer Nähe zum Landratsamt liegen.

Das Bafa ist bereits mit einer Zweigstelle in Sachsen ansässig, die im Frühjahr 2020 in Weißwasser eröffnet wurde. Knapp 200 Mitarbeiter an vier Standorten in der Stadt widmen sich dort der Umsetzung von Förderprogramme, die mit Klimaschutz und Elektromobilität zu tun haben. Der Hauptsitz der Bafa liegt in Eschborn bei Frankfurt am Main. Weitere Außenstellen befinden sich in Bochum und Berlin. Insgesamt hat das Bundesamt knapp 1200 Mitarbeiter.

Kretschmer fürchtet um Zukunftschancen

Im mitteldeutschen Revier arbeiten derzeit rund 2700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zudem gibt es 5400 indirekt Beschäftigte. In der Lausitz hat die Kohle-Industrie rund 8000 Angestellte, circa 16.000 arbeiten indirekt für sie.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) wandte sich zuletzt gegen eine früheren Kohle-Ausstieg im Jahr 2030 statt dem geplanten Aus acht Jahre später, er fürchtet um die Zukunftschancen der Region. Man bräuchte Zeit, um neue Arbeitsplätze aufzubauen. Kretschmer sprach in dem Zusammenhang von einem „Vertrauensbruch“ der möglichen Ampelkoalitionäre in Berlin. SPD, Grüne und FDP hatten einen schnelleren Ausstieg aus der Kohleverstromung im Zuge der Sondierungsgespräche ins Gespräch gebracht.

