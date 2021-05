Dresden

Die Einladung kommt mit der Post: In dieser Woche erhalten 5000 Sachsen einen Brief von der Landesregierung, um beim neuen „Forum Corona“ mitzumachen. Das ist ein neues Bürgerinnen- und Bürgerforum – mit dem Ziel, Kritik und Ratschläge aus der Krise zu sammeln. „Die Erfahrungen, Erkenntnisse und Empfehlungen sind uns wichtig, denn sie können eine wichtige Grundlage für zukünftige politische Diskussionen und Entscheidungen darstellen“, erklärt Sachsens Demokratieministerin Katja Meier (Grüne) gegenüber der LVZ den Ansatz.

Statistisches Landesamt wählt 5000 Sachsen aus

Vor der Corona-Krise hatte es bereits Diskussionsforen wie das Sachsengespräch oder den Bürgerdialog gegeben, die auch wieder aufleben sollen. Mit dem „Forum Corona“ sollen nun Bürgerinnen und Bürger noch aktiver werden und Meinungen, Beschwerden oder Tipps in die Politik transportieren können. Dafür hat das Statistische Landesamt insgesamt 5000 Sachsen verschiedenen Alters, Geschlechts, Bildungsgrads, unterschiedlicher Berufstätigkeit, regionaler Herkunft oder Behinderung repräsentativ ausgewählt – die nun angeschrieben werden.

Forum soll Querschnitt der Bevölkerung darstellen

Je nach Rückmeldung ist geplant, dass sich 50 Menschen aus ganz Sachsen zusammenfinden, die das neue „Forum Corona“ bilden. Damit soll ein Querschnitt der Bevölkerung – quasi Sachsen im Miniaturformat – abgebildet werden, sagt Katja Meier: „Wenn wir mehr Beteiligung schaffen, sorgen wir nicht nur für bessere Entscheidungen, sondern auch für die Stärkung der Demokratie selbst.“

Ministerin ruft zum Mitmachen auf

Die Foren sollen in Anhörungen, moderierten Plenumsrunden und Kleingruppengesprächen auf Empfehlungen hinarbeiten, die an Regierung und Landtag übergeben werden. Daneben soll sich ab Juni jeder Sachse auch über das Beteiligungsportal zum Thema Corona direkt an die Staatsregierung werden können. „Wir freuen uns über jede Teilnahme am Bürgerforum – ob als eines der 50 ausgewählten Mitglieder oder über das Beteiligungsportal“, ruft die Ministerin zum Mitmachen auf.

Von Andreas Debski